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09:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Россию уличили в нелегальной торговле на миллиарды

Объемы нелегальных операций российских компаний с иностранными контрагентами могут достигать 45 миллиардов долларов в год, следует из отчета международной неправительственной организации Global Financial Integrity (GFI), внимание на который обратило РБК.

Авторы исследования оперировали данными за 2015 год. По их подсчетам, потенциальный незаконный приток средств в Россию тогда составил 24,6 миллиарда долларов, отток — 20,4 миллиарда.

Указанные суммы получились за счет фальсификации данных в счетах-фактурах российских импортеров и экспортеров при трансграничных операциях.

Основными целями махинаций авторы называют стремление искусственно уменьшить импортные пошлины, отмыть нелегально полученные доходы или вывезти капитал за границу в обход валютного контроля.

В рейтинге GFI Россия занимает четвертое место в мире по объемам нелегальных операций после Китая (376,4 миллиарда долларов), Мексики (67 миллиардов) и Польши (47,2 миллиарда).

Ранее стало известно, что многие западные страны, поддержавшие антироссийские санкции, увеличили товарооборот с Россией в 2018 году. Лидерами по этому показателю стали Польша (рост товарооборота на 37,5 процента), Молдавия (31 процент) и Швейцария (30,1 процента).

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