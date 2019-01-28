Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Инцидент в Петербурге: Путин толкнул охранника на глазах народа
УАЗ начал отгружать «таблетки» нового поколения (фото)
Дженнифер Энистон впервые станет мамой
Сам себе хозяин: от каких платежей за ЖКХ можно отказаться
В России признали провал «деревянной» ипотеки
Взрывы в домах: газовое хозяйство страны ждут перемены Еще свежи в памяти кадры трагедии в Магнитогорске, где взрыв бытового газа уничтожил два подъезда многоэтажки
Дмитрий Шепелев воспитывает двоих детей
Женщина забеременела сразу от двух мужчин
Инцидент в Питере: Путин толкнул охранника на глазах у россиян
"Не фейк": Собчак сделала признание
Смолов: Хочу извиниться перед РФ за незабитый пенальти на ЧМ
Кадыров прокомментировал поражение Емельяненко от американца
Лучшие образы премии SAG: Зета-Джонс, Гага на красной дорожке
В сети появилось новое совместное фото Собчак с Богомоловым
2009 vs 2019: что случилось с ледником в Гренландии (фото)
Что находится на дне Большой Голубой Дыры?
Как защитить технику от скачков напряжения?
Ипотека пробила психологическую отметку
Фоторепортажи
10Первое лунное затмение года
8Ниагарский водопад замерз из-за морозов
18:14 (мск), источник: Ведомости

Штрафы за неустановленные счетчики газа могут перенести с «Газпрома» на потребителей

Депутаты предложили освободить «Газпром» от штрафов за неустановленные счетчики потребления газа, если их установке препятствовали потребители.

Источник: Reuters

В таком случае штраф должны платить сами потребители, рассказал сегодня председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. По его словам, поправки в административный кодекс уже в правительстве.

Сейчас они (поправки) рассматриваются правительством. Чтобы освободить «Газпром» от ответственности в том случае, если потребитель не допустил поставить счетчик. За это, по крайней мере, не штрафовать. А штрафовать потребителя, чтобы была административная ответственность для того, кто не допустил поставить счетчик.
Павел Завальный
председатель комитета Госдумы по энергетике (цитата по «Интерфаксу»)

По информации чиновника, у «Газпрома» уже до 400 000 счетчиков, не установленных из-за недопуска. Между тем вице-премьер Дмитрий Козак еще в декабре поручил министерствам к 1 марта проработать систему индивидуального учета газа по аналогии с учетом электроэнергии — включая центральное газоснабжение. «Чтобы ответственность была однозначная компании-поставщика. (.. .) Чтобы они создавали систему социального учета по газовым счетчикам. Чтобы рано или поздно решить проблему неплатежей, в том числе по Кавказу. Пока не сделаем, проблема будет не решена», — отметил Завальный.

Новость
Кадыров опроверг списание Чечне долга за газ в 9 млрд рублей

«Газпром» уже сообщал, что не успевает в установленный законом «Об энергосбережении и энергоэффективности» срок — до конца 2018 года — поставить счетчики газа всем бытовым потребителям, использующим его для отопления, и просил двухлетнюю отсрочку от штрафов, размер которых может составить порядка 30 млрд руб.

В середине января суд в Грозном по требованию прокуратуры Чечни постановил списать долги населения за газ в 9,353 млрд руб. Решение обосновывалось тем, что взыскать эту сумму невозможно, а «социальную напряженность» задолженность создает. «Газпром межрегионгаз» подал апелляционную жалобу на решение грозненского суда, а на минувшей неделе Генпрокуратура поручила прокурору Чечни поддержать выводы «Газпром межрегионгаза» против списания долгов. В прокуратуре Чечни началась служебная проверка.

По данным «Межрегионгаза», стоимость 1000 куб. м газа для населения Чечни во втором полугодии 2018 г. составляла 4245,62 руб. Если счетчика в домовладении нет, норма потребления на одного человека, проживающего в квартире с центральным отоплением (из газового оборудования — только кухонная плита), — 16,6 куб. м газа в месяц, или около 1500 руб.

Читайте также:

Следите за развитием темы Жителям Чечни списали долги за газ
 США отменили санкции против компаний Дерипаски
Правительство хочет взять под контроль капитальные расходы «Газпрома»
На Украине пропал задержанный капитан судна «Норд»
Статистика показала провал курса на импортозамещение в России
Польше придется согласовывать альтернативу Nord Stream 2 с РФ
Искусственный интеллект за минуты поставил инвалида на ноги
Ученые назвали части тела, которые мы больше не используем
Уволена чиновница, заставившая учителей убирать снег в мешки
Спорт
«Я выживу»: Загитова зажгла под конец чемпионата Европы Алина Загитова зажигательным номером убедила своих фанатов в том, что она "выживет" и "не сдастся", несмотря на обильную критику после поражения на чемпионате Европы
Hi-Tech
Секреты снежинок: 10 удивительных макроснимков Наслаждайтесь.
Авто
В Россию приедет новый «казахстанский» пикап (фото) Компания JAC Motors завершила сертификационные испытания новой модели для российского рынка – пикапа JAC T6
Кино
Дана Борисова взяла дочь на съемки шоу Малахова и пожалела Ведущая заявила, что перестанет брать 11-летнюю Полину на записи различных программ
Недвижимость
Бескрайние и нищие просторы России на снимках фотографа: галерея
Ипотека пробила психологическую отметку
Дача стала жилым домом
Как защитить технику от скачков напряжения?
Дети
Дженнифер Энистон впервые станет мамой Актриса, по данным СМИ, собирается усыновить ребенка
Леди
Кто это наденет: 13 адских образов с Недели высокой моды в Париже Как выглядит высокая мода будущего сезона. Весна-лето 2019 в 13 безумных картинках
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
На чем можно сэкономить при ремонте кухни: 9 практичных советов
Где в малогабаритке найти место для рабочего стола?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь