«Газпром» решил бойкотировать российские законы

Агентство опросило главу томской компании «Регионсервис» Анатолия Абрамова. Его предприятие выступало подрядчиком при строительстве газопровода «Ухта — Торжок II», контракт на 3,5 миллиарда рублей был заключен в 2017 году, однако на данный момент уже не действует, подтвердил Абрамов. По его словам, «Регионсервис» не приступал к работе по контракту.

Также агентство приводит ответ зампреда правления «Газпрома» Виталия Маркелова: «Объекты, которые реализуются в “Газпроме” — они такие масштабные. И реализовываться могут, конечно же, немногими компаниями. Это не только в “Газпроме”, а в “Роснефти” и “Транснефти”. И, конечно же, соответственно, у нас. Потому что мы гораздо крупнее. Для того, чтобы работать на объектах “Газпрома”, нужно иметь определенные мощности».