Персональные проданные
Гражданам предложат заработать на информации о себе.
Гражданам предложат заработать на информации о себе.
Фонд развития
ФРИИ подготовил проект изменений в закон «Об информации» (есть у «Ъ»). Это не заключительный вариант, перед внесением в Госдуму его еще будут обсуждать, уточнила директор по правовым инициативам фонда Александра Орехович. Сейчас закон однозначно не отвечает на вопрос, кому принадлежат персональные данные, указывают в ФРИИ.
Бизнес получит инструмент легального обмена пользовательскими данными и дополнительный доход, что ускорит рост этого рынка и ликвидирует в нем теневую экономику, рассчитывают авторы инициативы.
У опрошенных «Ъ» экспертов есть вопросы к законопроекту. «Концепция, что человек может полноценно распоряжаться своими данными, красива, но требует законопослушности всех участников интернета», — осторожен глава департамента по развитию фонда «Сколково» Сергей Израйлит. Оценка доходов в 15−60 тыс. руб. в год на человека, по его мнению, завышена, можно говорить лишь о нескольких тысячах рублей в год, что «вряд ли заставит граждан регистрироваться в качестве самозанятых». Суммы 15−60 тыс. руб. «выглядят крайне сомнительными», согласен основатель и технический директор DeviceLock Ашот Оганесян, это значило бы, что на такие выплаты в масштабах страны ушли бы триллионы рублей, притом что весь рекламный рынок, то есть потенциально основной потребитель таких данных, оценивается в 450 млрд руб.
«За счет слова “деперсонализация” он открывает практически безграничные возможности торговли клиентскими данными и снимает ответственность за их утечки. Просто из данных будут исключены фамилия, адрес и телефон, а добавлен, например, рекламный ID. При этом эксперименты показывают: достаточно совместить совсем небольшой объем деперсонализированных данных, чтобы с высокой точностью привязать их конкретному человеку», — предостергает он. В ФРИИ возражают, что деперсонализированные данные в отличие от обезличенных полностью утрачивают связь с субъектом и его нельзя идентифицировать даже при наличии дополнительных сведений.
Термин «деперсонализированные данные» все же не вполне понятен, подтверждает и юрист НЮС «Амулекс» Валентин Контарев. Кроме того, под вопросом может быть достоверность простой электронной подписи, с помощью которой, согласно проекту, можно дать согласие на обработку данных, а персональные данные о здоровье по закону вообще нельзя обрабатывать, указывает он.
С тем, что проект будет особенно интересен крупным розничным банкам и торговым сетям, согласен и директор по инновациям «SAS Россия и СНГ» Юлий Гольдберг, отмечая, что для них он откроет новые возможности в части продуктов, контактной политики и предупреждения мошенничества.
В Роскомнадзоре комментарий не предоставили.
Кристина Жукова, Юлия Тишина