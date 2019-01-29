Уволенный из Росгеологии Горринг курировал провальный проект по ликвидации ущерба Байкальского ЦБК стоимостью 3,4 миллиарда рублей

Источник: Коллаж Daily Storm

Вчера в Сети появилось видео, где замглавы Росгеологии Руслан Горринг рассказывает о своих секс-похождениях с сотрудницами госкорпорации. Daily Storm выяснил, что раньше Руслан Израилович был Русланом Магомедовичем Ганижевым — его в 2011-м задерживал подмосковный ОБЭП при получении взятки для председателя депутатов Ленинского района. А сегодня в Росгеологии сообщили об увольнении Горринга. На самом деле основания для проверки его деятельности были уже давно. Горринг курировал проект по ликвидации ущерба, нанесенного озеру Байкал целлюлозно-бумажным заводом. 3,4 миллиарда рублей, выделенные компании «РГ-Экология» (которой Горринг управляет до сих пор), отработаны не были, так как проекта по ликвидации ущерба просто не существовало.

Сегодня, 29 января, пресс-служба Росгеологии сообщила об увольнении Руслана Горринга — известного стримера, игрока в PUBG, заместителя главы АО «Росгеология» и любителя кошаков с работы. Вчера Daily Storm провел небольшое расследование и выяснил, что Горрингом топ-менеджер стал после 2011 года. Тогда он, будучи помощником председателя совета депутатов Ленинского района Подмосковья, помог получить взятку с ООО «Экотранс-Видное».

При получении взятки его задержали сотрудники ОБЭП и ПК МВД по Московской области. Это подтвердила бывшая жена топ-менеджера Хэди Сагова. В конечном итоге Горрингу — а тогда он был Ганижевым Русланом Магомедовичем — удалось выйти чистым из воды. А уже в 2012 году он вернулся на свою родину — в Ингушетию, где получил водительские права и паспорт на новое имя — Горринг Руслан Израилович.

Профессиональный харассер на данный момент занимает руководящие должности в других компаниях, подведомственных Росгеологии. Среди них АО «Зарубежгеология», ОАО «Краснодарнефтегеофизка» и ООО «РГ-Экология». Последняя в конце 2018 года привлекла внимание Счетной палаты.

В марте 2018 года Министерство природы Иркутской области заключает с АО «Росгеология» контракт на сумму 5,9 миллиарда рублей на выполнение работ по ликвидации ущерба последствий негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности ОАО «БЦБК».

АО «Росэкология», в свою очередь, передает контракт подрядчику — зарегистрированной двумя месяцами ранее компании ООО «РГ-Экология», с уставным капиталом 10 тысяч рублей. За 3,4 миллиарда рублей фирма-ноунейм обязывается выполнить поставленные перед ней задачи.

Учредителями компании являются две другие компании — ООО «РГ Иркутскгеофизика 1» и ООО «РГ Иркутскгеофизика 2», с таким же уставным капиталом в 10 тысяч и без опыта работы. Обе являются дочерними предприятиями АО «Иркутскгеофизика», которая, в свою очередь, управляется Росгеологией.

Источник: Коллаж Daily Storm

Примечательно, что среди критериев при выборе компании было следующее: опыт работы по профилю, необходимые мощности для выполнения задач и высококвалифицированные кадры. Однако главным кадром в РГ-Экология оказался уже известный нам Руслан Горринг, занимавший там должность генерального директора и, следовательно, куратора проекта по ликвидации накопленного ущерба.

В ноябре 2018 года Счетная палата России проводит проверку и выясняет, что выделенные 5,9 миллиарда рублей, из которых 3,4 улетели к «РГ-Экологии» Горринга, были потрачены неоправданно.

«Не имея откорректированной проектной документации, Минприроды Иркутской области заключило с АО “Росгеология” госконтракт на выполнение работ по ликвидации последствий негативного воздействия Комбината на сумму 5,9 миллиарда рублей. Однако, если учесть, что технология ликвидации отходов до настоящего времени не определена, цена госконтракта не может считаться обоснованной», — сообщают аудиторы Счетной палаты.

В декабре 2018 года Счетная палата подвела итоги года. В том числе не обошла стороной и Росгеологию с Байкальским ЦБК.

«Предоставление Минприроды России субсидии на реализацию мероприятия по ликвидации негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности ОАО «БЦБК», ФГБУ «Центр развития ВХК», а затем правительству Иркутской области в условиях, препятствующих его реализации, привело к отвлечению средств федерального бюджета с 2013-го по 2016 год в сумме 2 749 744,0 тысячи рублей и с 2017-го по 2018 год в сумме 1 305 015,8 тысячи рублей, что создает риски недостижения целей и ожидаемого результата ФЦП «Охрана озера Байкал», — заключили в Счетной палате.

Всего за период с 2015-го по 2018 год из бюджетных средств было выделено 8,4 миллиарда рублей на программу охраны озера Байкал.

Сам Руслан Горринг давать комментарий Daily Storm отказался, сообщив только, что якобы не имеет отношения к делу со взяткой, о котором мы писали вчера.

«Я уже уволился. Дима, ты мне скажи, что ты там увидел такого серьезного, чтобы там так расписать? — начал было интервьюировать меня Руслан Горринг-Ганижев. — Если честно, статью я не смотрел, потому что понимаю, что там слеплено из чего попало». Тогда я объяснил, что в статье написали и про смену фамилии, и про уголовное дело в Подмосковье. «Эта история никакого отношения ко мне не имеет. Больше слушайте всяких. Всего хорошего», — закончил Горринг-Ганижев и положил трубку.