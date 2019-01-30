Apple локализовала персональные данные россиян

Источник: Reuters

«Сведения о местонахождении баз данных — Россия», — сообщается в уведомлении.

Уведомление о локализации было опубликовано 29 декабря 2018 года.

Apple обрабатывает персональные данные с декабря 2011 года.

21 января Роскомнадзор сообщил, что начинает административное производство против Facebook и Twitter из-за того, что компании не локализуют персональные данные россиян в России.

«Компании, управляющие соцсетями Facebook и Twitter, предоставили формальные ответы на наши требования подтвердить локализацию персональных данных российских пользователей в России. Они не содержат конкретики ни о фактическом исполнении законодательства на текущий момент, ни о сроках исполнения данных норм в будущем», — сообщала тогда пресс-служба регулятора.