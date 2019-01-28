Статистика показала провал курса на импортозамещение в России
Импортозамещение в России закончилось, не успев начаться: россияне вынуждены покупать иностранные товары, несмотря даже на обвал рубля, который делает импорт значительно дороже.
Импортозамещение в России закончилось, не успев начаться: россияне вынуждены покупать иностранные товары, несмотря даже на обвал рубля, который делает импорт значительно дороже.
Динамика импорта вот уже несколько лет менялась вслед за реальным курсом рубля. Однако в прошлом году эта закономерность была неожиданно нарушена, заметили экономисты, авторы статьи «Внешняя торговля России: предварительные итоги прошедшего года», которая вошла в последний мониторинг экономической ситуации РАНХиГС и Института Гайдара (есть у Forbes).
Как указывают авторы, с января по октябрь 2018 года курс рубля к доллару обвалился
Компании и граждане сейчас реализуют отложенный спрос, что и приводит к такой динамике импорта, считает старший аналитик по финансовым рынкам Райффайзенбанка Денис Порывай. По его мнению, после обвала курса рубля в 2014—2015 годы предприятия и домохозяйства продолжили функционировать на старом оборудовании, плюс до девальвации рубля население скупало технику.
Таким образом, пора признать, что российская экономика нуждается в импорте, несмотря на объявленный ранее курс на импортозамещение, сходятся во мнении опрошенные Forbes экономисты. По словам Александра Кнобеля, такой термин, как «импортозамещение», уже даже исчез из повестки и речь уже идет о наращивании экспорта, а не о замещении импорта.
«Если оценивать объем импорта в отношении к ВВП, то из года в год этот показатель не сильно меняется, что также косвенно говорит о том, что по факту никакого импортозамещения не произошло», — подтверждает Денис Порывай.
Отказаться от импорта слишком сложно — страна просто не в состоянии пока производить высокотехнологичное оборудование, необходимое для развития промышленности и транспортной инфраструктуры, говорит Порывай. Переориентироваться на отечественного производителя крайне проблематично, соглашается и Кнобель. «Экономика неохотно отказывается и от потребления, если мы говорим об импорте конечных товаров, и от промежуточных импортных товаров — машин и оборудования», — объясняет эксперт.
По его словам, от импорта напрямую зависит и динамика российского экспорта, на наращивание которого сейчас уходит много сил. По предварительным итогам 2018 года, экспорт
Впрочем, не все эксперты считают, что импорт перестал реагировать на ослабление курса рубля. По мнению главного аналитика
При этом, следует из обзора, «резкое сокращение импорта сочеталось с относительно низким трансмиссионным эффектом ослабления рубля на внутренние цены», что может косвенно указывать на падение инвестиционного спроса.
По мере истечения сроков и завершения контрактных обязательств между российскими и иностранными торговыми партнерами в любом случае должно последовать сокращение импорта, объясняет управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский. Сейчас же налицо эффект от контрактов, заключенных ранее при стабильном рубле.
«В 2017 году фирмы получили возможность вернуться к отложенным ранее программам обновления средств производства в связи со стабилизацией рубля. Отсюда следует, что в 2019 году мы такой динамики импорта явно не увидим», — заключает он.