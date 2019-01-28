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17:45 (мск), источник: Forbes

Статистика показала провал курса на импортозамещение в России

Импортозамещение в России закончилось, не успев начаться: россияне вынуждены покупать иностранные товары, несмотря даже на обвал рубля, который делает импорт значительно дороже.

Источник: Forbes на основе данных ФТС и ЦБ

Динамика импорта вот уже несколько лет менялась вслед за реальным курсом рубля. Однако в прошлом году эта закономерность была неожиданно нарушена, заметили экономисты, авторы статьи «Внешняя торговля России: предварительные итоги прошедшего года», которая вошла в последний мониторинг экономической ситуации РАНХиГС и Института Гайдара (есть у Forbes).

Как указывают авторы, с января по октябрь 2018 года курс рубля к доллару обвалился где-то на 14% — с 57,65 рублей в начале января до 65,8 рублей в октябре. Однако симметричного сокращения импорта за этим не последовало (см. график) — показатель остался примерно на прежнем уровне. То есть если раньше при ослаблении рубля объемы импорта уменьшались, то теперь необходимость в импорте оказалась настолько сильна, что вынуждает компании и граждан приобретать иностранные товары, несмотря на рост цен, объясняет директор Института международной экономики и финансов ВАВТ Минэкономразвития Александр Кнобель.

Конец импортозамещению

Компании и граждане сейчас реализуют отложенный спрос, что и приводит к такой динамике импорта, считает старший аналитик по финансовым рынкам Райффайзенбанка Денис Порывай. По его мнению, после обвала курса рубля в 2014—2015 годы предприятия и домохозяйства продолжили функционировать на старом оборудовании, плюс до девальвации рубля население скупало технику.

Сейчас же возможности старой технологической инфраструктуры практически исчерпаны, а запасы электроники, закупленной до обвала российской валюты, истощились, что и вынуждает россиян приобретать импортные товары.

Таким образом, пора признать, что российская экономика нуждается в импорте, несмотря на объявленный ранее курс на импортозамещение, сходятся во мнении опрошенные Forbes экономисты. По словам Александра Кнобеля, такой термин, как «импортозамещение», уже даже исчез из повестки и речь уже идет о наращивании экспорта, а не о замещении импорта.

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«Если оценивать объем импорта в отношении к ВВП, то из года в год этот показатель не сильно меняется, что также косвенно говорит о том, что по факту никакого импортозамещения не произошло», — подтверждает Денис Порывай.

Отказаться от импорта слишком сложно — страна просто не в состоянии пока производить высокотехнологичное оборудование, необходимое для развития промышленности и транспортной инфраструктуры, говорит Порывай. Переориентироваться на отечественного производителя крайне проблематично, соглашается и Кнобель. «Экономика неохотно отказывается и от потребления, если мы говорим об импорте конечных товаров, и от промежуточных импортных товаров — машин и оборудования», — объясняет эксперт.

По его словам, от импорта напрямую зависит и динамика российского экспорта, на наращивание которого сейчас уходит много сил. По предварительным итогам 2018 года, экспорт топливно-энергетических товаров из России вырос на 36%, а экспорт прочих товаров — на 16%, достигнув докризисных уровней (103% от показателя 2013 года).

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Критичный взгляд

Впрочем, не все эксперты считают, что импорт перестал реагировать на ослабление курса рубля. По мнению главного аналитика Альфа-банка Натальи Орловой, во второй половине 2018 года наблюдалось очевидное падение объемов импорта. Согласно аналитическому обзору Альфа-банка от 18 января, «динамика импорта стала главным сюрпризом предыдущего года», так как, по данным ЦБ, объемы поставок в страну во втором полугодии 2018 года снизились на 2% в годовом выражении после роста на 13% в первом полугодии.

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При этом, следует из обзора, «резкое сокращение импорта сочеталось с относительно низким трансмиссионным эффектом ослабления рубля на внутренние цены», что может косвенно указывать на падение инвестиционного спроса.

По мере истечения сроков и завершения контрактных обязательств между российскими и иностранными торговыми партнерами в любом случае должно последовать сокращение импорта, объясняет управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский. Сейчас же налицо эффект от контрактов, заключенных ранее при стабильном рубле.

«В 2017 году фирмы получили возможность вернуться к отложенным ранее программам обновления средств производства в связи со стабилизацией рубля. Отсюда следует, что в 2019 году мы такой динамики импорта явно не увидим», — заключает он.

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