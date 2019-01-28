Штрафы за неустановленные счетчики газа могут перенести с «Газпрома» на потребителей
Депутаты предложили освободить «Газпром» от штрафов за неустановленные счетчики потребления газа, если их установке препятствовали потребители.
Депутаты предложили освободить «Газпром» от штрафов за неустановленные счетчики потребления газа, если их установке препятствовали потребители.
В таком случае штраф должны платить сами потребители, рассказал сегодня председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. По его словам, поправки в административный кодекс уже в правительстве.
Сейчас они (поправки) рассматриваются правительством. Чтобы освободить «Газпром» от ответственности в том случае, если потребитель не допустил поставить счетчик. За это, по крайней мере, не штрафовать. А штрафовать потребителя, чтобы была административная ответственность для того, кто не допустил поставить счетчик.
По информации чиновника, у «Газпрома» уже до 400 000 счетчиков, не установленных
«Газпром» уже сообщал, что не успевает в установленный законом «Об энергосбережении и энергоэффективности» срок — до конца 2018 года — поставить счетчики газа всем бытовым потребителям, использующим его для отопления, и просил двухлетнюю отсрочку от штрафов, размер которых может составить порядка 30 млрд руб.
В середине января суд в Грозном по требованию прокуратуры Чечни постановил списать долги населения за газ в 9,353 млрд руб. Решение обосновывалось тем, что взыскать эту сумму невозможно, а «социальную напряженность» задолженность создает. «Газпром межрегионгаз» подал апелляционную жалобу на решение грозненского суда, а на минувшей неделе Генпрокуратура поручила прокурору Чечни поддержать выводы «Газпром межрегионгаза» против списания долгов. В прокуратуре Чечни началась служебная проверка.
По данным «Межрегионгаза», стоимость 1000 куб. м газа для населения Чечни во втором полугодии 2018 г. составляла 4245,62 руб. Если счетчика в домовладении нет, норма потребления на одного человека, проживающего в квартире с центральным отоплением (из газового оборудования — только кухонная плита), — 16,6 куб. м газа в месяц, или около 1500 руб.
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