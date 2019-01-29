Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Это не угроза": Береза осадил Кадырова после инцидента в ПАСЕ
УАЗ начал отгружать «таблетки» нового поколения (фото)
Принц Джордж представляется чужим именем
Названо имя новой соведущей Нагиева в «Голосе. Дети»
В России признали провал «деревянной» ипотеки
ГИБДД привяжет автономера к адресу регистрации владельца Госномера на машину вновь могут выдавать по прописке автовладельца
Принц Джордж представляется чужим именем
5 участников родительских чатов, которые всех бесят
«40 млн не получит»: юбилей обернулся для Пугачевой провалом
Обидчик Скабеевой ответил на "оплеуху" Кадырова
93-летняя Васильева рассказала о домогательствах - СМИ
В Москве умер крупный чиновник (а вот и причина)
Совет Европы отреагировал на инцидент с россиянкой в ПАСЕ
Умер Александр Тизяков
2009 vs 2019: что случилось с ледником в Гренландии (фото)
Что находится на дне Большой Голубой Дыры?
В Китае построили самый большой аэропорт мира, и он прекрасен
В России признали провал «деревянной» ипотеки
Фоторепортажи
8Ниагарский водопад замерз из-за морозов
10Остов сокровищ: что нашли греки на затонувших кораблях
10:47 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Тайна не выдерживает конкуренции

Банки раскроют ФАС данные клиентов.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) хочет получить правовое основание для доступа к данным клиентов банков. Служба уже подготовила необходимые для этого поправки в законодательство, обосновав их необходимостью выявления картельного сговора компаний. Сейчас у ФАС есть право требовать информацию исходя из закона «О защите конкуренции», однако профильный для кредитных организаций закон «О банках и банковской деятельности» относит такие сведения к банковской тайне, что провоцирует судебные разбирательства и неудобно обеим сторонам.

О том, что ФАС готовит законопроект с поправками к закону «О банках и банковской деятельности», которые включат ведомство в перечень лиц, которым при получении запроса кредитные организации будут обязаны раскрывать банковскую тайну, сообщил «Ъ» заместитель начальника управления по борьбе с картелями ФАС Дмитрий Артюшенко. По его словам, ФАС при доказывании антиконкурентных соглашений необходима в том числе информация о движении денежных средств по счетам компаний. И ФАС систематически, при проведении каждого антикартельного расследования направляет подобные запросы в банки, отметил он. В ЦБ в ответ на запрос «Ъ» сообщили, что Банк России изучит инициативу в случае ее поступления.

Полномочия для запрашивания подобной информации у кредитных организаций у ФАС есть исходя из профильного закона «О защите конкуренции». Он наделяет сотрудников антимонопольной службы широчайшими полномочиями, в том числе «запрашивать у лиц, участвующих в деле, документы, сведения и информацию, объяснения в письменной или устной форме, необходимые для разрешения вопросов, возникающих в ходе рассмотрения заявления, материалов». Этот же закон обязывает широкий круг лиц предоставлять запрашиваемую ФАС информацию в установленный службой срок.

В то же время банки руководствуются законом «О банках и банковской деятельности», статья 26 которого содержит закрытый перечень госорганов, допущенных к банковской тайне. В ответ на их мотивированные запросы банки обязаны раскрывать информацию о своих клиентах. В этом списке суды, ФНС, внебюджетные фонды, но не ФАС. В конце 2019 года к «банковской тайне» получат доступ также следственные органы. Соответствующий законопроект подготовлен МВД России. МВД, как и ФАС, предлагает включить дознавателя в перечень должностных лиц, правомочных запрашивать в банках эти сведения.

Пока же поправки не приняты, банки находятся между молотом и наковальней — так как ответ или не ответ на запрос ФАС неминуемо ведет к нарушению одного из законов.

Осложняет ситуацию и тот момент, что нигде не обозначено, какой именно объем информации вправе запрашивать ФАС. Например, в споре ФАС и Связь-банка, который на этой неделе рассмотрит коллегия Верховного суда по экономическим спорам, у банка были запрошены документы в виде полной выписки по счетам клиента за два года девять месяцев с указанием контрагентов и наименования операции. «По сути, закон о защите конкуренции дает право ФАС запрашивать информацию без ограничений и в любом объеме, — отмечает генеральный директор юридической компании “НП-Эдвайс” Наталья Пантюхина.— В итоге порой ФАС запрашивает в том числе и первичные документы, и в этом случае объем предоставляемых бумаг может составлять два-три КамАЗа».

По словам участников рынка, хотя предлагаемые ФАС поправки и добавят работы банкам, для рынка они скорее благо. «Сейчас многие банки, в том числе и мы, все же предоставляют документы в ответ на запросы ФАС, опираясь на закон о конкуренции, — отмечает директор юридического департамента Юникредит-банка Наталья Окунева.— Поправки в банковский закон четко сформируют перечень лиц, кому кредитные организации обязаны раскрывать банковскую тайну, и не оставят места для претензий со стороны клиентов и регулятора».

Пока же остается надеяться на решение ВС, которое на уровне судов закрепит единый подход, такие прецеденты уже были. «Несколько лет назад не было ясности — предоставлять ли по запросам налоговиков информацию о банковских клиентах, в отношении которых не проводится проверка, то есть о контрагентах проверяемого лица, — рассказывает партнер Taxology Алексей Артюх.— Было множество споров». Однако потом именно судебная практика стала складываться таким образом, в пользу ФНС, и сейчас вопрос можно считать решенным, подтвердила Наталья Окунева. По мнению Натальи Пантюхиной, тот факт, что вопрос о праве ФАС запрашивать документы у банков будет решаться на уровне коллегии, как раз и говорит о том, что судебная власть намерена создать прецедент, который расставит все точки над «i» до момента, когда вопрос будет решен на уровне поправок.

Вероника Горячева

 Какие планы были у похитителя картины Куинджи
В сеть попала конфиденциальная переписка российских чиновников
Колумбия ответила на запись в блокноте Болтона о «5000 солдатах»
Замглавы «Росгеологии» Горринга уволили после скандального видео
Март в этом году будет зимним месяцем
Как банка кильки привела к краху советской «рыбной мафии»
Россию уличили в нелегальной торговле на миллиарды
СМИ: Германия защищает «Северный поток — 2» от Еврокомиссии
В Москве неудачно отреставрировали женские фигуры на горельефе
Спорт
Сделал «Зенит» в Катаре пять В своем заключительном матче на турнире в Дохе сине-бело-голубые разгромили «Ростов»
Hi-Tech
Секреты снежинок: 10 удивительных макроснимков Наслаждайтесь.
Авто
«Пикман» - пикап, который будет стоить $5 000 (фото) Китайская Kaiyun Motors, специализирующаяся на выпуске электрического транспорта, подготовила компактную новинку для Европы и США
Кино
Мария Миронова поддержала сына на премьере его первого фильма В Санкт-Петербурге прошел показ картины «Спасти Ленинград» с Андреем Мироновым-Удаловым в главной роли
Недвижимость
Бескрайние и нищие просторы России на снимках фотографа: галерея
Назван любимый этаж москвичей
Эксперты дали прогноз о подорожании квартир
Дача стала жилым домом
Популярные темы на «Детях»
По следам "Стыдно" 736
воспитатель требовала карандаши 379
Вопрос 143
Выпал снег молодой... 120
Леди
Как уложить короткие волосы: 6 стильных вариантов Некоторые девушки боятся делать короткую стрижку, думая, что на этом закончатся все интересные варианты укладок. Категорически с этим не согласны
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
Как быстро удалить старые обои со стены
5 главных элементов тёплой и уютной спальни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь