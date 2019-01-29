Золото подорожало до максимума с мая

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В ходе торгов на нью-йоркской бирже Comex февральский фьючерс подорожал на 0,4%, до $1308,7 за унцию. Контракт растет в цене третью сессию подряд.

Январское заседание Федрезерва завершится в среду, и практически никто из участников рынка не сомневается в том, что по его итогам базовая процентная ставка будет оставлена на уровне 2,25−2,5%.

Вместе с тем глава Центробанка Джером Пауэлл в выступлении, которое начнется вскоре после объявления итогов заседания, может сигнализировать о том, что Фезрезерв готов снизить темпы подъема ставки. Текущий прогноз руководства ФРС предусматривает два повышения в 2019 году, тогда как рынок в целом не ожидает изменения ставки до конца года.

Кроме того, цены на нефть поддерживаются опасениями замедления роста мировой экономики, отмечает рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя.