Россияне с 31 января смогут узнать свой кредитный рейтинг

Источник: РИА Новости

Персональный кредитный рейтинг закреплен в поправках к федеральному закону «О кредитных историях». Согласно закону, вместе с кредитным отчетом бюро кредитных историй будут выдавать заемщику его индивидуальный кредитный рейтинг. Результат рейтинга будет выдаваться в виде балла: чем выше балл, тем ниже уровень кредитного риска человека.

Более того, теперь россияне смогут получить кредитный отчёт два раза на бесплатной основе — по одному разу в бумажной и электронной формах.

Также появилась возможность запросить кредитный отчет через дистанционные каналы, например, через личные кабинеты банков или с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

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Алексей Волков из Национального бюро кредитных историй (НБКИ) отмечает, что нововведение никак не отразится на возможности россиян брать кредиты. «Кредитный рейтинг, по сути, является цифровым выражением качества кредитной истории. Строго говоря, кредитный рейтинг существовал всегда, и у каждого заемщика он, соответственно, имеется. Поэтому, строго говоря, это никак не отразится на гражданах, так как этот рейтинг, по факту, уже имеется у всех», — сказал он.

Николай Мясников из Объединенного кредитного бюро (ОКБ) считает, что в перспективе возможность увидеть свою кредитную «оценку» будет способствовать повышению финансовой грамотности и ответственности заёмщиков.

При этом гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин предупреждает, что нововведения сделают не только кредитную историю более доступной для россиян, но и приведут к появлению дополнительной нагрузки на банки. «Нововведение обязало банки предоставлять кредитные отчёты бесплатно. Безусловно, для банков это некоторая дополнительная нагрузка. При этом мы уже видим банки, которые готовы к такой работе. Иные нововведения от закона вряд ли окажут какое-то принципиально значимое влияние на процессы кредитования в банках», — пояснил он.

По расчетам ОКБ, высокий кредитный рейтинг имеют 78% или 61 миллион россиян, а средний рейтинг у 9% или чуть более 7 миллионов человек. Однако есть и те, кто получит «двойки» за свой кредитный рейтинг, — низким кредитным рейтингом обладают 13% или 10 миллионов россиян.

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Однако, напоминают эксперты, нужно понимать, что даже очень высокий кредитный рейтинг не дает абсолютной гарантии одобрения кредита, поскольку у кредиторов есть дополнительные источники для оценки заемщика, которые не входят в состав кредитной истории — информация о доходе, контактные данные, трудоустройство, история взаимоотношений с конкретной организацией, семейное положение.

«Введение кредитного рейтинга — это положительный, а в то же время спорный шаг. Плюс такого шага в том, что потребитель сможет оценить, насколько его кредитная история лучше или хуже, чем у других, и насколько велика вероятность получения им кредита. Относительным недостатком кредитного рейтинга может являться то, что сам по себе рейтинг не обязывает кредиторов предпринимать те или иные действия: одобрять или отказывать в получении кредита», — заключил Лагуткин.