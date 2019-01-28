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18:45 (мск), источник: Daily Storm

Уходя, гасите всех

Почему опять не прижилась идея с «социальной нормой» на электричество.

Источник: Коллаж Daily Storm

На прошедшем Гайдаровском форуме Анатолий Чубайс, председатель правления УК «РОСНАНО», напомнил о необходимости повышать энергоэффективность экономики и снижать потребление энергии в целом. Предложил он это сделать, введя квоту, или так называемую «социальную норму потребления» электричества в 300 кВт*ч в месяц. Соцсети и СМИ тут же обрушились на бывшего «главного электрика страны» с критикой и издевками — «сам живи на эту норму». Мы решили пролить свет на тему электроснабжения.

Свет надо экономить

По словам Чубайса, в России электроэнергия — одна из самых дешевых в мире, именно поэтому мы ее и не экономим. «Беречь свет» необходимо, чтобы обеспечить экономический рост стране на многие годы вперед: это позволит не тратиться на постройку и эксплуатацию новых электростанций, поможет в борьбе с глобальным изменением климата, ведь в России до сих пор большинство электростанций работает на ископаемом топливе. Одни плюсы, никаких подводных камней.

Однако нельзя просто так взять и начать беречь энергию (особенно такую дешевую, как считает глава «РОСНАНО»).

«Дешевое экономить незачем, это правило. Мы не можем переломить этот тренд воспитательными мерами, выговорами на работе или депремированием, это лежит в основе человеческого поведения», — рассказал на форуме Чубайс.

Бороться с людской расточительностью он предлагает «социальной нормой» и запретами, например, на лампочки накаливания и устаревшие теплоизоляционные материалы. Все это потенциально увеличит ценник в платежке, создав «социальную напряженность», поэтому Анатолий Борисович предлагает заплатить богатым: владельцам больших домов, большого количества бытовой техники, любителей иллюминации во дворе.

Россия — страна бедная, значительная часть ее населения живет бедно и очень бедно. Электроэнергия — товар, без которого жизнь современного человека невозможна.
Анатолий Чубайс
председатель правления УК «РОСНАНО»

Поэтому глава «РОСНАНО» предложил ввести «социальные нормы потребления» электроэнергии в размере 300 кВт*ч в месяц на домохозяйство. С такой нормой согласно и Минэнерго. В октябре прошлого года заместитель министра энергетики Вячеслав Кравченко заявил, что 95% россиян смогут уложиться в норму, добавив при этом, что его квартира и дача потребляют больше энергии, а значит, и платить он будет по более высокому тарифу.

Все же против

Разговоры о введении «соцнормы» велись с осени прошлого года. Обсуждали не только изменение тарифных планов, но и отказ от скидок жителям сельских регионов и владельцам электрических плит (сейчас они платят заметно меньше, чем жильцы газифицированных городских квартир). 23 января стало известно, что идею кладут в долгий ящик на неопределенный срок.

«Принято решение прекратить на неопределенный срок обсуждение предложений о введении дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения и поэтапной отмене понижающего коэффициента для квартир с электрическими плитами и индивидуальных жилых домов», — рассказал представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.

При этом от нормы отказываются не в первый раз. В 2014 году ее рассмотрение также отложили. Реформа была не продумана, на человека в зависимости от региона рассчитывали от 50 до 190 кВТ*ч на месяц. Уложиться в такой норматив оказалось практически невозможно, и от инициативы отказались.

В этот раз планировали ввести норму в 300 кВт*ч в месяц на домохозяйство, это уже более реалистичная цифра. В Минэнерго отказались прокомментировать Daily Storm, сколько электроэнергии тратят люди в разных регионах, сославшись на то, что эту тему курирует Минэкономразвития. В экономическом министерстве нам также не ответили.

Куда уходят деньги

Тарифы на электроэнергию и без реформы живут насыщенной жизнью, разброс цены за киловатт в одном регионе колоссальный: только в Московской области жители газифицированных домов платят при одноставочном (цена не зависит от времени суток) тарифе 5,38 руб./кВт*ч, гордые владельцы электроплит 3,77 руб./кВт*ч, столько же платят сельские жители (например, обитатели поселка Барвиха).

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Еще больший разброс цен по стране: один из самых «золотых» тарифов на Чукотке. Здесь при одноставочном тарифе владельцы газовых плит платят 8,34 руб./кВт*ч, электрических плит и сельчане — 5,84 руб./кВт*ч.

Пока мы говорим о территориальных расхождениях, существуют еще двух- и трехзонные тарифы. Цена за свет здесь скачет в пределах одних суток (иногда почти в два раза). Так, днем жители Чукотки, живущие по трехзонному тарифу с газовой плитой, платят 10,72 руб./кВт*ч, в полупиковую зону — 8,34 руб./кВт*ч, а ночью — 5,18 руб./кВт*ч (для той же Барвихи эти цены составляют 4,9 руб./кВт*ч, 3,77 руб./кВт*ч и 1,6 руб./кВт*ч соответственно).

Изначально многофазовые тарифы задумывались для уменьшения суммы в платежке. Предполагалось, что граждане будут сами распределять нагрузку на электросети в зависимости от времени, например, включать стиральную машинку или посудомойку ночью, когда электричество дешевле. Однако до сих пор большинство россиян пользуются обычными однофазными счетчиками.

Разнится и объем потребляемой энергии, особенно в зимнее время. Далеко не во всех домах отопление работает без перебоев, многие семьи пользуются электрообогревателями. Даже самый простенький такой прибор мощностью 800 Вт за месяц непрерывной работы по 12 часов в день нажжет 292 кВт*ч, съев почти всю предлагаемую норму.

Случай с обогревателем скорее исключительный, хотя и показательный. В среднем бытовая техника потребляет не слишком много, особенно современная.

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Я нормальный

Уложиться в предполагаемую норму, а заодно утереть нос глобальному потеплению помогут советы от WWF России. Как рассказал Daily Storm директор программы фонда «Климат и энергетика» Алексей Кокорин, самые простые способы немного сэкономить на электроэнергии и немного помочь планете — это переход с «энергосберегающих» и ламп накаливания на светодиоды. Они служат почти в пять раз дольше и тратят в девять раз меньше энергии.

Второй способ менее очевидный. Надо перестать постоянно заглядывать в холодильник, есть нам никто не запрещает, нужно просто избегать «пустых просмотров» холодного друга. Также эксперт советует следить за температурой кухни, чем она выше, тем интенсивнее приходится работать холодильнику.

Также в фонде советуют запускать стиральную машинку и посудомойку, только когда набралось достаточное количество белья и посуды, и следить за энергоэффективностью бытовых приборов. На них есть маркировка от A++ до G, по которой можно понять, насколько прожорлив тот или иной домашний помощник.

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