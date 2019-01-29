Названы самые популярные у россиян лекарства

Лидером по продажам в 2018 году (по размеру рублевой выручки аптек) стал препарат «Нурофен», производимый британской Reckitt Benckiser Group. Общий объем продаж составил 7,5 миллиарда рублей, что на 4,9 процента больше, чем в 2017 году, когда препарат также был на первом месте. На втором месте — кардиологический препарат от немецкого Bayer «Ксарелто» (7,2 миллиарда), на третьем — препарат для здоровья вен «Детралекс» от французской Servier (6,8 миллиарда).