Росстат извлек рост из котлована
Удивительная статистика стройки увеличила ВВП, но не доходы населения.
Удивительная статистика стройки увеличила ВВП, но не доходы населения.
Росстат решил проблему несоответствия динамики инвестиций и строительства. Ведомство внезапно оценило рост стройки за 2018 год в 5,3%, хотя еще в ноябре стройка демонстрировала прирост лишь в 0,5% в годовом выражении, а жилищное строительство и вовсе снижалось на 5%. Графические выкладки Росстата и опрошенные «Ъ» эксперты указывают на статистическую неправдоподобность такого пересчета. Минэкономики же на основании публикации статистиков уже сообщило об увеличении ВВП в 2018 году на 2% — вместо 1,8%, ожидавшихся прежде. Единственное, что не удалось ни Росстату, ни министерству — это решить проблему доходов населения: они продолжают снижаться в реальном выражении пятый год подряд.
Свежая порция данных Росстата за 2018 год принесла очередной сюрприз — пересчет объемов и динамики строительных работ. В 2017 году их оценка была улучшена с минус 1,4% до минус 1,2% год к году, а в 2018 году пересчет оказался драматическим — за год строительство выросло на 5,3%, хотя за январь—ноябрь его рост оценивался в 0,5%.
Улучшение данных о строительстве убирает их несоответствие данным об инвестициях, указывая на то, что капвложения были не такими низкими, как ожидали многие. Это должно увеличить рост ВВП в четвертом квартале 2018 года до более чем 2%.
Напомним, в начале декабря 2018 года Росстат сообщил о бурном годовом росте капвложений в третьем квартале на фоне сокращения и строительства (на него приходится 55% всех капитальных вложений), и инвестиционного импорта, и оценок планов промышленников на инвестиции (промышленность обеспечивает 52% всех капвложений). Помимо того что в отраслевых данных статистиков не удалось обнаружить разумного объяснения такому росту инвестиций, аналитиков сильно смущал сам по себе факт заметного роста инвестиций на фоне снижения строительства.
Теперь же экспертов смущают результаты переоценки строительных показателей. «Со строительством дело очень хитрое. В некоторые месяцы пересмотр в номинале составляет несколько десятков миллиардов рублей. Такие “досчеты” не объяснить
Между тем, не дожидаясь подробностей от Росстата и не объясняя источников столь бурного роста, Минэкономики в опубликованной в пятницу «Картине деловой активности» заявило, что пересмотр данных строительства позволил ему оценить рост ВВП по итогам 2018 года на уровне 2% против 1,6% год назад и 1,8%, ожидавшихся до появления строительной статистики.
«Пересмотр данных носил плановый характер и обусловлен уточнением респондентами в конце года ранее представленной информации», — сообщают в министерстве, не замечая странностей оценок подведомственных им статистиков. По оценкам Минэкономики, «строительная отрасль внесла ключевой вклад в улучшение динамики ВВП в 2018 году по сравнению с предыдущим годом». Иными словами, следуя поручениям президента Владимира Путина об увеличении доли основного капитала в структуре ВВП, основным фактором роста экономики в 2018 году могут стать инвестиции. Однако опросы промышленников ИЭП им. Егора Гайдара, как и конъюнктурные индексы делового климата самого Росстата, указывают лишь на ухудшение инвестиционных планов компаний в 2018 году.
Неожиданно высокие темпы роста ВВП теперь не сочетаются только с экономическим положением граждан. Хотя, по оценке Росстата, реальная зарплата в 2018 году выросла на 6,8% (прогноз Минэкономики — 6,9%), в декабре темпы ее роста замедлились до 2,5% по сравнению с 4,2% в ноябре. Во второй половине года зарплата росла лишь в строительстве, транспорте и IT, а ее прирост в бюджетном и соцсекторе с середины года замер.
Реальные же доходы населения с учетом единоразовой пенсионной выплаты в начале 2017 года (за 2018 год реальные пенсии снизились на 2,6%, оценили в ЦМАКП) снижались пятый год подряд — минус 0,2% против минус 1,2% в 2017 году (Минэкономики прогнозировало их рост на 3,6% в 2018 году). Без учета выплаты рост доходов составил плюс 0,3% против минус 1,6% годом ранее. Однако среднемесячная динамика реальных доходов была отрицательной и в этом случае — минус 0,2%, оценили в ЦМАКП. «Столь длительного непрерывного периода обнищания населения не было даже в 90-х. На фоне ускорения инфляции, роста налогов и жесткой бюджетной политики практически нет сомнений, что в этом году непрерывный ряд падения доходов продлится до шести лет», — отмечает
Алексей Шаповалов