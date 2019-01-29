США предъявили обвинения Huawei
Минюст США объявил о предъявлении двух обвинений в отношении китайской компании Huawei Technologies, нескольких ее подразделений и финансового директора компании Мэн Ваньчжоу, передает Reuters.
Минюст США объявил о предъявлении двух обвинений в отношении китайской компании Huawei Technologies, нескольких ее подразделений и финансового директора компании Мэн Ваньчжоу, передает Reuters.
В них входят, в том числе, обвинение в банковском мошенничестве, препятствовании правосудию, а также сговоре с целью кражи технологий
Ранее сообщалось, что федеральный прокурор США открыл расследование в отношении Huawei Technologies — крупнейшего производителя телекоммуникационного оборудования.
Мэн Ваньчжоу была задержана в конце прошлого года в Канаде. Из полученных канадской прокуратурой материалов следует: причиной ареста послужила презентация, в которой Мэн Ваньчжоу, по мнению властей США, «ввела в заблуждение» своих партнеров из банка HSBC, чтобы избежать санкций за торговлю с Ираном.
10 января в Польше по подозрению в шпионаже был арестован гражданин Китая, занимающий пост директора по продажам польского представительства Huawei.