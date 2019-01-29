Выстрел в ногу

Американские производители и владельцы оружия активно поддерживали в президентской гонке Дональда Трампа. Национальная стрелковая ассоциация (NRA) вложила в его предвыборную компанию 36 миллионов долларов. Вскоре после того как Трамп встал во главе страны, продажи резко пошли вниз, а некоторые компании обанкротились. На бизнес усиливается давление — банки отказываются предоставлять кредиты, а крупные фонды бунтуют против инвестиций в оружие, вынуждая оружейников ужесточать доступ к собственной продукции. Крупнокалиберный провал в американской экономике — в материале «Ленты.ру».

Кандидат от народа

Дональд Трамп стал первым за тридцать лет президентом США, который открыто поддержал Национальную стрелковую ассоциацию (NRA). 29 апреля 2017 года, на сотый день своего правления, он выступил с речью на ее съезде. До него последний раз на такое осмеливался Рональд Рейган в 1983 году.

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С самого начала предвыборной гонки NRA воспринимала Трампа как своего кандидата и активно его поддерживала. В частности, ассоциация за свои деньги выпустила рекламный ролик, выдержанный в хоррор-стилистике, в нем американцев предостерегали, что, если победит кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон, американцы останутся беззащитными, поскольку их лишат огнестрельного оружия.

Всего на поддержку Трампа NRA потратила 36 миллионов долларов, что стало самыми большими за всю историю ассоциации вложениями в политику. Тогда граждане были всерьез обеспокоены тем, что в случае победы Клинтон, в США запретят свободные продажу и ношение оружия. «Ставки никогда не были выше для законопослушных владельцев оружия и людей, которые поддерживают Вторую поправку», — сказала тогда пресс-секретарь NRA Дженнифер Бейкер.

Источник: Reuters

При этом сам Трамп не отличался постоянством. В 2000 году он высказался за запрет на продажу штурмовых винтовок и призвал ужесточить правила продажи оружия, однако в ходе предвыборной компании превратился в пламенного сторонника Второй поправки (поправка к Конституции США, которая гарантирует права граждан на ношение и хранение оружия) и пообещал, что покончит с зонами, свободными от оружия (места, где запрещено скрытое ношения оружия, к ним, в частности, относятся школы, университетские кампусы, административные здания и т. п. ).

Параллельно он обвинял Хиллари Клинтон в диктаторских замашках за желание ужесточить проверку граждан, пожелавших приобрести огнестрельное оружие.

Не оправдал ожиданий

Вопреки ожиданиям сторонников, сразу после прихода к власти Трампа дела у оружейных компаний резко ухудшились, а некоторые участники рынка оказались на грани банкротства. Наиболее достоверными данными, позволяющими оценить рынок оружия, считается количество проверок личности (NICS), проводимых ФБР в связи с заявками о покупке оружия. За 2016 год таких проверок было 27,5 миллиона, что стало абсолютным рекордом для отрасли. Уже в следующем году их количество упало до 25,2 миллиона, а в 2018 году — до 23, 6 миллиона, такой резкий откат рынок пережил впервые с 1998 года.

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О падении продаж сразу после выборов сообщили крупнейшие производители оружия. Так, Sturm, Ruger & Company отметила, что выручка за второй квартал 2017 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее снизилась на 22 процента, до 132 миллионов долларов. Компания Cabela, занимающаяся продажей спортивных товаров и оружия, отметила снижение квартальной выручки на 4,2 процента.

Генеральный директор Cabela Томми Милнер сообщил, что заметное падение продаж в сегменте «огнестрельное оружие» было зафиксировано сразу после президентских выборов. Акции компании American Outdoor Brands Corp. (самый известный бренд — Smith & Wesson) после выборов упали на 30 процентов, Sturm, Ruger & Co (производит пистолеты под маркой Ruger) потеряла 17 процентов, а продавец боеприпасов Vista Outdoor — 41 процент.

