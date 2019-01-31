«Газпром» занял у Mitsubishi UFJ 500 млн евро
Москва. 31 января. INTERFAX.RU — Компания также привлекла кредит у Citi на 425 млн евро.
Москва. 31 января. INTERFAX.RU — Компания также привлекла кредит у Citi на 425 млн евро.
«Газпром» открыл программу заимствований нового года кредитом японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG Bank, Ltd) на 500 млн евро, привлеченным в январе 2019 года сроком до 2023 года, сообщается в материалах «Газпрома», имеющихся в распоряжении «Интерфакса».
В декабре прошлого года, также сообщает «Газпром», российский концерн привлек у Citibank кредит на 425 млн евро до 2023 года.
Как сообщалось, действующая версия бюджета ПАО «Газпром» на 2019 год предусматривает внешние заимствования в размере 298 млрд рублей. В том числе 188 млрд рублей может быть привлечено посредством размещения облигаций. В 2018 году программа заимствований «Газпрома» после всех пересмотров составила 740 млрд рублей.
На будущей неделе (в первую неделю февраля) стартует road show еврооблигаций «Газпрома», предположительно в долларах США. Встречи с инвесторами пройдут в Соединенных Штатах. Сделку организуют Deutsche Bank, J.P. Morgan, Renaissance Capital, UniCredit, UBS и Mizuho International.