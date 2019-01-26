Россия увеличила экспорт сельхозтехники на 40 процентов

Источник: РИА "Новости"

По его словам, на сегодняшний день российские комбайны занимают порядка 15 процентов глобального рынка, а энергонасыщенные трактора — до 25 процентов. Мантуров спрогнозировал, что объемы экспорта сельхозтехники в ближайшие пять лет продолжат расти, к 2024 году этот показатель должен вырасти в 2,5 раза.

«Мы сможем нарастить долю экспорта в отрасли как минимум до 50% от величины отгрузок на внутренний рынок», — уверен министр.