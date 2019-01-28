Россиянам стало проще делать денежные переводы

Источник: AP 2019

При помощи СБП физические лица могут быстро совершать мгновенные платежи по простым идентификаторам (например, по номеру мобильного телефона), вне зависимости от банков, которыми пользуются. Оператором системы выступает Банк России.

Отмечается, что до 28 февраля банки будут работать только с фокус-группами, после чего система заработает полноценно.