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07:11 (мск), источник: РИА Новости

Европа не сможет выжить без российского газа, подсчитали СМИ

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Потребность Европы в природном газе постоянно растет, причем собственная добыча этого ресурса стремительно снижается, пишет немецкая газета Die Welt

Источник: РИА Новости

Издание отмечает, что европейские страны становятся все более зависимыми от импорта природного газа, поскольку крупнейшие европейские месторождения стремительно сокращают добычу этого ресурса.

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В частности, газета приводит в пример месторождение в окрестностях Гронингена в Нидерландах, которое обеспечивает шестую часть от всей европейской добычи. Начиная с 2014 года, добыча там стремительно сокращается, а в 2017 году Нидерланды, будучи когда-то крупным экспортером газа, впервые стали его импортировать. Кроме того, к 2030 году это месторождение и вовсе закроется.

Die Welt добавляет, что помимо сокращения добычи, в Европе стремительно растет спрос на природный газ. Только в 2017 году этот показатель составлял 491 миллиард кубометров. Кроме того, дополнительный импульс спросу даст еще и анонсированный отказ от каменного угля в Германии, которая и так является крупнейшим потребителем газа в Европе. По прогнозам аналитиков, к 2025 году импорт газа в Европу вырастет до 409 миллиардов кубометров, что станет рекордом всех времен.

Издание отмечает, что на данный момент единственным возможным вариантом выхода из ситуации является российский газ.

Российская компания «Газпром» уже и так обеспечивает 43 процента потребности ЕС в газе, но в скором времени будут построены «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», которые заметно повысят это показатель. Кроме того, российский газ заметно дешевле, чем у других поставщиком, в частности, у США.

Die Welt также подчеркивает, что хотя СПГ постепенно укрепляет свои позиции на мировом рынке газа, тем не менее его цена не может конкурировать с российской. При чем стоимость СПГ продолжает расти из-за постоянно повышающегося спроса в Азии.

Возможно, ситуация поменяется, если в Китае замедлится рост экономики, а США и Австралия значительно увеличат предложение СПГ на мировом рынке. Тогда цена на такой газ может снизиться, и он сможет конкурировать с российскими трубопроводами. Однако, как отмечает издание, приводя статистические данные, в Китае ежегодный рост потребления газа составляет 13 процентов, а к 2023 году этот показатель может удвоиться, а к 2040 году и вовсе утроиться.

Следовательно, в такой ситуации видится сомнительным вероятность в ближайшем будущем заместить российский газ на СПГ из США, поэтому зависимость Европы от поставок из России будет стремительно возрастать, подчеркивает Die Welt.

Зависимость стран Европы от российского газа
Источник:©РИА "Новости"
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