Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Получившую срок Бледанс ожидает трансплантация почки
10 ракет «Сатана» способны уничтожить США
Новое лечение заставило организм пожирать раковые опухоли
Ходченкова снялась в неожиданном и пугающем образе
В России признали провал «деревянной» ипотеки
Первые космические туристы полетят на российском корабле Такие прогнозы дают специалисты рынка беспилотных авиационно-космических систем
Глава района об аномалии на реке Бурея: мало кто верит в оползень
Тактаров обнаружил заговор в нокауте Емельяненко
Украинские националисты заставили чеченцев объясниться
Раскрыта неожиданная связь Канделаки с Арашуковым
Рубка за титул в Англии: «Лестер» отобрал очки у «Ливерпуля»
Президент UFC прокомментировал наказание Хабиба Нурмагомедова
Матвиенко ледяным голосом дала совет сенатору во время задержания
В России массово закрывают торговые центры
Что делают немцы со старыми автомобилями (видео)
Назван крупнейший автопроизводитель в мире
В Китае построили самый большой аэропорт мира, и он прекрасен
В России признали провал «деревянной» ипотеки
Фоторепортажи
5«Он поднимает стакан водки и произносит тост за западных финансистов»
12Ситуация в Венесуэле
09:09 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Невъездное съестное

Новые правила движения грузовиков по Москве грозят перебоями с продуктами.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Ужесточение правил передвижения грузовых автомобилей по Москве грозит подорожанием продуктов и перебоями с их поставками. Как стало известно «Ъ», об этом транспортники, производители и розничные сети уже предупредили мэра города Сергея Собянина. Власти не учли риски, так как изменили правила без консультаций с бизнесом, возмущаются участники рынка.

Союзы транспортно-логистических, производственных и торговых компаний предупредили мэра Москвы Сергея Собянина о рисках ужесточения правил движения грузового автотранспорта. Письмо (копия есть у «Ъ») подписали руководители Ассоциации компаний розничной торговли, Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ), «Руспродсоюза» и др. Изменения касаются порядка оформления пропусков для грузовых автомобилей и правил их движения. Соответствующее постановление правительства Москвы вступило в силу 14 января 2019 года.

Документ не только усложняет процедуру подачи заявки на получение разрешений, но и запрещает оформлять разовые пропуска для грузовиков сроком на пять дней чаще двух раз в месяц, говорится в письме союзов.

По словам исполнительного директора СЭЛ Ольги Федоткиной, процедура получения разового пропуска проще, чем постоянного. Компании прибегали к этому способу, когда не могли в течение определенного времени оформить годовой пропуск на транспортное средство, теперь же простой грузовиков возрастет, беспокоится она. К тому же, говорится в письме, срок рассмотрения заявки на разовый пропуск увеличился с трех до восьми часов.

Читайте также
В Москве изменился график передвижения грузовиков

Кроме того, продолжают авторы обращения, по новым правилам транспортные средства грузоподъемностью до 12 тонн с 6:00 до 22:00 не могут въезжать в пределы МКАД. Грузовикам до одной тонны, в свою очередь, запрещается на это время въезд в пределы Третьего транспортного кольца. Непонятно, как перевозчикам теперь доставлять товары в центр города, недоумевает Ольга Федоткина. Как напоминает она, разгрузка автомобилей в ночное время на большей части Москвы при этом запрещена законом «О соблюдении покоя граждан и тишины». Руководители союзов предупреждают, что изменения правил движения грузового автотранспорта негативно отразятся на логистике в столичном регионе, приведут к росту затрат на доставку и грозят перебоями с поставками.

А отсутствие части товаров в магазинах в сочетании с ростом цен грозит повышением социальной напряженности, опасается источник «Ъ» на розничном рынке.

Главы союзов просят Сергея Собянина поручить провести совещание по этому вопросу с участием бизнеса, а до тех пор приостановить действие постановления от 14 января.
Читайте также
Жиры, белки, углеводороды

В пресс-службе мэрии отказались от комментариев. В департаменте торговли и услуг Москвы переадресовали запросы «Ъ» в департамент транспорта. Там пообещали рассмотреть обращение логистических компаний и перевозчиков.

Как отмечает собеседник «Ъ» в крупной пищевой компании, на грузовой автотранспорт приходится около 85% всех транспортных операций. При этом действующие маршруты — сложившийся оптимальный способ доставки продуктов и любые изменения приведут к росту расходов на логистику, отмечает исполнительный директор «Союзмолока» Артем Белов. По оценкам источников «Ъ», расходы на логистику составляют 7−20% в цене продуктов в зависимости от категории.

Чем легче, дешевле и объемнее товар, тем больше в его себестоимости транспортной составляющей. К числу таких продуктов, например, относятся крупы, хлебобулочные изделия, соль.
Дмитрий Леонов
зампред правления «Руспродсоюза»
Читайте также
В Москве начались рейды по взвешиванию большегрузов

По оценкам источника «Ъ», с учетом роста стоимости топлива, повышения НДС некоторые категории в первом полугодии могут подорожать на 3−4%. Как напоминает господин Леонов, введение «Платона» ранее привело к увеличению тарифов логистических компаний на 10−25%, в результате чего отпускные цены выросли на 1−7%. Кроме того, добавляет собеседник «Ъ» в пищевой компании, поставщик заинтересован в максимально оперативной доставке от завода до магазина. Особенно вопрос важен для категорий fresh и ultra-fresh (мясо, рыба, овощи и пр.) с коротким сроком хранения, указывает он. Президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Максим Новиков ожидает, что расходы производителей на транспортировку и сроки доставки в результате новых ограничений вырастут в Москве уже в ближайшее время.

Как пишут главы отраслевых союзов, правительство не привлекало бизнес к обсуждению проекта постановления, из-за чего указанные риски были проигнорированы. Партнер юридической компании «НАФКО-консультанты» Павел Иккерт, впрочем, указывает, что правительству Москвы для издания постановлений не требуется согласия лиц, чью деятельность или интересы документ может затронуть.

Анатолий Костырев, Халиль Аминов

 Николас Мадуро заявил о приказе Дональда Трампа убить его
Как данные о клиентах Сбербанка оказались у мошенников
Что изменится в жизни россиян с 1 февраля
Мусульманин захотел отложить свою казнь из-за христианина
Россияне смогут узнать свой кредитный рейтинг
Обе палаты Конгресса США поддержали «закон Григория Родченкова»
Власти Мексики прекратили войну с наркомафией
В Ингушетии задержали главу республиканского штаба МВД
Суд арестовал сенатора Арашукова
Спорт
«Пять лет — это слишком»: Шарапова — о продолжении карьеры Российская теннисистка снялась с турнира в Санкт-Петербурге и ответила на вопросы публики
Hi-Tech
Раскрыта загадка Денисовой пещеры Это единственное место на Земле, где обнаружены останки одного из подвидов человека.
Авто
Что делают немцы со старыми автомобилями (познавательное видео) По немецким законам, владелец старого автомобиля обязан сдать его в утиль, и тут есть два варианта
Кино
Ходченкова снялась в неожиданном и пугающем образе Актриса получила роль психически неуравновешенной матери в драме «У нее другое имя»
Недвижимость
Москва распрощается с «Красным богатырем»
Эталонно плохие арендаторы ужаснули российскую семью
Откуда взять стартовый взнос по ипотеке и что делать, если его нет и не будет
Вагон поезда времен Второй мировой войны превратили в стильное жилье
Дети
Будущая мама Саша Савельева выбрала дизайн детской Певица скоро станет мамой в первый раз (фото)
Леди
20 завидных звездных холостяков 2019 года Миллионера, актеры, политики, бизнесмены...Осторожно, эта подборка вызывает желание выйти замуж!
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
Как эффективно помыть москитную сетку
5 отелей Парижа с самыми захватывающими видами из окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь