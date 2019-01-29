Названы условия отмены мегапроектов в России

По данным издания, соответствующий вопрос будет рассматриваться на заседании правительственной комиссии по транспорту, которую возглавляет вице-премьер Максим Акимов. Чиновники обсудят детали реализации комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, общая стоимость проектов которого превышает шесть триллионов рублей.

Аналитический центр при правительстве подготовил методику внесения изменений в план. Под изменениями понимается добавление новых проектов или приостановка текущих.