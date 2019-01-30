Названы самые «шумные» города в России
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Минприроды назвало города с самым шумным транспортом. Об этом сообщает RT.
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Минприроды назвало города с самым шумным транспортом. Об этом сообщает RT.
По оценке ведомства, такими городами стали Москва,
В докладе министерства отмечается, что транспортный шум негативно сказывается на психике жителей и может вызывать нарушения системы кровообращения.
Ранее Минприроды назвало регионы с самым грязным воздухом. Список возглавило Забайкалье. В рейтинг также вошли Республика Хакасия, Мурманская область, Красноярский край, Москва, Ленинградская, Сахалинская, Кемеровская, Волгоградская и Свердловская области.