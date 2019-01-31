Невъездное съестное
Новые правила движения грузовиков по Москве грозят перебоями с продуктами.
Новые правила движения грузовиков по Москве грозят перебоями с продуктами.
Ужесточение правил передвижения грузовых автомобилей по Москве грозит подорожанием продуктов и перебоями с их поставками. Как стало известно «Ъ», об этом транспортники, производители и розничные сети уже предупредили мэра города Сергея Собянина. Власти не учли риски, так как изменили правила без консультаций с бизнесом, возмущаются участники рынка.
Союзы
По словам исполнительного директора СЭЛ Ольги Федоткиной, процедура получения разового пропуска проще, чем постоянного. Компании прибегали к этому способу, когда не могли в течение определенного времени оформить годовой пропуск на транспортное средство, теперь же простой грузовиков возрастет, беспокоится она. К тому же, говорится в письме, срок рассмотрения заявки на разовый пропуск увеличился с трех до восьми часов.
Кроме того, продолжают авторы обращения, по новым правилам транспортные средства грузоподъемностью до 12 тонн с 6:00 до 22:00 не могут въезжать в пределы МКАД. Грузовикам до одной тонны, в свою очередь, запрещается на это время въезд в пределы Третьего транспортного кольца. Непонятно, как перевозчикам теперь доставлять товары в центр города, недоумевает Ольга Федоткина. Как напоминает она, разгрузка автомобилей в ночное время на большей части Москвы при этом запрещена законом «О соблюдении покоя граждан и тишины». Руководители союзов предупреждают, что изменения правил движения грузового автотранспорта негативно отразятся на логистике в столичном регионе, приведут к росту затрат на доставку и грозят перебоями с поставками.
А отсутствие части товаров в магазинах в сочетании с ростом цен грозит повышением социальной напряженности, опасается источник «Ъ» на розничном рынке.
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Как отмечает собеседник «Ъ» в крупной пищевой компании, на грузовой автотранспорт приходится около 85% всех транспортных операций. При этом действующие маршруты — сложившийся оптимальный способ доставки продуктов и любые изменения приведут к росту расходов на логистику, отмечает исполнительный директор «Союзмолока» Артем Белов. По оценкам источников «Ъ», расходы на логистику составляют 7−20% в цене продуктов в зависимости от категории.
Чем легче, дешевле и объемнее товар, тем больше в его себестоимости транспортной составляющей. К числу таких продуктов, например, относятся крупы, хлебобулочные изделия, соль.
По оценкам источника «Ъ», с учетом роста стоимости топлива, повышения НДС некоторые категории в первом полугодии могут подорожать на 3−4%. Как напоминает господин Леонов, введение «Платона» ранее привело к увеличению тарифов логистических компаний на 10−25%, в результате чего отпускные цены выросли на 1−7%. Кроме того, добавляет собеседник «Ъ» в пищевой компании, поставщик заинтересован в максимально оперативной доставке от завода до магазина. Особенно вопрос важен для категорий fresh и
Как пишут главы отраслевых союзов, правительство не привлекало бизнес к обсуждению проекта постановления,
Анатолий Костырев, Халиль Аминов