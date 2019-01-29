Россию уличили в нелегальной торговле на миллиарды

Авторы исследования оперировали данными за 2015 год. По их подсчетам, потенциальный незаконный приток средств в Россию тогда составил 24,6 миллиарда долларов, отток — 20,4 миллиарда.

Указанные суммы получились за счет фальсификации данных в счетах-фактурах российских импортеров и экспортеров при трансграничных операциях.

Основными целями махинаций авторы называют стремление искусственно уменьшить импортные пошлины, отмыть нелегально полученные доходы или вывезти капитал за границу в обход валютного контроля.

В рейтинге GFI Россия занимает четвертое место в мире по объемам нелегальных операций после Китая (376,4 миллиарда долларов), Мексики (67 миллиардов) и Польши (47,2 миллиарда).