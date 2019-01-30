Минфин назвал два региона с критическим уровнем долга

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«Есть два субъекта, у которых на 1 января 2019 г. величина госдолга выше доходов — это Республика Мордовия и Костромская область. В начале прошлого года таких регионов было семь», — сказала Ерошкина. И если Костромская область в 2018 г. сократила госдолг на 7%, а рыночный — на 10%, то Мордовия напротив нарастила долги — на 12% и 45% соответственно.

Эти два региона, а также Хакасия (также сократила долги за 2018 г.) находятся на казначейском сопровождении и вынуждены согласовывать свои расходы с Минфином

Минфин не видит рисков наступления дефолтов российских регионов в 2019 г., указывает Ерошкина. По ее информации, ни один регион за минувший год не допустил просрочки по бюджетным кредитам и банковским займам.

Причем доходы российских регионов в 2018 г. выросли опережающими по сравнению с бюджетными планами темпами — на 15%.

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«Должен произойти какой-то экстраординарный случай, чтобы регион допустил нарушение сроков погашения задолженности. Уровень профессионализма и ответственности работников финансовых органов субъектов высокий, так что никаких объективных причин для просрочек на данный момент я не вижу», — говорит Ерошкина.

Госдолг регионов в 2018 г. сократился на 4,7% или на 109 млрд руб., а долги перед банками — на 2,3% или 28 млрд руб. Регионы стали чаще выпускать облигации, а также отказываться от краткосрочных кредитов в пользу среднесрочных.