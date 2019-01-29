«Настоящее» молоко будет стоять на прилавках отдельно
С 1 июля молоко и молочные продукты без содержания заменителей молочного жира должны будут располагаться отдельно и сопровождаться соответствующим указанием.
С 1 июля молоко и молочные продукты без содержания заменителей молочного жира должны будут располагаться отдельно и сопровождаться соответствующим указанием.
«Такая информация нужна, поскольку покупатель имеет право знать, что он приобретает, а в последнее время в нашей промышленности активно используются растительные жиры», — подчеркнул глава правительства. Такая технология позволяет снизить себестоимость, увеличить срок хранения, но не всегда об этом пишется на упаковке. И граждане, считает Медведев, не все хотят такие продукты покупать.
Новые требования, заявил премьер, будут полезны малым и средним предприятиям, которые занимаются производством молока. Им не так просто наладить сбыт своей продукции
Обновленные правила выкладки позволят сельхозпроизводителям, работающим без заменителя молочного жира, привлечь внимание потребителей, полагает глава кабинета министров.
«Чтобы у ритейлеров было время на подготовку, новые правила будут действовать с середины года — с 1 июля», — добавил премьер.
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