Apple локализовала персональные данные россиян
Российская «дочка» Apple — «Эппл Рус» — локализовала данные россиян на территории страны, сообщается в уведомлении компании, опубликованном на сайте Роскомнадзора.
Российская «дочка» Apple — «Эппл Рус» — локализовала данные россиян на территории страны, сообщается в уведомлении компании, опубликованном на сайте Роскомнадзора.
«Сведения о местонахождении баз данных — Россия», — сообщается в уведомлении.
Уведомление о локализации было опубликовано 29 декабря 2018 года.
Apple обрабатывает персональные данные с декабря 2011 года.
21 января Роскомнадзор сообщил, что начинает административное производство против Facebook и Twitter
«Компании, управляющие соцсетями Facebook и Twitter, предоставили формальные ответы на наши требования подтвердить локализацию персональных данных российских пользователей в России. Они не содержат конкретики ни о фактическом исполнении законодательства на текущий момент, ни о сроках исполнения данных норм в будущем», — сообщала тогда
Также Роскомнадзор проведет плановую проверку всех компаний, зарегистрированных в реестре операторов персональных данных. Проверка будет проходить с 1 февраля до конца месяца.