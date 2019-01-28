Варшаве придется согласовывать с «Газпромом» прокладку альтернативного России Baltic Pipe

Как сообщалось, в ноябре 2018 года операторы по транспортировке газа Польши и Дании Gaz-System и Energinet приняли инвестиционные решения и договорились о совместном строительстве газопровода Baltic Pipe. Этот трубопровод протяженностью 900 км позволит поставлять до 10 млрд куб. м природного газа в год из Норвегии через Данию в Польшу и другие страны региона, а также осуществлять поставки газа из Польши в Данию и Швецию. Поставку газа предполагается начать в октябре 2022 года. Стоимость газопровода оценивается в 1,6−2,1 млрд евро, затраты поделят поровну между собой Energinet и Gaz-System.