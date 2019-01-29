США предъявили обвинения Huawei

В них входят, в том числе, обвинение в банковском мошенничестве, препятствовании правосудию, а также сговоре с целью кражи технологий T-Mobile US Inc.

Мэн Ваньчжоу была задержана в конце прошлого года в Канаде. Из полученных канадской прокуратурой материалов следует: причиной ареста послужила презентация, в которой Мэн Ваньчжоу, по мнению властей США, «ввела в заблуждение» своих партнеров из банка HSBC, чтобы избежать санкций за торговлю с Ираном.