Росстат извлек рост из котлована

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Росстат решил проблему несоответствия динамики инвестиций и строительства. Ведомство внезапно оценило рост стройки за 2018 год в 5,3%, хотя еще в ноябре стройка демонстрировала прирост лишь в 0,5% в годовом выражении, а жилищное строительство и вовсе снижалось на 5%. Графические выкладки Росстата и опрошенные «Ъ» эксперты указывают на статистическую неправдоподобность такого пересчета. Минэкономики же на основании публикации статистиков уже сообщило об увеличении ВВП в 2018 году на 2% — вместо 1,8%, ожидавшихся прежде. Единственное, что не удалось ни Росстату, ни министерству — это решить проблему доходов населения: они продолжают снижаться в реальном выражении пятый год подряд.

Свежая порция данных Росстата за 2018 год принесла очередной сюрприз — пересчет объемов и динамики строительных работ. В 2017 году их оценка была улучшена с минус 1,4% до минус 1,2% год к году, а в 2018 году пересчет оказался драматическим — за год строительство выросло на 5,3%, хотя за январь—ноябрь его рост оценивался в 0,5%.

Улучшение данных о строительстве убирает их несоответствие данным об инвестициях, указывая на то, что капвложения были не такими низкими, как ожидали многие. Это должно увеличить рост ВВП в четвертом квартале 2018 года до более чем 2%. Дмитрий Полевой РФПИ

Напомним, в начале декабря 2018 года Росстат сообщил о бурном годовом росте капвложений в третьем квартале на фоне сокращения и строительства (на него приходится 55% всех капитальных вложений), и инвестиционного импорта, и оценок планов промышленников на инвестиции (промышленность обеспечивает 52% всех капвложений). Помимо того что в отраслевых данных статистиков не удалось обнаружить разумного объяснения такому росту инвестиций, аналитиков сильно смущал сам по себе факт заметного роста инвестиций на фоне снижения строительства.



Теперь же экспертов смущают результаты переоценки строительных показателей. «Со строительством дело очень хитрое. В некоторые месяцы пересмотр в номинале составляет несколько десятков миллиардов рублей. Такие “досчеты” не объяснить чем-то осмысленным. Похоже на некие статистические фокусы», — отмечает Игорь Поляков из ЦМАКП. Неправдоподобно с точки зрения статистики выглядят и обновленные данные строительной отрасли с устранением сезонных и календарных колебаний в сравнении со среднемесячными показателями 2015 года. Судя по их динамике, опубликованной на графике статслужбы, весь подскок объема работ в отрасли пришелся на начало 2018 года — с минус 10% в декабре 2017 года до плюс 10% в январе 2018-го. К концу же 2018 года динамика стройки снова вернулась к нулевой отметке. «Очень странный подскок», — соглашается господин Поляков, отмечая, что в ЦМАКП пытались разными методами моделировать результаты статистиков — но ничего подобного получить не смогли.

В 2018 году по пока не пересмотренным оценкам Росстата темпы роста объемов строительства замедлялись и в годовом выражении — с 4,3% в ноябре до 2,6% декабре и с 5,6% в третьем квартале до 4,1% в четвертом. Эта динамика также выглядит странной — всплеск объемов строительства и капвложений в силу отчетности приходится на конец года.

Между тем, не дожидаясь подробностей от Росстата и не объясняя источников столь бурного роста, Минэкономики в опубликованной в пятницу «Картине деловой активности» заявило, что пересмотр данных строительства позволил ему оценить рост ВВП по итогам 2018 года на уровне 2% против 1,6% год назад и 1,8%, ожидавшихся до появления строительной статистики.

«Пересмотр данных носил плановый характер и обусловлен уточнением респондентами в конце года ранее представленной информации», — сообщают в министерстве, не замечая странностей оценок подведомственных им статистиков. По оценкам Минэкономики, «строительная отрасль внесла ключевой вклад в улучшение динамики ВВП в 2018 году по сравнению с предыдущим годом». Иными словами, следуя поручениям президента Владимира Путина об увеличении доли основного капитала в структуре ВВП, основным фактором роста экономики в 2018 году могут стать инвестиции. Однако опросы промышленников ИЭП им. Егора Гайдара, как и конъюнктурные индексы делового климата самого Росстата, указывают лишь на ухудшение инвестиционных планов компаний в 2018 году.

Новость Реальные доходы россиян в 2018 году снизились пятый год подряд