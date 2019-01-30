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12:28 (мск), источник: РИА Новости

Названы самые «шумные» города в России

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Минприроды назвало города с самым шумным транспортом. Об этом сообщает RT.

Источник: РИА Новости
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По оценке ведомства, такими городами стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красноярск и Ростов-на-Дону.

В докладе министерства отмечается, что транспортный шум негативно сказывается на психике жителей и может вызывать нарушения системы кровообращения.

Ранее Минприроды назвало регионы с самым грязным воздухом. Список возглавило Забайкалье. В рейтинг также вошли Республика Хакасия, Мурманская область, Красноярский край, Москва, Ленинградская, Сахалинская, Кемеровская, Волгоградская и Свердловская области.

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