«Диета выживания»: почему пора менять продовольственную корзину

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Министерство труда планирует пересмотреть состав потребительской корзины до весны 2020 года, рассказал 29 января в ходе заседания комитета по социальной политике Совета Федерации министр труда Максим Топилин. Как передает ТАСС, глава Минтруда объявил, что новая потребительская корзина будет представлена к весенней сессии в Госдуме в следующем году. Согласно законодательству, действующая методология расчета действует до конца 2020 года.

Для пересмотра методики расчета потребительской корзины в Минтруде уже создана специальная рабочая группа. В нее входят специалисты Министерства труда, Министерства здравоохранения, Минэкономразвития, Росстата, а также эксперты из РАНХиГС и ВШЭ, следует из данных на сайте министерства.

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Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявляла еще и о необходимости пересмотра показателя прожиточного минимума. Выступая на Гайдаровском форуме, она призвала «постепенно усовершенствовать стандарт оценки». Пересмотром этого показателя будет заниматься та же межведомственная группа при Минтруде.

Потребительская корзина включает минимальный набор продовольственных продуктов, товаров и услуг. По закону, товары и услуги рассчитываются внутри корзины в соотношении к продовольствию — в размере 50% от стоимости продуктов питания для каждой из двух категорий, пояснили Forbes в пресс-службе Минтруда. Прожиточный минимум, в свою очередь, определяется как стоимостная оценка потребительской корзины плюс обязательные платежи и сборы. Показатель прожиточного минимума используется при формировании бюджета, для оценки уровня жизни населения, при расчетах минимального размера оплаты труда и объемов социальной помощи малоимущим, отмечается в комментарии министерства.

Что нужно менять?

Методология расчета и потребительской корзины, и, вслед за ней, прожиточного минимума далеко не идеальны, признают опрошенные Forbes эксперты.

В пресс-службе Минтруда не уточнили, как именно будет меняться методика. Однако о том, что ее нужно реформировать, открыто говорят эксперты, участвующие в рабочей группе при министерстве.

Так, по мнению директора по социальным исследованиям НИУ ВШЭ Лилии Овчаровой, в первую очередь, необходимо поменять состав продуктовой корзины. По ее словам, сейчас заложенный эту в корзину рацион питания — это «диета выживания». «Этого достаточно только для того, чтобы человек не умер от голода. Но это питание все-таки нельзя назвать здоровым или рациональным. Нужно перейти на рациональные нормы потребления продуктов питания, что должно привести к увеличению потребления мяса, овощей и фруктов», — объясняет Овчарова.

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Второй шаг, который нужно сделать, — это перейти к рациональному режиму финансирования части услуг, среди которых, например, ЖКХ и транспортные расходы, считает эксперт. Существующая модель потребления исходит из того, что представители бедных слоев населения могут пользоваться только очень дешевыми услугами. Чтобы улучшить качество этих услуг, следует увеличить объем финансирования. «Если сделаем последовательно эти два шага, то прожиточный минимум увеличится где-то в два раза», — поясняет Овчарова.

Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров нужно менять, соглашается заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин. Он добавляет, что сейчас методология расчета не учитывает изменение цен на товары и услуги.

Например, несколько лет назад были введены обязательные платежи за капитальный ремонт. Однако в какой мере они сказалось на потребительской корзине и, соответственно, прожиточном минимуме, в итоге осталось неясным. Юрий Горлин заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС

Еще один спорный момент — это учет налогов. При расчете прожиточного минимума учитывается только НДФЛ по ставке около 11−12% для трудоспособного населения (с учетом вычетов для налогоплательщиков, имеющих детей). Однако физлица, в том числе малообеспеченные, платят и другие налоги, например, на имущество, земельный налог, объясняет Горлин. «С моей точки зрения, не учитывать это — не совсем правильно. У каждого человека могут быть свои нюансы в плане налогообложения», — говорит он.

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Борьба с бедностью

В «майском указе» президента поставлена цель по cнижению уровня бедности в России в два раза. По мнению Юрия Горлина, эту задачу невозможно выполнить без усовершенствования методологии расчета как потребительской корзины, так и прожиточного минимума.

«Это разработка инструментария для того, чтобы правильно измерять бедность. Потому что невозможно корректно оценивать результативность мер по уменьшению бедности, если нет эффективного измерителя этого явления. Сейчас, по официальной оценке, количество бедных в России составляет около 13%. Однако имеются экспертные оценки, показывающие больший уровень бедности», — поясняет он.

В свою очередь, Лилия Овчарова считает, что эти задачи нужно решать отдельно. По ее словам, сокращать бедность следует в рамках уже имеющихся измерений. «Нужно на берегу договориться, что мы сокращаем бедность от имеющихся 19 млн человек, и что мы выводим из бедности 10 млн людей», — уверена эксперт.

Переход же к новому прожиточному минимуму может увеличить долю бедных.