Роскомнадзор проверит Apple на локализацию данных россиян в РФ

Источник: Reuters

Соответствующая информация содержится в плане проверок управления Роскомнадзора по Центральному федеральному округу на 2019 год.

Данную информацию подтвердил «Интерфаксу» пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

«Они предоставят нам полностью все необходимые документы, подтверждающие исполнение требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных, в том числе о локализации баз данных российских пользователей на территории нашей страны. Если понадобиться выезд, значит, будем выезжать. Но прежде всего это будет документарная проверка», — сказал он.

По его словам, ООО «Эппл Рус» в декабре 2018 года официально уведомило Роскомнадзор о локализации данных российских пользователей на территории РФ, хотя информация об этом имелась в распоряжении ведомства и ранее. «О том, что они (данные — ИФ) локализованы, нам известно с 2015 года», — уточнил Ампелонский.

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«Перед проведением плановой проверки, они уведомили нас официально, и 29 декабря прошлого года мы внесли их в реестр операторов персональных данных», — сказал пресс-секретарь ведомства.

Ранее врио замруководителя Роскомнадзора Юрий Контемиров сообщил журналистам, что ведомство проводит плановые проверки на соблюдение требований о локализации данных в отношении Procter&Gamble и Burger King, результаты которых будут известны во второй половине февраля.

Между тем, вопросы в связи с необходимостью локализовать базы данных россиян в РФ у Роскомнадзора уже есть к Facebook и Twitter.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров 21 января сообщил «Интерфаксу», что ведомство начинает административное производство в отношении Facebook и Twitter, так как они не представили конкретных планов и сроков по локализации баз данных российских пользователей в РФ.

По его словам, у компаний есть месяц, после чего регулятор перейдет к конкретным действиям в их отношении.