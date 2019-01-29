PDVSA подпала под санкции США

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США, пытаясь вынудить уйти с поста президента Венесуэлы Николаса Мадуро, ввели санкции против национальной нефтекомпании PDVSA. Она лишится крупнейшего для себя рынка и не сможет получать деньги от своих американских НПЗ. Санкции могут создать существенные риски для работы в стране «Роснефти» и осложнить возврат долга PDVSA перед ней в $3 млрд.

Россия оценивает риски для себя из-за санкций США против венесуэльской нефтекомпании PDVSA, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это коммерческий вопрос. Безусловно, мы анализируем возможные последствия тех ограничительных действий», — пояснил он журналистам.

PDVSA является партнером «Роснефти», которая реализует в Венесуэле пять проектов по разведке и добыче нефти. Помимо этого PDVSA должна «Роснефти» $3,1 млрд из средств, которые получила от российской компании в качестве предоплаты за нефть. По словам господина Пескова, Россия будет защищать свои интересы, которые могут быть затронуты мерами против PDVSA, всеми доступными способами в рамках международного права. Глава МИДа Сергей Лавров назвал санкции циничными и заявил, что они подрывают доверие к доллару и усугубляют сложную ситуацию в Венесуэле.

Администрация президента США Дональда Трампа в понедельник ввела масштабные санкции в отношении PDVSA, запретив перечисление на ее счета средств из США, что резко ограничит экспорт венесуэльской нефти на крупнейший для нее американский рынок.

На США в 2018 году пришлось около половины общей добычи в Венесуэле: страна купила около 500 тыс. баррелей нефти в сутки.

Также заблокированы счета трех крупных НПЗ PDVSA в США, принадлежащих Citgo, которая контролируется Венесуэлой. Структура не сможет переводить материнской компании деньги за переработанную нефть, в то же время Citgo сможет продолжить переработку венесуэльской нефти. Запрещается проводить трансакции с компанией и гражданам США. При этом на поставки венесуэльской нефти вне США санкции не распространяются.

Главной целью мер является уход в отставку президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Он борется за этот пост с поддерживаемым США лидером оппозиции Венесуэлы Хуаном Гуаидо, который на прошлой неделе провозгласил себя временным президентом страны.

«Включение PDVSA в санкционный список позволит предотвратить дальнейшее использование активов компании в интересах Мадуро и сохранить их для народа Венесуэлы», — заявил министр финансов США Стивен Мнучин. Он отметил, что при этом американские компании могут продолжить покупать нефть, но деньги будут поступать на заблокированные счета. «В противном случае, мы не будем ее покупать», — сказал министр.

По словам господина Мнучина, Вашингтон рассмотрит возможность отмены санкций в отношении тех, кто сделает конкретные и подлежащие верификации шаги в поддержку демократии и борьбы против коррупции в Венесуэле в целом и в PDVSA в частности.

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что принятые США меры позволят заблокировать активы компании на $7 млрд. Кроме того, PDVSA за год лишится ежегодной выручки в $11 млрд.

Сам Николас Мадуро после объявления США о введении санкций в отношении PDVSA заявил, что в ближайшие дни объявит о «необходимых и решительных мерах по защите интересов нации». В своем Twitter он назвал меры против нацкомпании «односторонними, незаконными, преступными и аморальными». По его мнению, США «хотят украсть Citgo».

Ольга Мордюшенко