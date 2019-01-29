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14:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы самые популярные у россиян лекарства

Самыми популярными лекарствами в российских аптеках по-прежнему остаются обезболивающие. К такому выводу пришли аналитики DSM Group, выдержки из отчета которой приводит РБК.

Источник: Reuters
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Лидером по продажам в 2018 году (по размеру рублевой выручки аптек) стал препарат «Нурофен», производимый британской Reckitt Benckiser Group. Общий объем продаж составил 7,5 миллиарда рублей, что на 4,9 процента больше, чем в 2017 году, когда препарат также был на первом месте. На втором месте — кардиологический препарат от немецкого Bayer «Ксарелто» (7,2 миллиарда), на третьем — препарат для здоровья вен «Детралекс» от французской Servier (6,8 миллиарда).

В количественном выражении (по числу проданных упаковок) первое место занял бактерицидный пластырь — 122,5 миллиона упаковок. На втором месте — жаропонижающее «Цитрамон» (102,2 миллиона), на третьем — ацетилсалициловая кислота (также жаропонижающее, 83,2 миллиона).

Всего в 2018 году в российских аптеках было продано 5,3 миллиарда упаковок лекарств на 991,9 миллиарда рублей. Это на 4,9 и 4,6 процента больше, чем в 2017 году.

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