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07:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянам стало проще делать денежные переводы

В России заработала система быстрых платежей (СБП). Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы Центробанка России Алла Бакина, передает «Интерфакс».

Источник: AP 2019

При помощи СБП физические лица могут быстро совершать мгновенные платежи по простым идентификаторам (например, по номеру мобильного телефона), вне зависимости от банков, которыми пользуются. Оператором системы выступает Банк России.

Отмечается, что до 28 февраля банки будут работать только с фокус-группами, после чего система заработает полноценно.

На данный момент в системе участвует 12 банков: ВТБ, Альфа-банк, Тинькофф Банк, Росбанк, банк «Ак Барс», Газпромбанк, Киви Банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Райффайзенбанк, СКБ-банк и РНКО «Платежный центр». В дальнейшем к СБП планируют подключиться еще 40 банков.

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