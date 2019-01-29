«Алроса» добыла крупнейший за несколько лет алмаз

Источник: «Алроса»

Это алмаз размером 40×31х20 мм и массой 191,46 карат, он был добыт на фабрике № 12 Удачнинского горно-обогатительного комбината в Якутии, уточняет «Алроса». Камень прозрачный, но имеет незначительный желтоватый оттенок, говорится в сообщении.

В ближайшее время алмаз поступит в «Единую сбытовую организацию» компании для его детального изучения и оценки, отмечает «Алроса».

С начала разработки трубки в 1967 г. данное месторождение дало компании сотни крупнейших алмазов, приводятся в сообщении слова члена правления компании Евгения Агуреева.

Последний раз сопоставимый по размеру алмаз был добыт более 2,5 лет назад, пишет «Алроса». В 2016 г. компания сообщила о добыче камня в 207,29 карата. Его также обнаружили в трубке Удачнинского горно-обогатительного комбината.