Источник: Reuters

В 2018 году ситуация только ухудшилась. У American Outdoor Brands Corp. за четвертый квартал чистые продажи упали на 24,9 процента и составили 172 миллиона долларов против 229,2 миллиона долларов за соответствующий квартал 2017 года. Годовой объем продаж составил 606,9 миллиона долларов против 903,2 миллиона долларов в 2017 году (минус 32,8 процента).

По словам генерального директора Sturm, Ruger & Co Криса Киллоя, «снижение прибыли связано с падением продаж и неблагоприятным сокращением постоянных производственных затрат из-за снижения объемов производства». Gander Mountain, спортивная сеть, продававшая оружие в большинстве своих магазинов, обанкротилось в 2017 году. Так же о планах заявить о банкротстве сообщила компания Remington Outdoor Company, один из крупнейших производителей оружия в США.

Обама виноват

Как оказалось, лучше всего дела у торговцев пушками шли, когда президентом был Барак Обама — при нем продажи достигли максимума. Страхи, что скоро продажу оружия могут запретить, подстегнули спрос, люди торопились впрок пополнить арсенал.

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С 2005 по 2015 годы количество американских компаний, имеющих лицензии на производство огнестрельного оружия, выросло на 362 процента. После прихода к власти республиканцев покупатели успокоились — и пузырь начал сдуваться.

«Благодаря отставке Барака Обамы и тому, что республиканцы, которые исторически очень дружелюбны к оружейному лобби, получили контроль над обеими палатами Конгресса, политическое давление ослабевает. И это, безусловно, главная причина падения продаж», — считает Роберт Спитцер, председатель департамента политологии в Университете штата Нью-Йорк в Кортленде. Менеджер по производству небольшой оружейной компании Battle Rifle Co. Карл Соркен уверяет, что «президент Обама был лучшим продавцом оружия, которого когда-либо видел мир».

Источник: AP 2019

Пика оружейный рынок достиг в 2016 году благодаря Хиллари Клинтон, которая выступала за резкое ограничение продажи и производства оружия. Люди боялись, что скоро двери оружейных магазинов навсегда закроются, и торопились делать покупки. В этот год было проведено 27,5 миллиона проверок данных покупателей оружия, что стало максимальным показателем за всю историю.

За этот год было выпущено 5 576 366 пистолетов, что на 25,5 процента больше, чем в 2015 году (тогда было произведено 4 442 458 штук) и на 7,9 процента больше по сравнению с 2013 годом, когда был поставлен прошлый исторический рекорд (5 167 008 пистолетов). В США в этот год изготовили более четырех миллионов винтовок, что в свою очередь стало историческим рекордом. Производство дробовиков выросло по сравнению с 2015 годом на 9,2 процента (с 777 273 до 848 617 штук).

При Трампе оружейные компании рискуют остаться без банковского финансирования. Причиной стала массовая стрельба в Паркленде, штат Флорида. Тогда 19-летний Николас Круз устроил стрельбу в своей бывшей школе, из-за чего погибли 17 человек, а 17 получили ранения. На допросе он объяснил свой поступок приказами «голосов» в голове. После этого инцидента Bank of America and Merril Lynch прекратил кредитовать компании, которые производят огнестрельное оружие военного образца для гражданского использования. В Citigroup перестали сотрудничать с компаниями, продающими огнестрельное оружие, раньше их клиенты могли получить в банке потребительские кредиты на покупку пистолетов, винтовок и снаряжения.

Мы считаем, что это разумный шаг, который позволит обеспечить безопасное использование оружия, не подрывая права, гарантированные Второй поправкой. Заявление представителя Citigroup

В некоторых регионах такой подход поддерживают и местные власти. Так, мэр Чикаго Рам Эмануэль призвал представителей бизнеса ограничить работу с фирмами с Уолл-стрит, которые не прекратили сотрудничество с компаниями, продающими оружие людям младше 21 года. Ряд ретейлеров, такие как Walmart и Dick’s Sporting Goods, добровольно ввели возрастные ограничения на покупки оружия. Представители малого бизнеса уже жалуются, что им не дают продавать свое оружие через интернет — с ними отказываются работать компании, занимающиеся обработкой платежей.

