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10:53 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Телевизор отступил перед холодильником

Росстат опубликовал подробности обнищания домохозяйств в 2014—2017 годах.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Иногда та часть официальной статистики, которая не является оперативной, оказывается крайне информативной, проливая свет на некоторые фундаментальные тенденции в экономике России. Согласно опубликованному вчера Росстатом статистическому ежегоднику за 2018 год, на фоне резкого снижения доходов в 2014—2017 годах домохозяйства отказывались от телевизоров, компьютеров, мобильных телефонов и квадратных метров в пользу холодильников и микроволновок. На фоне роста бедности среди городских семей с детьми и пенсионеров доля малоимущих среди неработающих граждан снижалась.

Война санкций, начавшаяся в 2014 году, и сопровождающее ее снижение доходов населения, которое в 2018 году, по данным Росстата, продолжалось пятый год подряд, привели к росту бедности и изменению потребительских предпочтений граждан всех доходных групп. По подробной статистке Росстата, которая публикуется с задержкой в два года, доля малоимущего населения с доходами ниже прожиточного минимума в городах увеличилась с 40,4% в 2013 году до 46,9% в 2016-м, а в селах — снизилась с 59,6% до 53,1%.

Такую тенденцию частично можно объяснить урбанизацией (доля городского населения росла, а сельского — сокращалась), отчасти — успехами сельского хозяйства в импортозамещении. Однако главным образом она объясняется снижением доходов городского населения, в том числе от предпринимательства. При этом если доля бедных среди работающих в 2014—2016 годах фактически не менялась, то среди неработающих (на фоне незначительного снижения безработицы) она снизилась заметно — с 33,4% в 2013 году до 30,7% в 2016-м. Росла же доля бедных как среди работающих, так и среди неработающих пенсионеров, но снижалась в той части граждан, которых Росстат относит к «иным категориям незанятых», что может свидетельствовать о росте доходов самозанятых и занятых в неформальном секторе.

Заметно снизилась и доля бедных среди трудоспособной молодежи 18−29 лет — с 18,2% в 2013 году до 13,4% (в том числе в силу старения населения). Среди семей доля бедных сильнее всего выросла в тех, где на иждивении находилось двое несовершеннолетних детей — с 28,1% в 2013 году до 33,1% в 2016-м (и с 15,6% до 19,8% в многодетных семьях). В целом же если в 2013 году среди детей 7−15 лет было 18,2% малоимущих, то в 2016 году их стало 20,4%.

На этом фоне доля домохозяйств, среди которых на человека приходилось от 25,1 до 30 кв. м жилья в 2014 году, составляла 10,2%, в 2015 году она снизилась до 9,9%, а в 2016 году — снова выросла до 11,1%. Доля же семей, где на одного члена приходилось от 40,1 кв. м, устойчиво росла — с 17,2% до 19,4% соответственно. При этом в 2016 году 89% представителей пятой (наиболее обеспеченной) доходной группы граждан были собственниками отдельной квартиры и лишь 9,1% — частного дома. При этом чем беднее граждане, тем большая их доля владеет в РФ отдельным домом (или его частью) — 54,2% в первой доходной группе (наименьшие доходы), 38,3% — во второй, 28,1% — в третьей и 18,8% — в четвертой.

При этом самые бедные граждане в 2017 году владели большим числом мобильных телефонов, чем самые богатые. На сто представителей первых семей приходилось 280, тогда как на сто представителей вторых — лишь 212 телефонов. Хотя на сто наиболее обеспеченных домохозяйств в 2017 году приходилось 209 телевизоров, 136 холодильников и 120 микроволновых печей, в среднем в расчете на сто российских семей число телевизоров снижалось — со 197 в 2015 году до 190 в 2017-м, компьютеров — со 125 до 124, мобильных телефонов — с 256 до 245, а пылесосов — с 96 до 95. Число же холодильников выросло — со 129 до 133 штук на сто семей, микроволновок — с 79 до 108, а посудомоечных машин — с 9 до 10 соответственно. Это отражает смену потребительских предпочтений всех доходных групп российских граждан — за время заметного снижения доходов они резко увеличили долю трат на продовольствие: в 2017 году в первой доходной группе она составляла 46,8%, во второй — 42,6%, в третьей — 38,2%, в четвертой — 33,7%, а в пятой — 20,7%. При этом фактически одинакова доля трат всех доходных групп на алкоголь и табак (порядка 3%) и одежу и обувь (8,2−9%). Разительна лишь разница в расходах на транспорт: беднейшие граждане относили на него 6,3% расходов, богатейшие — почти четверть, 24,6%.

Алексей Шаповалов

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