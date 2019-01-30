Иностранные счета российских чиновников заинтересовали Генпрокуратуру

Источник: AP 2019

В случае необходимости, Генпрокуратура будет направлять запрос в Центральный банк, который обращается непосредственно к иностранному регулятору с запросом о наличии у них вкладов или сбережений российских чиновников. Кроме того, Генпрокуратура сможет взаимодействовать с компетентными иностранными органами во время проведения проверок.

Совете Федерации уверены, что принятие закона будет способствовать повышению эффективности мер государства против коррупции.

Закон вступит в силу через 180 дней после официальной публикации — 1 июля 2019 года. Согласно действующему законодательству, федеральным чиновникам и госслужащим, включая депутатов и сенаторов, запрещено иметь иностранные счета и хранить деньги в зарубежных банках.

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Инициативу внес президент России Владимир Путин еще в октябре 2018 года. Первое и второе чтение закон прошел в декабре 2018 года и январе 2019 года соответственно.

Закон о запрете российским чиновникам иметь счета и акции в других странах вступил в силу в апреле 2013 года. Его действие не распространяется на недвижимость за рубежом. Однако чиновники обязаны ее декларировать и раскрывать источники финансирования.