Персональные проданные

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Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) предлагает внести в законодательство изменения, которые разрешат свободный оборот «деперсонализированных» пользовательских данных на рынке. По оценке авторов инициативы, граждане смогут продавать их, зарабатывая до 60 тыс. руб. в год. По мнению экспертов, такие оценки сильно преувеличены, а сам законопроект разработан в интересах банков, операторов связи и крупнейших интернет-сервисов и недостаточно защищает конфиденциальность.

ФРИИ подготовил проект изменений в закон «Об информации» (есть у «Ъ»). Это не заключительный вариант, перед внесением в Госдуму его еще будут обсуждать, уточнила директор по правовым инициативам фонда Александра Орехович. Сейчас закон однозначно не отвечает на вопрос, кому принадлежат персональные данные, указывают в ФРИИ. Из-за этого некоторые операторы персональных данных распространяют их на коммерческой основе без согласия субъекта, а другие, наоборот, боятся ими торговать, что сдерживает развитие легального рынка. ФРИИ предлагает ввести термин «деперсонализированные данные» и обеспечить их свободное обращение на рынке. Граждане смогут предлагать бизнесу свои данные с определенной целью и сроками за вознаграждение в различных формах. Бизнес сможет покупать данные, если гражданин даст согласие на их обработку, и отчислять в его пользу процент от сделки. При этом граждане могут не давать согласия на обработку данных, чтобы исключить их из оборота.

В ФРИИ заявляют, что любой гражданин в этом случае сможет зарабатывать от 15 тыс. до 60 тыс. руб. в год, что станет «мощной мотивацией» для регистрации в качестве самозанятых и «позволит принести в казну несколько миллиардов рублей» от физических лиц, а также налоги юридических лиц, участвующих в обороте данных.

Бизнес получит инструмент легального обмена пользовательскими данными и дополнительный доход, что ускорит рост этого рынка и ликвидирует в нем теневую экономику, рассчитывают авторы инициативы.



У опрошенных «Ъ» экспертов есть вопросы к законопроекту. «Концепция, что человек может полноценно распоряжаться своими данными, красива, но требует законопослушности всех участников интернета», — осторожен глава департамента по развитию фонда «Сколково» Сергей Израйлит. Оценка доходов в 15−60 тыс. руб. в год на человека, по его мнению, завышена, можно говорить лишь о нескольких тысячах рублей в год, что «вряд ли заставит граждан регистрироваться в качестве самозанятых». Суммы 15−60 тыс. руб. «выглядят крайне сомнительными», согласен основатель и технический директор DeviceLock Ашот Оганесян, это значило бы, что на такие выплаты в масштабах страны ушли бы триллионы рублей, притом что весь рекламный рынок, то есть потенциально основной потребитель таких данных, оценивается в 450 млрд руб.

По мнению господина Оганесяна, законопроект в текущем виде легализует действия, которые сегодня незаконны, и составлен «к откровенной выгоде российских держателей big data» — банков, операторов связи и крупнейших интернет-сервисов.