Источник: Reuters

Оружейные компании считают, что подобная политика стала дополнительной угрозой для их отрасли, и требуют от Конгресса принять меры.

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«Если несколько банков откажутся давать ссуды торговцам оружием или производителям оружия, это создаст угрозу для всей отрасли», — уверен Майкл Хаммонд, юридический советник ассоциации Gun Owners of America, насчитывающей 1,5 миллиона членов.

На защиту оружейников встала правящая партия. Так, сенатор-республиканец от штата Луизиана Джон Кеннеди подготовил законопроект, запрещающий федеральному правительству заключать контракты с банками, которые отказываются вести дела с законопослушными компаниями из-за социальных проблем. Как он заявил, Citigroup и Bank of America and Merril Lynch попирают Вторую поправку. «Если за ними последуют и другие крупные банки, предприятиям в Луизиане и других местах будет все труднее находить финансирование», — предостерегает он. Сенатор Майк Крэпо из Айдахо отправил письма в Bank of America and Merril Lynch и Citigroup. «Мы все должны быть обеспокоены, если такие банки, как ваш, захотят заменить законодателей и политиков и попытаться управлять социальной политикой, ограничивая доступ к кредитам», — написал он генеральному директору Citigroup.

Денег не видать

Противники оружия нашли новый метод борьбы с оружейной отраслью, которому законодатели помешать не могут. В начале 2018 года образовался альянс инвесторов, в который, в частности вошли компания State Street Global Advisors и пенсионные фонды Калифорнии, Флориды и Коннектикута, включая калифорнийский пенсионный фонд пожарных и полицейских (California Public Employees' Retirement System, CalPERS) и пенсионный фонд учителей California State Teachers' Retirement System (CalSTRS). Общий размер активов этого альянса оценивается в 4,8 триллиона долларов.

Согласно заявлению группы, производители и продавцы оружия должны соблюдать ряд принципов. В частности, от них требуют разработать технологии, позволяющие легче отслеживать огнестрельное оружие, принять «ответственные» дилерские стандарты, проводить полные проверки данных покупателей. Также они настаивают на дополнительном обучении дистрибьюторов, дилеров и розничных торговцев.

Группа уже начала налаживать связи с другими инвесторами и компаниями, работающими во всех сегментах индустрии огнестрельного оружия, включая продажи, производство, распространение и финансирование.

Джон Чанг, член совета директоров CalPERS and CalSTRS, заявил, что инвесторы должны использовать все имеющиеся в их распоряжении инструменты, включая продажу активов:

Разговоры должны привести к реальным действиям. Мы можем разорвать порочный круг массовых расстрелов в наших школах и церквях.

Альянс уже добился первых результатов. В частности, были приняты предложения акционеров, обязывающие двух оружейных гигантов Америки — American Outdoor Brands Corp. и Sturm, Ruger & Co. — подготовить отчет о безопасности производимого ими оружия. Руководство American Outdoor Brands Corp. назвало это требование «политически мотивированным».

Источник: Reuters

Стоит отметить, что большинство производителей воспринимают спад достаточно философски. Сильный откат отрасли заметен на фоне бума за несколько предыдущих лет, но безотносительно к золотой эпохе Обамы, показатели у рынка все еще неплохие. Происходящее сейчас воспринимают как часть естественного цикла. «Время от времени рынок проседает. Сейчас мы как раз переживаем эту фазу, потому что избрали Трампа», — говорит Марти Дэниел, основатель оружейной компании Daniel Defense. Но, по его словам, нельзя сказать, что на рынке сейчас царят «мрак и гибель».

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Трудно сказать, насколько бы ухудшились дела у производителей оружия в случае прихода к власти демократов, но поддержка республиканцев оказалась явно недостаточной. Если при демократах компании благоденствовали, то приход к власти Трампа, напротив, консолидировал противников оружия, которые уже начали мешать бизнесу. Давление корпоративной Америки оказалось для индустрии гораздо более опасным, чем законодательные инициативы, поэтому парадоксальным образом именно при президенте, публично поддержавшем NRA, отрасль может пережить наиболее заметные изменения.