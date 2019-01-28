Уходя, гасите всех
Почему опять не прижилась идея с «социальной нормой» на электричество.
Почему опять не прижилась идея с «социальной нормой» на электричество.
На прошедшем Гайдаровском форуме Анатолий Чубайс, председатель правления УК «РОСНАНО», напомнил о необходимости повышать энергоэффективность экономики и снижать потребление энергии в целом. Предложил он это сделать, введя квоту, или так называемую «социальную норму потребления» электричества в 300 кВт*ч в месяц. Соцсети и СМИ тут же обрушились на бывшего «главного электрика страны» с критикой и издевками — «сам живи на эту норму». Мы решили пролить свет на тему электроснабжения.
По словам Чубайса, в России электроэнергия — одна из самых дешевых в мире, именно поэтому мы ее и не экономим. «Беречь свет» необходимо, чтобы обеспечить экономический рост стране на многие годы вперед: это позволит не тратиться на постройку и эксплуатацию новых электростанций, поможет в борьбе с глобальным изменением климата, ведь в России до сих пор большинство электростанций работает на ископаемом топливе. Одни плюсы, никаких подводных камней.
«Дешевое экономить незачем, это правило. Мы не можем переломить этот тренд воспитательными мерами, выговорами на работе или депремированием, это лежит в основе человеческого поведения», — рассказал на форуме Чубайс.
Бороться с людской расточительностью он предлагает «социальной нормой» и запретами, например, на лампочки накаливания и устаревшие теплоизоляционные материалы. Все это потенциально увеличит ценник в платежке, создав «социальную напряженность», поэтому Анатолий Борисович предлагает заплатить богатым: владельцам больших домов, большого количества бытовой техники, любителей иллюминации во дворе.
Россия — страна бедная, значительная часть ее населения живет бедно и очень бедно. Электроэнергия — товар, без которого жизнь современного человека невозможна.
Поэтому глава «РОСНАНО» предложил ввести «социальные нормы потребления» электроэнергии в размере 300 кВт*ч в месяц на домохозяйство. С такой нормой согласно и Минэнерго. В октябре прошлого года заместитель министра энергетики Вячеслав Кравченко заявил, что 95% россиян смогут уложиться в норму, добавив при этом, что его квартира и дача потребляют больше энергии, а значит, и платить он будет по более высокому тарифу.
Разговоры о введении «соцнормы» велись с осени прошлого года. Обсуждали не только изменение тарифных планов, но и отказ от скидок жителям сельских регионов и владельцам электрических плит (сейчас они платят заметно меньше, чем жильцы газифицированных городских квартир). 23 января стало известно, что идею кладут в долгий ящик на неопределенный срок.
«Принято решение прекратить на неопределенный срок обсуждение предложений о введении дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения и поэтапной отмене понижающего коэффициента для квартир с электрическими плитами и индивидуальных жилых домов», — рассказал представитель
В этот раз планировали ввести норму в 300 кВт*ч в месяц на домохозяйство, это уже более реалистичная цифра. В Минэнерго отказались прокомментировать Daily Storm, сколько электроэнергии тратят люди в разных регионах, сославшись на то, что эту тему курирует Минэкономразвития. В экономическом министерстве нам также не ответили.
Тарифы на электроэнергию и без реформы живут насыщенной жизнью, разброс цены за киловатт в одном регионе колоссальный: только в Московской области жители газифицированных домов платят при одноставочном (цена не зависит от времени суток) тарифе 5,38 руб./кВт*ч, гордые владельцы электроплит 3,77 руб./кВт*ч, столько же платят сельские жители (например, обитатели поселка Барвиха).
Еще больший разброс цен по стране: один из самых «золотых» тарифов на Чукотке. Здесь при одноставочном тарифе владельцы газовых плит платят 8,34 руб./кВт*ч, электрических плит и сельчане — 5,84 руб./кВт*ч.
Пока мы говорим о территориальных расхождениях, существуют еще двух- и трехзонные тарифы. Цена за свет здесь скачет в пределах одних суток (иногда почти в два раза). Так, днем жители Чукотки, живущие по трехзонному тарифу с газовой плитой, платят 10,72 руб./кВт*ч, в полупиковую зону — 8,34 руб./кВт*ч, а ночью — 5,18 руб./кВт*ч (для той же Барвихи эти цены составляют 4,9 руб./кВт*ч, 3,77 руб./кВт*ч и 1,6 руб./кВт*ч соответственно).
Разнится и объем потребляемой энергии, особенно в зимнее время. Далеко не во всех домах отопление работает без перебоев, многие семьи пользуются электрообогревателями. Даже самый простенький такой прибор мощностью 800 Вт за месяц непрерывной работы по 12 часов в день нажжет 292 кВт*ч, съев почти всю предлагаемую норму.
Случай с обогревателем скорее исключительный, хотя и показательный. В среднем бытовая техника потребляет не слишком много, особенно современная.
Уложиться в предполагаемую норму, а заодно утереть нос глобальному потеплению помогут советы от WWF России. Как рассказал Daily Storm директор программы фонда «Климат и энергетика» Алексей Кокорин, самые простые способы немного сэкономить на электроэнергии и немного помочь планете — это переход с «энергосберегающих» и ламп накаливания на светодиоды. Они служат почти в пять раз дольше и тратят в девять раз меньше энергии.
Второй способ менее очевидный. Надо перестать постоянно заглядывать в холодильник, есть нам никто не запрещает, нужно просто избегать «пустых просмотров» холодного друга. Также эксперт советует следить за температурой кухни, чем она выше, тем интенсивнее приходится работать холодильнику.
Также в фонде советуют запускать стиральную машинку и посудомойку, только когда набралось достаточное количество белья и посуды, и следить за энергоэффективностью бытовых приборов. На них есть маркировка от A++ до G, по которой можно понять, насколько прожорлив тот или иной домашний помощник.