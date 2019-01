Выстрел в ногу

Кандидат от народа

При Трампе оружейные компании рискуют остаться без банковского финансирования. Причиной стала массовая стрельба в Паркленде, штат Флорида. Тогда 19-летний Николас Круз устроил стрельбу в своей бывшей школе, из-за чего погибли 17 человек, а 17 получили ранения. На допросе он объяснил свой поступок приказами «голосов» в голове. После этого инцидента Bank of America and Merril Lynch прекратил кредитовать компании, которые производят огнестрельное оружие военного образца для гражданского использования. В Citigroup перестали сотрудничать с компаниями, продающими огнестрельное оружие, раньше их клиенты могли получить в банке потребительские кредиты на покупку пистолетов, винтовок и снаряжения.