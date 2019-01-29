ЦБ дал разъяснения по ипотечным каникулам для потерявших работу

Источник: Агентство «Москва»

К таким ситуациям относится, например, потеря работы, когда сумма платежа превышает 50 процентов текущего дохода.

Совокупная продолжительность таких каникул, которые заемщик имеет право в уведомительном порядке взять в рамках одного ипотечного кредита, не может быть больше года. Но за один раз можно будет взять каникулы длиной не более шести месяцев. Сергей Швецов зампред Центробанка

То есть брать каникулы по одному кредиту можно будет не один раз. При этом регулятор предлагает дать заемщикам возможность самим решать, будут ли они полностью приостанавливать выплаты или только снизят их сумму.

Опасения участников рынка

Многие банки уже внедрили реструктуризацию в свою практику, ЦБ предлагает распространить этот опыт на весь рынок.

Введение ипотечных каникул не потребует создания повышенных резервов кредитными организациями, так как временное приостановление платежей по жилищным кредитам не считается просрочкой, пояснил Швецов.

Кроме того, даже массовый уход на каникулы не приведет к возникновению проблем с ликвидностью.

У нас достаточно большое количество граждан предпочитают платить быстрее, чем предусмотрено графиком. Сергей Швецов зампред Центробанка

Принятие закона об ипотечных каникулах может привести к снижению ставок, а также сделает этот вид кредитования более доступным для россиян, заключил Швецов.

В декабре глава комитета по финрынкам Госдумы Анатолий Аксаков сообщал, что законопроект об ипотечных каникулах может быть принят в первом квартале 2019 года.