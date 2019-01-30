Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самая безумная парковка в мире: видео из Бангкока
В США испытали российские «Торы»
Внучка Веры Глаголевой зажигательно станцевала с Александром Овечкиным
Собчак или не Собчак: что стало причиной драки Виторгана
Вагон поезда времен Второй мировой превратили в стильное жилье
«Белочка», «Ромашка», «Цитрон»Путеводитель по популярным советским конфетам
Лера Кудрявцева расплакалась, когда ее 5-месячная дочь упала с дивана
Рудковская и Плющенко показали архивное фото новорожденного сына
Ходченкова снялась в неожиданном и пугающем образе
Мария Миронова поддержала сына на премьере его первого фильма
Сын советских олимпийских чемпионов хочет попасть в сборную США
ПСЖ ожидает возвращение Неймара через десять недель
Матвиенко ледяным голосом дала совет сенатору во время задержания
В России массово закрывают торговые центры
Известно, какая часть автомобиля вчетверо грязнее унитаза
Что нельзя делать в самолете (и почему)
В Петербурге из затопленной квартиры спасли кота и собаку
В Канаде продают особняк за небольшое эссе (фото)
Фоторепортажи
10Заброшенная деревня с «диснеевскими» замками
8Трамп накормил спортсменов фастфудом
19:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Иностранные счета российских чиновников заинтересовали Генпрокуратуру

Совет Федерации одобрил закон, согласно которому Генеральная прокуратура получит доступ к данным о наличии у российских чиновников иностранных вкладов и сбережений. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: AP 2019

В случае необходимости, Генпрокуратура будет направлять запрос в Центральный банк, который обращается непосредственно к иностранному регулятору с запросом о наличии у них вкладов или сбережений российских чиновников. Кроме того, Генпрокуратура сможет взаимодействовать с компетентными иностранными органами во время проведения проверок.

В Совете Федерации уверены, что принятие закона будет способствовать повышению эффективности мер государства против коррупции.

Закон вступит в силу через 180 дней после официальной публикации — 1 июля 2019 года. Согласно действующему законодательству, федеральным чиновникам и госслужащим, включая депутатов и сенаторов, запрещено иметь иностранные счета и хранить деньги в зарубежных банках.

Читайте также
Западные активы чиновников в опасности

Инициативу внес президент России Владимир Путин еще в октябре 2018 года. Первое и второе чтение закон прошел в декабре 2018 года и январе 2019 года соответственно.

Закон о запрете российским чиновникам иметь счета и акции в других странах вступил в силу в апреле 2013 года. Его действие не распространяется на недвижимость за рубежом. Однако чиновники обязаны ее декларировать и раскрывать источники финансирования.

В последнем рейтинге международной организации Transparency International о восприятии коррупции, Россия оказалась на дне. Уровень восприятия коррупции в России оказался на уровне Папуа-Новой Гвинеи.

 Задержание сенатора с Кавказа: последние новости
В чем Лавров обвинил США
Что известно о задержании сенатора Арашукова и его отца. Главное
Путин назвал министра экономического развития туристом
Британец нашел старинную могилу, оказавшуюся не человеческой
В Чикаго мороз побил исторический рекорд
Ученые выявили, чем еще опасен недосып
Американская актриса подала иск к российскому боксеру
Спорт
«Пусть не прячется». В Америке хотят правды от Панарина Наплыв скаутов, море звонков и слухов во время обычного матча. Угадайте, почему
Hi-Tech
На околоземной орбите нашли «пустое ведро для мусора» И вокруг планеты полно такого «добра».
Авто
У внедорожных «Тойот» принудительно снимут противотуманки Росстандарт сообщил об отзыве 113 автомобилей Toyota Highlander по причине несоответствия Одобрению типа транспортного средства (ОТТС)
Кино
Ходченкова снялась в неожиданном и пугающем образе Актриса получила роль психически неуравновешенной матери в драме «У нее другое имя»
Недвижимость
В Петербурге из затопленной кипятком квартиры спасли кота и собаку
Эталонно плохие арендаторы ужаснули российскую семью
Откуда взять стартовый взнос по ипотеке и что делать, если его нет и не будет
Вагон поезда времен Второй мировой войны превратили в стильное жилье
Популярные темы на «Детях»
Жадный муж... 556
что хорошего? 377
Ваше мнение 300
Жилье рядом со школой 243
Леди
5 трендов пластической хирургии Пластический хирург рассказывает, почему за пластикой больше не принято ездить в дальние страны за какими операциями гоняются мужчины.
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
Как эффективно помыть москитную сетку
5 отелей Парижа с самыми захватывающими видами из окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь