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10:51 (мск), источник: RNS

Apple локализовала персональные данные россиян

Российская «дочка» Apple — «Эппл Рус» — локализовала данные россиян на территории страны, сообщается в уведомлении компании, опубликованном на сайте Роскомнадзора.

Источник: Reuters

«Сведения о местонахождении баз данных — Россия», — сообщается в уведомлении.

Уведомление о локализации было опубликовано 29 декабря 2018 года.

Apple обрабатывает персональные данные с декабря 2011 года.

21 января Роскомнадзор сообщил, что начинает административное производство против Facebook и Twitter из-за того, что компании не локализуют персональные данные россиян в России.

«Компании, управляющие соцсетями Facebook и Twitter, предоставили формальные ответы на наши требования подтвердить локализацию персональных данных российских пользователей в России. Они не содержат конкретики ни о фактическом исполнении законодательства на текущий момент, ни о сроках исполнения данных норм в будущем», — сообщала тогда пресс-служба регулятора.

Также Роскомнадзор проведет плановую проверку всех компаний, зарегистрированных в реестре операторов персональных данных. Проверка будет проходить с 1 февраля до конца месяца.

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