Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
11 самоедов, которые отлично маскируются в снегу
УАЗ начал отгружать «таблетки» нового поколения (фото)
Мария Порошина выходит из декрета через месяц после родов
Лучшие образы премии SAG: Зета-Джонс, Гага на красной дорожке
В Китае построили самый большой аэропорт мира, и он прекрасен
Невесомый вкусИз чего состоит повседневное меню космонавтов
Роберт Де Ниро вступил в борьбу за опеку над дочерью
Новорожденного внука Бориса Немцова назвали в его честь
Так ли трагична жизнь без секса, как принято думать
Названа самая полезная для здоровья рыба
«Я выживу»: Загитова зажгла под конец чемпионата Европы
Деньги или титул: стоит ли «Спартаку» продавать Фернандо
Брэдли Купер спел с Леди Гагой на ее концерте
Надежда Бабкина надела на съемки блестящие наряды
32-летняя девушка отказалась брить ноги и заросла - фото
Волочкова на обнаженных фото из бани с мужчиной
Как выглядят бескрайние и нищие просторы России: галерея
Как защитить технику от скачков напряжения?
Фоторепортажи
12В доме в Ростовской области произошел взрыв газа
10Первое лунное затмение года
17:33 (мск), источник: Коммерсантъ

Правительство выделило еще 1,6 млрд на самолет МС-21

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о субсидировании создания, производства и дальнейшего обслуживания среднемагистральных самолетов МС-21, в нынешнем году на эти цели будет выделено почти 1,6 млрд руб.

Источник: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

«Деньги пойдут в том числе на уплату процентов по кредитам, которые были взяты для реализации проекта, а также на другие расходы, включая приобретение тренажеров для летного персонала, средств наземного обслуживания и на создание склада запасных частей», — сказал он на совещании с вице-премьерами.

Согласно опубликованному осенью отчету Счетной палаты России, на создание МС-21 потрачено 158 млрд руб. Общая стоимость проекта до 2025 года оценивается в 437,4 млрд руб. и может продолжить расти.
Новость
«Российский самолет XXI века» спасут от санкций

Уже начался процесс развертывания серийного производства самолета, рассказал вице-премьер Юрий Борисов «Идет изготовление деталей и агрегатов МС-21−300, предназначенных для поставки заказчикам, — сказал он.— Завершение сертификационных испытаний запланировано на вторую половину 2020 года. На сегодняшний день проведено уже 122 полета. Все идет в графике. У нас нет сомнений, что самолет встанет на крыло именно в обозначенные сроки». Сейчас есть 175 оплаченных заказа на МС-21Ю, рассказал господин Борисов.

Как сообщал «Ъ», самолеты МС-21 из-за неготовности отдельных узлов поступят на российский рынок не в 2019 году, а во второй половине 2020 года. Сертификация МС-21 в России была отложена более чем на год, на июль 2020 года. В Европе самолет получит сертификат не раньше конца 2021 года, при этом Европейское агентство авиационной безопасности (EASA), видимо, не признает результаты российских испытаний. В таком случае, по данным «Ъ», Росавиация откажется признавать сертификаты EASA на импортную авиатехнику.

Подробнее о сертификации МС-21 читайте в публикации «Ъ» «МС-21 увяз в узлах».

 Как Никита Хрущев не попал на переговоры с японцами
Смартфоны обложат налогом
Польше придется согласовывать свой газопровод с Россией
Кражу Куинджи назвали одним из самых глупых преступлений века
Фотограф случайно сняла кита, плавающего вместе с серферами
Искусственный интеллект за минуты поставил инвалида на ноги
Ученые назвали части тела, которые мы больше не используем
Илон Маск сфотографировался с огнеметом и стал новым мемом
Уволена чиновница, заставившая учителей убирать снег в мешки
Спорт
«Я выживу»: Загитова зажгла под конец чемпионата Европы Алина Загитова зажигательным номером убедила своих фанатов в том, что она "выживет" и "не сдастся", несмотря на обильную критику после поражения на чемпионате Европы
Hi-Tech
Секреты снежинок: 10 удивительных макроснимков Наслаждайтесь.
Авто
В Россию приедет новый «казахстанский» пикап (фото) Компания JAC Motors завершила сертификационные испытания новой модели для российского рынка – пикапа JAC T6
Кино
Дана Борисова взяла дочь на съемки шоу Малахова и пожалела Ведущая заявила, что перестанет брать 11-летнюю Полину на записи различных программ
Недвижимость
Ипотека пробила психологическую отметку
Бескрайние и нищие просторы России на снимках фотографа: галерея
Назван любимый этаж москвичей
Под Москвой нашли квартиру дешевле миллиона
Популярные темы на «Детях»
Стыдно 577
На чужом несчастье счастье не построишь? 431
Гастроли. 303
во что вы играли? 299
Леди
6 абсурдных модных находок за 36 256 262 рубля Встречай 6 самых странных и до слез дорогих вещей, которые создали дизайнеры
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
На чем можно сэкономить при ремонте кухни: 9 практичных советов
Где в малогабаритке найти место для рабочего стола?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь