Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мифы и правда. Как жить с кошкой?
Подержанные автомобили резко постарели
Мария Порошина выходит из декрета через месяц после родов
Собчак или не Собчак: что стало причиной драки Виторгана
Как зарабатывают состояния на квартирах на первых этажах
Крупный пожар произошел в Москве Пожар был настолько сильный, что обрушились крыша и стена помещения
Дженнифер Энистон впервые станет мамой
Мария Порошина выходит из декрета через месяц после родов
В московской больнице скончалась пациентка, больная гриппом
Домашний труд разрушает здоровье женщин
Артистка Архарова просит о помощи из-за потери мужа - СМИ
В Москве умер крупный чиновник (а вот и причина)
Первая жена сатирика Задорнова потребовала от «Первого» 4,5 млн р
Путин жестом отодвинул охранника на кладбище
Для Пугачевой просят от РФ финансовой помощи на 40 миллионов
Чиновница заявила, что зарплаты в 9 тыс достаточно
Как защитить технику от скачков напряжения?
Ипотека пробила психологическую отметку
Фоторепортажи
12В доме в Ростовской области произошел взрыв газа
10Остов сокровищ: что нашли греки на затонувших кораблях
15:20 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Росстат извлек рост из котлована

Удивительная статистика стройки увеличила ВВП, но не доходы населения.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Росстат решил проблему несоответствия динамики инвестиций и строительства. Ведомство внезапно оценило рост стройки за 2018 год в 5,3%, хотя еще в ноябре стройка демонстрировала прирост лишь в 0,5% в годовом выражении, а жилищное строительство и вовсе снижалось на 5%. Графические выкладки Росстата и опрошенные «Ъ» эксперты указывают на статистическую неправдоподобность такого пересчета. Минэкономики же на основании публикации статистиков уже сообщило об увеличении ВВП в 2018 году на 2% — вместо 1,8%, ожидавшихся прежде. Единственное, что не удалось ни Росстату, ни министерству — это решить проблему доходов населения: они продолжают снижаться в реальном выражении пятый год подряд.

Свежая порция данных Росстата за 2018 год принесла очередной сюрприз — пересчет объемов и динамики строительных работ. В 2017 году их оценка была улучшена с минус 1,4% до минус 1,2% год к году, а в 2018 году пересчет оказался драматическим — за год строительство выросло на 5,3%, хотя за январь—ноябрь его рост оценивался в 0,5%.

Улучшение данных о строительстве убирает их несоответствие данным об инвестициях, указывая на то, что капвложения были не такими низкими, как ожидали многие. Это должно увеличить рост ВВП в четвертом квартале 2018 года до более чем 2%.
Дмитрий Полевой
РФПИ

Напомним, в начале декабря 2018 года Росстат сообщил о бурном годовом росте капвложений в третьем квартале на фоне сокращения и строительства (на него приходится 55% всех капитальных вложений), и инвестиционного импорта, и оценок планов промышленников на инвестиции (промышленность обеспечивает 52% всех капвложений). Помимо того что в отраслевых данных статистиков не удалось обнаружить разумного объяснения такому росту инвестиций, аналитиков сильно смущал сам по себе факт заметного роста инвестиций на фоне снижения строительства.

Теперь же экспертов смущают результаты переоценки строительных показателей. «Со строительством дело очень хитрое. В некоторые месяцы пересмотр в номинале составляет несколько десятков миллиардов рублей. Такие “досчеты” не объяснить чем-то осмысленным. Похоже на некие статистические фокусы», — отмечает Игорь Поляков из ЦМАКП. Неправдоподобно с точки зрения статистики выглядят и обновленные данные строительной отрасли с устранением сезонных и календарных колебаний в сравнении со среднемесячными показателями 2015 года. Судя по их динамике, опубликованной на графике статслужбы, весь подскок объема работ в отрасли пришелся на начало 2018 года — с минус 10% в декабре 2017 года до плюс 10% в январе 2018-го. К концу же 2018 года динамика стройки снова вернулась к нулевой отметке. «Очень странный подскок», — соглашается господин Поляков, отмечая, что в ЦМАКП пытались разными методами моделировать результаты статистиков — но ничего подобного получить не смогли.

В 2018 году по пока не пересмотренным оценкам Росстата темпы роста объемов строительства замедлялись и в годовом выражении — с 4,3% в ноябре до 2,6% декабре и с 5,6% в третьем квартале до 4,1% в четвертом. Эта динамика также выглядит странной — всплеск объемов строительства и капвложений в силу отчетности приходится на конец года.

