Правительство выделило еще 1,6 млрд на самолет МС-21

Источник: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

«Деньги пойдут в том числе на уплату процентов по кредитам, которые были взяты для реализации проекта, а также на другие расходы, включая приобретение тренажеров для летного персонала, средств наземного обслуживания и на создание склада запасных частей», — сказал он на совещании с вице-премьерами.

Согласно опубликованному осенью отчету Счетной палаты России, на создание МС-21 потрачено 158 млрд руб. Общая стоимость проекта до 2025 года оценивается в 437,4 млрд руб. и может продолжить расти.

Уже начался процесс развертывания серийного производства самолета, рассказал вице-премьер Юрий Борисов «Идет изготовление деталей и агрегатов МС-21−300, предназначенных для поставки заказчикам, — сказал он.— Завершение сертификационных испытаний запланировано на вторую половину 2020 года. На сегодняшний день проведено уже 122 полета. Все идет в графике. У нас нет сомнений, что самолет встанет на крыло именно в обозначенные сроки». Сейчас есть 175 оплаченных заказа на МС-21Ю, рассказал господин Борисов.

Как сообщал «Ъ», самолеты МС-21 из-за неготовности отдельных узлов поступят на российский рынок не в 2019 году, а во второй половине 2020 года. Сертификация МС-21 в России была отложена более чем на год, на июль 2020 года. В Европе самолет получит сертификат не раньше конца 2021 года, при этом Европейское агентство авиационной безопасности (EASA), видимо, не признает результаты российских испытаний. В таком случае, по данным «Ъ», Росавиация откажется признавать сертификаты EASA на импортную авиатехнику.