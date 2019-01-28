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17:22 (мск), источник: Интерфакс

Варшаве придется согласовывать с «Газпромом» прокладку альтернативного России Baltic Pipe

Москва. 28 января. INTERFAX.RU — Проект Варшавы по строительству газопровода Baltic Pipe из Норвегии через Данию в Польшу, чтобы снабжать Польшу и соседние страны норвежским, а не российским газом, надо все же будет согласовывать с «Газпромом», обратила внимание газета The Financial Times.

Источник: Reuters

В водах Балтики Baltic Pipe пересечется с газопроводом Nord Stream 2, против реализации которого боролась Польша, пишет FT.

«Пересечение с Nord Stream 2 (“Северный поток-2” — ИФ) очень важно», — сказал FT аналитик по энергетике варшавского консультанта Polityka Insight Роберт Томашевский.

Gaz-System надо будет заключить соглашение с «Газпромом» по этому вопросу. Это технический вопрос, но я могу представить себе ситуацию, в которой «Газпром» мог бы отсрочить его или сделать весь этот процесс более длительным.
Роберт Томашевский
эксперт
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Как сообщалось, в ноябре 2018 года операторы по транспортировке газа Польши и Дании Gaz-System и Energinet приняли инвестиционные решения и договорились о совместном строительстве газопровода Baltic Pipe. Этот трубопровод протяженностью 900 км позволит поставлять до 10 млрд куб. м природного газа в год из Норвегии через Данию в Польшу и другие страны региона, а также осуществлять поставки газа из Польши в Данию и Швецию. Поставку газа предполагается начать в октябре 2022 года. Стоимость газопровода оценивается в 1,6−2,1 млрд евро, затраты поделят поровну между собой Energinet и Gaz-System.

Газопровод «Северный поток-2» пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тысячи километров. Пропускная способность составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Проект реализует «Газпром» в альянсе с европейскими компаниями — Engie, Uniper OMV, Shell, Wintershall.

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