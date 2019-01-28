Штрафы за неустановленные счетчики газа могут перенести с «Газпрома» на потребителей

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В таком случае штраф должны платить сами потребители, рассказал сегодня председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. По его словам, поправки в административный кодекс уже в правительстве.

Сейчас они (поправки) рассматриваются правительством. Чтобы освободить «Газпром» от ответственности в том случае, если потребитель не допустил поставить счетчик. За это, по крайней мере, не штрафовать. А штрафовать потребителя, чтобы была административная ответственность для того, кто не допустил поставить счетчик. Павел Завальный председатель комитета Госдумы по энергетике (цитата по «Интерфаксу»)

По информации чиновника, у «Газпрома» уже до 400 000 счетчиков, не установленных из-за недопуска. Между тем вице-премьер Дмитрий Козак еще в декабре поручил министерствам к 1 марта проработать систему индивидуального учета газа по аналогии с учетом электроэнергии — включая центральное газоснабжение. «Чтобы ответственность была однозначная компании-поставщика. (.. .) Чтобы они создавали систему социального учета по газовым счетчикам. Чтобы рано или поздно решить проблему неплатежей, в том числе по Кавказу. Пока не сделаем, проблема будет не решена», — отметил Завальный.

Новость Кадыров опроверг списание Чечне долга за газ в 9 млрд рублей

«Газпром» уже сообщал, что не успевает в установленный законом «Об энергосбережении и энергоэффективности» срок — до конца 2018 года — поставить счетчики газа всем бытовым потребителям, использующим его для отопления, и просил двухлетнюю отсрочку от штрафов, размер которых может составить порядка 30 млрд руб.

В середине января суд в Грозном по требованию прокуратуры Чечни постановил списать долги населения за газ в 9,353 млрд руб. Решение обосновывалось тем, что взыскать эту сумму невозможно, а «социальную напряженность» задолженность создает. «Газпром межрегионгаз» подал апелляционную жалобу на решение грозненского суда, а на минувшей неделе Генпрокуратура поручила прокурору Чечни поддержать выводы «Газпром межрегионгаза» против списания долгов. В прокуратуре Чечни началась служебная проверка.

По данным «Межрегионгаза», стоимость 1000 куб. м газа для населения Чечни во втором полугодии 2018 г. составляла 4245,62 руб. Если счетчика в домовладении нет, норма потребления на одного человека, проживающего в квартире с центральным отоплением (из газового оборудования — только кухонная плита), — 16,6 куб. м газа в месяц, или около 1500 руб.