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14:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы условия отмены мегапроектов в России

Правительство сможет вносить изменения в крупнейшие инфраструктурные проекты или вовсе отменять их, пишет РБК со ссылкой на источники в кабинете министров.

Источник: Reuters

По данным издания, соответствующий вопрос будет рассматриваться на заседании правительственной комиссии по транспорту, которую возглавляет вице-премьер Максим Акимов. Чиновники обсудят детали реализации комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, общая стоимость проектов которого превышает шесть триллионов рублей.

Аналитический центр при правительстве подготовил методику внесения изменений в план. Под изменениями понимается добавление новых проектов или приостановка текущих.

Предполагается, что приостанавливать уже реализуемые проекты можно будет в случае существенного превышения стоимости над первоначально заявленной, срыва сроков или несоответствия технических характеристик требованиям. Также причиной может стать отказ исполнителя допустить на объект проверяющих или предоставить властям требуемую информацию.

Предложения о заморозке сможет высказывать руководитель федерального проекта (таким статусом наделены несколько десятков проектов из плана) или глава специального центра мониторинга.

Комплексный план развития магистральной инфраструктуры был разработан летом 2018 года Минэкономразвития. Он включал около 700 объектов общей стоимостью 6,8 триллиона рублей. Итоговая, сокращенная версия плана, утвержденная правительством, оценивается в 6,3 триллиона.

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