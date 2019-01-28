Российские власти решили принудительно ввести здоровое питание

Поручение было дано по итогам заседания межведомственной рабочей группы по реализации Стратегии повышения качества пищевой продукции в России до 2030 года. В частности, планируется сделать обязательным йодирование соли и обогащение молока витаминами A и D.

Ввести обязательное йодирование соли пытаются ввести уже давно. Подобный законопроект партия «Единая Россия» вносила в Госдуму еще в 2013 году. В пояснительной записке указывалось, что «добровольная модель» йодирования соли не оправдалась, при этом «с экономической точки зрения использование йодированной поваренной соли является наиболее эффективной инвестицией в интеллектуальное и физическое здоровье нации».