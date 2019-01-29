Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Истории «особых» животных
В США испытали российские «Торы»
Мужчина полтора года вводил сперму себе в вены
Кейт Мосс в роли кентавра снялись для обложки журнала
В Китае построили самый большой аэропорт мира, и он прекрасен
Когда и как погаснет Солнце и что будет с нами?Сколько лет осталось Солнечной системе?
Сатановский: Шойгу дал «минут 20» на ликвидацию угрозы от США
Суд вынес вердикт по делу Александра Реввы
Ходченкова, Тарасова, Петров: звезды на премии «Золотой орел»
Собчак объяснила, почему сорвала съемки ток-шоу на НТВ
Федерация: Вызов Ракицкого в сборную Украины в руках тренеров
Малкин и Ковальчук в десятке худших в НХЛ
Путин упразднил «военные кафедры» и «военные факультеты» в вузах
Пассажирский самолет экстренно сел в Москве
Находка на краю Солнечной системы потрясла ученых
10 ракет «Сатана» способны уничтожить США
В Китае построили самый большой аэропорт мира, и он прекрасен
В России признали провал «деревянной» ипотеки
Фоторепортажи
12Ситуация в Венесуэле
5«Он поднимает стакан водки и произносит тост за западных финансистов»
17:06 (мск), источник: Коммерсантъ

PDVSA подпала под санкции США

Венесуэльская нефтяная компания потеряет $11 млрд ежегодной выручки.

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

США, пытаясь вынудить уйти с поста президента Венесуэлы Николаса Мадуро, ввели санкции против национальной нефтекомпании PDVSA. Она лишится крупнейшего для себя рынка и не сможет получать деньги от своих американских НПЗ. Санкции могут создать существенные риски для работы в стране «Роснефти» и осложнить возврат долга PDVSA перед ней в $3 млрд.

Россия оценивает риски для себя из-за санкций США против венесуэльской нефтекомпании PDVSA, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это коммерческий вопрос. Безусловно, мы анализируем возможные последствия тех ограничительных действий», — пояснил он журналистам.

PDVSA является партнером «Роснефти», которая реализует в Венесуэле пять проектов по разведке и добыче нефти. Помимо этого PDVSA должна «Роснефти» $3,1 млрд из средств, которые получила от российской компании в качестве предоплаты за нефть. По словам господина Пескова, Россия будет защищать свои интересы, которые могут быть затронуты мерами против PDVSA, всеми доступными способами в рамках международного права. Глава МИДа Сергей Лавров назвал санкции циничными и заявил, что они подрывают доверие к доллару и усугубляют сложную ситуацию в Венесуэле.

Администрация президента США Дональда Трампа в понедельник ввела масштабные санкции в отношении PDVSA, запретив перечисление на ее счета средств из США, что резко ограничит экспорт венесуэльской нефти на крупнейший для нее американский рынок.

На США в 2018 году пришлось около половины общей добычи в Венесуэле: страна купила около 500 тыс. баррелей нефти в сутки.

Также заблокированы счета трех крупных НПЗ PDVSA в США, принадлежащих Citgo, которая контролируется Венесуэлой. Структура не сможет переводить материнской компании деньги за переработанную нефть, в то же время Citgo сможет продолжить переработку венесуэльской нефти. Запрещается проводить трансакции с компанией и гражданам США. При этом на поставки венесуэльской нефти вне США санкции не распространяются.

Главной целью мер является уход в отставку президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Он борется за этот пост с поддерживаемым США лидером оппозиции Венесуэлы Хуаном Гуаидо, который на прошлой неделе провозгласил себя временным президентом страны.

«Включение PDVSA в санкционный список позволит предотвратить дальнейшее использование активов компании в интересах Мадуро и сохранить их для народа Венесуэлы», — заявил министр финансов США Стивен Мнучин. Он отметил, что при этом американские компании могут продолжить покупать нефть, но деньги будут поступать на заблокированные счета. «В противном случае, мы не будем ее покупать», — сказал министр.

По словам господина Мнучина, Вашингтон рассмотрит возможность отмены санкций в отношении тех, кто сделает конкретные и подлежащие верификации шаги в поддержку демократии и борьбы против коррупции в Венесуэле в целом и в PDVSA в частности.

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что принятые США меры позволят заблокировать активы компании на $7 млрд. Кроме того, PDVSA за год лишится ежегодной выручки в $11 млрд.

Сам Николас Мадуро после объявления США о введении санкций в отношении PDVSA заявил, что в ближайшие дни объявит о «необходимых и решительных мерах по защите интересов нации». В своем Twitter он назвал меры против нацкомпании «односторонними, незаконными, преступными и аморальными». По его мнению, США «хотят украсть Citgo».

Ольга Мордюшенко

Справка
В Венесуэле началась революция

Лидер оппозиции объявил себя президентом. На улицах бои, есть жертвы.

Следите за развитием темы Что происходит в Венесуэле
 Как Никита Хрущев не попал на переговоры с японцами
Смартфоны обложат налогом
Абэ назвал условие создания американских баз на Курилах
Необычную уборку снега в Йеллоустонском парке сняли на видео
Мощнейший взрыв на Бурейском водохранилище попал на видео
Медики перевели в речь сигналы головного мозга
Толкнувший Скабееву депутат Рады получит госнаграду Эстонии
Самолет экстренно приземлился в Сочи из-за дебоша на борту
Спонсорскую помощь Пугачевой посчитали «откатом»
Спорт
Мерси, Париж. «Зенит» не прогадает с продажей Паредеса Объясняем, почему завершение истории с переходом Леандро Паредеса из "Зенита" в ПСЖ пойдет на пользу и клубу и футболисту
Hi-Tech
Находка на краю Солнечной системы потрясла ученых При минимальных технических затратах.
Авто
В Госдуму внесли законопроект об отмене ТО По мнению авторов инициативы, техосмотр не имеет отношения к проблемам безопасности дорожного движения
Кино
Асмус снимается с Янковским на Мальдивах Актеры получили главные роли в экранизации романа Дмитрия Глуховского «Текст»
Недвижимость
Ипотека пробила психологическую отметку
Бескрайние и нищие просторы России на снимках фотографа: галерея
Назван любимый этаж москвичей
Под Москвой нашли квартиру дешевле миллиона
Популярные темы на «Детях»
По следам "Стыдно" 882
Светская жизнь. 470
нагрузки дошкольников - секции, кружки и прочая.... 196
Вопрос 154
Леди
Как уложить короткие волосы: 6 стильных вариантов Некоторые девушки боятся делать короткую стрижку, думая, что на этом закончатся все интересные варианты укладок. Категорически с этим не согласны
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
На чем можно сэкономить при ремонте кухни: 9 практичных советов
Где в малогабаритке найти место для рабочего стола?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь