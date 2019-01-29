Названы условия отмены мегапроектов в России
Правительство сможет вносить изменения в крупнейшие инфраструктурные проекты или вовсе отменять их, пишет РБК со ссылкой на источники в кабинете министров.
Правительство сможет вносить изменения в крупнейшие инфраструктурные проекты или вовсе отменять их, пишет РБК со ссылкой на источники в кабинете министров.
По данным издания, соответствующий вопрос будет рассматриваться на заседании правительственной комиссии по транспорту, которую возглавляет
Аналитический центр при правительстве подготовил методику внесения изменений в план. Под изменениями понимается добавление новых проектов или приостановка текущих.
Предложения о заморозке сможет высказывать руководитель федерального проекта (таким статусом наделены несколько десятков проектов из плана) или глава специального центра мониторинга.
Комплексный план развития магистральной инфраструктуры был разработан летом 2018 года Минэкономразвития. Он включал около 700 объектов общей стоимостью 6,8 триллиона рублей. Итоговая, сокращенная версия плана, утвержденная правительством, оценивается в 6,3 триллиона.