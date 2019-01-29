Уволенный из Росгеологии Горринг курировал провальный проект по ликвидации ущерба Байкальского ЦБК стоимостью 3,4 миллиарда рублей
Счетная палата признала заключенный договор неисполнимым: у подрядчика не было технологии для выполнения работ.
Счетная палата признала заключенный договор неисполнимым: у подрядчика не было технологии для выполнения работ.
Вчера в Сети появилось видео, где замглавы Росгеологии Руслан Горринг рассказывает о своих
Сегодня, 29 января,
При получении взятки его задержали сотрудники ОБЭП и ПК МВД по Московской области. Это подтвердила бывшая жена
Профессиональный харассер на данный момент занимает руководящие должности в других компаниях, подведомственных Росгеологии. Среди них АО «Зарубежгеология», ОАО «Краснодарнефтегеофизка» и ООО «РГ-Экология». Последняя в конце 2018 года привлекла внимание Счетной палаты.
В марте 2018 года Министерство природы Иркутской области заключает с АО «Росгеология» контракт на сумму 5,9 миллиарда рублей на выполнение работ по ликвидации ущерба последствий негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности ОАО «БЦБК».
Учредителями компании являются две другие компании — ООО «РГ Иркутскгеофизика 1» и ООО «РГ Иркутскгеофизика 2», с таким же уставным капиталом в 10 тысяч и без опыта работы. Обе являются дочерними предприятиями АО «Иркутскгеофизика», которая, в свою очередь, управляется Росгеологией.
Примечательно, что среди критериев при выборе компании было следующее: опыт работы по профилю, необходимые мощности для выполнения задач и высококвалифицированные кадры. Однако главным кадром в
«Не имея откорректированной проектной документации, Минприроды Иркутской области заключило с АО “Росгеология” госконтракт на выполнение работ по ликвидации последствий негативного воздействия Комбината на сумму 5,9 миллиарда рублей. Однако, если учесть, что технология ликвидации отходов до настоящего времени не определена, цена госконтракта не может считаться обоснованной», — сообщают аудиторы Счетной палаты.
В декабре 2018 года Счетная палата подвела итоги года. В том числе не обошла стороной и Росгеологию с Байкальским ЦБК.
«Предоставление Минприроды России субсидии на реализацию мероприятия по ликвидации негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности ОАО «БЦБК», ФГБУ «Центр развития ВХК», а затем правительству Иркутской области в условиях, препятствующих его реализации, привело к отвлечению средств федерального бюджета с 2013-го по 2016 год в сумме 2 749 744,0 тысячи рублей и с 2017-го по 2018 год в сумме 1 305 015,8 тысячи рублей, что создает риски недостижения целей и ожидаемого результата ФЦП «Охрана озера Байкал», — заключили в Счетной палате.
Сам Руслан Горринг давать комментарий Daily Storm отказался, сообщив только, что якобы не имеет отношения к делу со взяткой, о котором мы писали вчера.
«Я уже уволился. Дима, ты мне скажи, что ты там увидел такого серьезного, чтобы там так расписать? — начал было интервьюировать меня Руслан
Дмитрий Никитин