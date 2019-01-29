Тайна не выдерживает конкуренции

О том, что ФАС готовит законопроект с поправками к закону «О банках и банковской деятельности», которые включат ведомство в перечень лиц, которым при получении запроса кредитные организации будут обязаны раскрывать банковскую тайну, сообщил «Ъ» заместитель начальника управления по борьбе с картелями ФАС Дмитрий Артюшенко. По его словам, ФАС при доказывании антиконкурентных соглашений необходима в том числе информация о движении денежных средств по счетам компаний. И ФАС систематически, при проведении каждого антикартельного расследования направляет подобные запросы в банки, отметил он. В ЦБ в ответ на запрос «Ъ» сообщили, что Банк России изучит инициативу в случае ее поступления. Полномочия для запрашивания подобной информации у кредитных организаций у ФАС есть исходя из профильного закона «О защите конкуренции» . Он наделяет сотрудников антимонопольной службы широчайшими полномочиями, в том числе «запрашивать у лиц, участвующих в деле, документы, сведения и информацию, объяснения в письменной или устной форме, необходимые для разрешения вопросов, возникающих в ходе рассмотрения заявления, материалов». Этот же закон обязывает широкий круг лиц предоставлять запрашиваемую ФАС информацию в установленный службой срок. В то же время банки руководствуются законом «О банках и банковской деятельности» , статья 26 которого содержит закрытый перечень госорганов, допущенных к банковской тайне. В ответ на их мотивированные запросы банки обязаны раскрывать информацию о своих клиентах. В этом списке суды, ФНС, внебюджетные фонды, но не ФАС. В конце 2019 года к «банковской тайне» получат доступ также следственные органы. Соответствующий законопроект подготовлен МВД России. МВД, как и ФАС, предлагает включить дознавателя в перечень должностных лиц, правомочных запрашивать в банках эти сведения.

Осложняет ситуацию и тот момент, что нигде не обозначено, какой именно объем информации вправе запрашивать ФАС. Например, в споре ФАС и Связь-банка, который на этой неделе рассмотрит коллегия Верховного суда по экономическим спорам, у банка были запрошены документы в виде полной выписки по счетам клиента за два года девять месяцев с указанием контрагентов и наименования операции. «По сути, закон о защите конкуренции дает право ФАС запрашивать информацию без ограничений и в любом объеме, — отмечает генеральный директор юридической компании “НП-Эдвайс” Наталья Пантюхина.— В итоге порой ФАС запрашивает в том числе и первичные документы, и в этом случае объем предоставляемых бумаг может составлять два-три КамАЗа».



По словам участников рынка, хотя предлагаемые ФАС поправки и добавят работы банкам, для рынка они скорее благо. «Сейчас многие банки, в том числе и мы, все же предоставляют документы в ответ на запросы ФАС, опираясь на закон о конкуренции, — отмечает директор юридического департамента Юникредит-банка Наталья Окунева.— Поправки в банковский закон четко сформируют перечень лиц, кому кредитные организации обязаны раскрывать банковскую тайну, и не оставят места для претензий со стороны клиентов и регулятора».



Пока же остается надеяться на решение ВС, которое на уровне судов закрепит единый подход, такие прецеденты уже были. «Несколько лет назад не было ясности — предоставлять ли по запросам налоговиков информацию о банковских клиентах, в отношении которых не проводится проверка, то есть о контрагентах проверяемого лица, — рассказывает партнер Taxology Алексей Артюх.— Было множество споров». Однако потом именно судебная практика стала складываться таким образом, в пользу ФНС, и сейчас вопрос можно считать решенным, подтвердила Наталья Окунева. По мнению Натальи Пантюхиной, тот факт, что вопрос о праве ФАС запрашивать документы у банков будет решаться на уровне коллегии, как раз и говорит о том, что судебная власть намерена создать прецедент, который расставит все точки над «i» до момента, когда вопрос будет решен на уровне поправок.



Вероника Горячева