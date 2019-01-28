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14:36 (мск), источник: Газета.Ру

В России ограничили размер процентов по потребкредитам: какие будут последствия

Долги россиян ограничили. Размер долга по займам и потребительским кредитам сроком до года не может вырасти больше, чем в 2,5 раза от взятой суммы. По займам до зарплаты размер долга не должен увеличиться больше чем на 3 тысячи рублей. Но учитывая растущую инфляцию и объем уже накопленных долгов, потребность в займах у россиян не исчезнет. В результате многие могут пойти к нелегальным кредиторам.

28 января, в понедельник, вступают в силу нормы, согласно которым предельный уровень долга россиян ограничат. Еще в конце прошло года соответствующие изменения в законы «О потребительском кредите» и «О микрофинансовых огранизациях» были подписаны президентом Владимиром Путиным.

Документ устанавливает новое ограничение предельной задолженности заемщика по договору потребительского кредита сроком до 1 года в этом году в районе 2,5-кратной суммы такого займа. Если долг достигнет этой отметки, то закон запрещает дальнейшее начисление процентов, а также взимание неустойки (штрафов, пени), других платежей и применение к заемщику иных мер ответственности.

В дальнейшем с 1 июля 2019 года ограничения составят двукратную сумму займа, а с 1 января 2020 года предельный уровень долга будет еще ниже: он может вырасти только на 1,5-кратную величину.

Также вводится ограничение ежедневной процентной ставки в 1,5% в день с одновременным ограничением предельного значения полной стоимости кредита (займа). С июля 2019 года ежедневная процентная ставка будет снижена до 1% в день.

Законодатели прописали специальные ограничения по займам «до зарплаты».

Это займы на сумму до 10 тыс. рублей на срок до 15 дней. Сумма начисленных процентов по такому продукту не должна превышать 3 тыс. рублей (или 30% от суммы займа, если на 15 дней выдано менее 10 тыс. рублей). Ежедневная выплата по нему не должна превышать 200 рублей.

Кроме того, закон запрещает взыскание долгов по выданным «черными кредиторами» займам. Право на это получат исключительно профессиональные кредиторы и коллекторские агентства, специальные финансовые сообщества, а также физические лица, которые были указаны заемщиком в письменном согласии.

Как пояснял «Газете.Ru» глава финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков установленные законом ограничения будут действовать только по новым займам, которые заемщики возьмет после вступления закона в силу, то есть после 27 января.

«Новые ограничения коснутся договоров потребительского займа сроком до одного года, независимо от того, какой организацией он выдан — банком или МФО», — говорит Андрей Андреев, управляющий партнёр юридического бюро U&Partners.

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При этом сейчас предельного уровня задолженности по потребительскому кредиту не установлено. Поэтому долг может расти практически бесконечно до трех лет (срок исковой давности), отмечает партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко.

Раньше особенно охотно этим пользовались МФО, начисляя безумные проценты по просроченным займам.

Банки менее охотно прибегали к этому, поскольку по просрочке более 90 дней банки формируют 100% резервов по выданной ссуде.

Как поясняет Александр Шустов, гендиректор компании «Мани Фанни», большинство добросовестных МФО по собственной инициативе ограничили и предельный размер процентов, и дневную ставку. Ранее регулятор заставил большинство организаций МФО ввести стандарты по ограничению числа договоров займа на одного человека, ввести максимально возможное число пролонгаций этих договоров.

«Поскольку закон ограничивает предельную процентную ставку по микрозаймам, значит, МФО будут вынуждены тщательнее выбирать наиболее надежных клиентов, потому что ограниченная ставка в устойчивой бизнес-модели означает ограниченные риски. Многие МФО будут переориентироваться на выдачу займов малому и среднему бизнесу, так как там есть залоги и проще просчитать риски», — полагает он.

При этом Шустов предполагает, что значительная доля граждан после ужесточения условий выдачи займов не смогут получить ни кредит в банке, ни микрозайм.

К тому же законодатели обещают принять и другое ограничение. По словам Аксакова, в этом году финансовый комитет будет рассматривать варианты ограничения предельного уровня долга по отношению к доходам.

«Сейчас идут дискуссии, как это лучше определять. Я думаю, что если не в этом году, то в следующем мы его примем», — отмечал депутат. При этом, по его словам, сам он выступает за ограничение кредитной нагрузки размером в 50% от совокупного дохода семьи.

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Такая забота о гражданах вызвана активным ростом долгов в последнее время.

Согласно статистике Центробанка, в 2018 году долги россиян по кредитам выросли на 22,8% в годовом выражении. Объем кредитных долгов россиян достиг 14,9 триллиона рублей. Это самые высокие темпы роста задолженности за последние пять лет.

При этом реальные доходы населения России в 2018 г. снова снизились — на 0,2%. Это пятое подряд годовое снижение, следует из данных Росстата. В последний раз рост реальных доходов населения наблюдался 2013 году (+4%).

По прогнозу ЦБ, уровень инфляции в России в первом полугодии 2019 года составит 5,5 — 6%.

Между тем в ситуации, когда нужно обслуживать старые кредиты, доходы не растут, а инфляция по всем прогнозам выйдет в 2019 году за рамки 4% таргета ЦБ — нормативы регулятора могут привести к обратному эффекту: заемщики пойдут к серым кредиторам.

К нелегальным кредиторам могут пойти те, кто не смог убедить банки и МФО в своей платежеспособности, резюмирует Шустов.

По данным исследования, проведенного саморегулируемой организацией «МиР», нелегальные кредиторы в 2018 году сформировали кредитный портфель в размере 115 миллиардов рублей. Это на 15% больше 2017 года, что сравнимо с динамикой легального рынка микрофинансирования.

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