Между тем, не дожидаясь подробностей от Росстата и не объясняя источников столь бурного роста, Минэкономики в опубликованной в пятницу «Картине деловой активности» заявило, что пересмотр данных строительства позволил ему оценить рост ВВП по итогам 2018 года на уровне 2% против 1,6% год назад и 1,8%, ожидавшихся до появления строительной статистики.

«Пересмотр данных носил плановый характер и обусловлен уточнением респондентами в конце года ранее представленной информации», — сообщают в министерстве, не замечая странностей оценок подведомственных им статистиков. По оценкам Минэкономики, «строительная отрасль внесла ключевой вклад в улучшение динамики ВВП в 2018 году по сравнению с предыдущим годом». Иными словами, следуя поручениям президента Владимира Путина об увеличении доли основного капитала в структуре ВВП, основным фактором роста экономики в 2018 году могут стать инвестиции. Однако опросы промышленников ИЭП им. Егора Гайдара, как и конъюнктурные индексы делового климата самого Росстата, указывают лишь на ухудшение инвестиционных планов компаний в 2018 году.

Новость
Реальные доходы россиян в 2018 году снизились пятый год подряд

Неожиданно высокие темпы роста ВВП теперь не сочетаются только с экономическим положением граждан. Хотя, по оценке Росстата, реальная зарплата в 2018 году выросла на 6,8% (прогноз Минэкономики — 6,9%), в декабре темпы ее роста замедлились до 2,5% по сравнению с 4,2% в ноябре. Во второй половине года зарплата росла лишь в строительстве, транспорте и IT, а ее прирост в бюджетном и соцсекторе с середины года замер.

Реальные же доходы населения с учетом единоразовой пенсионной выплаты в начале 2017 года (за 2018 год реальные пенсии снизились на 2,6%, оценили в ЦМАКП) снижались пятый год подряд — минус 0,2% против минус 1,2% в 2017 году (Минэкономики прогнозировало их рост на 3,6% в 2018 году). Без учета выплаты рост доходов составил плюс 0,3% против минус 1,6% годом ранее. Однако среднемесячная динамика реальных доходов была отрицательной и в этом случае — минус 0,2%, оценили в ЦМАКП. «Столь длительного непрерывного периода обнищания населения не было даже в 90-х. На фоне ускорения инфляции, роста налогов и жесткой бюджетной политики практически нет сомнений, что в этом году непрерывный ряд падения доходов продлится до шести лет», — отмечает экс-глава департамента макропрогнозирования Минэкономики Кирилл Тремасов из «Локоинвеста».

Алексей Шаповалов

 Какие планы были у похитителя картины Куинджи
В сеть попала конфиденциальная переписка российских чиновников
Опубликовано видео похищения картины Куинджи из Третьяковки
Танец отца с сыном в платьях принцессы Эльзы расколол соцсети
Искусственный интеллект за минуты поставил инвалида на ноги
МВД: западные разведки готовят сценарии конфликтов в регионах РФ
Ученые назвали части тела, которые мы больше не используем
Уволена чиновница, заставившая учителей убирать снег в мешки
С 1 февраля повысят все социальные выплаты
Спорт
«Я выживу»: Загитова зажгла под конец чемпионата Европы Алина Загитова зажигательным номером убедила своих фанатов в том, что она "выживет" и "не сдастся", несмотря на обильную критику после поражения на чемпионате Европы
Hi-Tech
Секреты снежинок: 10 удивительных макроснимков Наслаждайтесь.
Авто
В Россию приедет новый «казахстанский» пикап (фото) Компания JAC Motors завершила сертификационные испытания новой модели для российского рынка – пикапа JAC T6
Кино
Дана Борисова взяла дочь на съемки шоу Малахова и пожалела Ведущая заявила, что перестанет брать 11-летнюю Полину на записи различных программ
Недвижимость
Ипотека пробила психологическую отметку
Бескрайние и нищие просторы России на снимках фотографа: галерея
Назван любимый этаж москвичей
Под Москвой нашли квартиру дешевле миллиона
Дети
Дженнифер Энистон впервые станет мамой Актриса, по данным СМИ, собирается усыновить ребенка
Леди
6 абсурдных модных находок за 36 256 262 рубля Встречай 6 самых странных и до слез дорогих вещей, которые создали дизайнеры
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
Как быстро удалить старые обои со стены
5 главных элементов тёплой и уютной спальни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь