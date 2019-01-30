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11:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Россию покинули тысячи немецких компаний

После введения санкций в отношении России страну покинуло 1,3 тысячи немецких компаний, передает «Интерфакс» слова председателя Восточного комитета германской экономики Вольфганга Бюхеле.

Он напомнил, что пять лет назад в России работало около шести тысяч компаний с немецким капиталом, к 2018 году их число уменьшилось до 4,7 тысячи. Как подчеркнул Бюхеле, «решающие игроки» остались.

Он заявил, что «никто не заинтересован в том, чтобы уходить из России», но то, что может произойти в случае введения Вашингтоном новых санкций, непредсказуемо. «Кризис на Украине, к сожалению, до сих пор не решен, а отношения между Россией и Евросоюзом ухудшаются по целому ряду причин», — заметил председатель комитета.

В середине января Бюхеле оценил ущерб, нанесенный антироссийскими санкциями, в 100 миллиардов евро и призвал немецкий бизнес продолжать сотрудничество с Россией.

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