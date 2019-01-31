Невъездное съестное

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Ужесточение правил передвижения грузовых автомобилей по Москве грозит подорожанием продуктов и перебоями с их поставками. Как стало известно «Ъ», об этом транспортники, производители и розничные сети уже предупредили мэра города Сергея Собянина. Власти не учли риски, так как изменили правила без консультаций с бизнесом, возмущаются участники рынка.

Союзы транспортно-логистических, производственных и торговых компаний предупредили мэра Москвы Сергея Собянина о рисках ужесточения правил движения грузового автотранспорта. Письмо (копия есть у «Ъ») подписали руководители Ассоциации компаний розничной торговли, Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ), «Руспродсоюза» и др. Изменения касаются порядка оформления пропусков для грузовых автомобилей и правил их движения. Соответствующее постановление правительства Москвы вступило в силу 14 января 2019 года.

Документ не только усложняет процедуру подачи заявки на получение разрешений, но и запрещает оформлять разовые пропуска для грузовиков сроком на пять дней чаще двух раз в месяц, говорится в письме союзов.

По словам исполнительного директора СЭЛ Ольги Федоткиной, процедура получения разового пропуска проще, чем постоянного. Компании прибегали к этому способу, когда не могли в течение определенного времени оформить годовой пропуск на транспортное средство, теперь же простой грузовиков возрастет, беспокоится она. К тому же, говорится в письме, срок рассмотрения заявки на разовый пропуск увеличился с трех до восьми часов.

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Кроме того, продолжают авторы обращения, по новым правилам транспортные средства грузоподъемностью до 12 тонн с 6:00 до 22:00 не могут въезжать в пределы МКАД. Грузовикам до одной тонны, в свою очередь, запрещается на это время въезд в пределы Третьего транспортного кольца. Непонятно, как перевозчикам теперь доставлять товары в центр города, недоумевает Ольга Федоткина. Как напоминает она, разгрузка автомобилей в ночное время на большей части Москвы при этом запрещена законом «О соблюдении покоя граждан и тишины». Руководители союзов предупреждают, что изменения правил движения грузового автотранспорта негативно отразятся на логистике в столичном регионе, приведут к росту затрат на доставку и грозят перебоями с поставками.



А отсутствие части товаров в магазинах в сочетании с ростом цен грозит повышением социальной напряженности, опасается источник «Ъ» на розничном рынке.

Главы союзов просят Сергея Собянина поручить провести совещание по этому вопросу с участием бизнеса, а до тех пор приостановить действие постановления от 14 января.

В пресс-службе мэрии отказались от комментариев. В департаменте торговли и услуг Москвы переадресовали запросы «Ъ» в департамент транспорта. Там пообещали рассмотреть обращение логистических компаний и перевозчиков.

Как отмечает собеседник «Ъ» в крупной пищевой компании, на грузовой автотранспорт приходится около 85% всех транспортных операций. При этом действующие маршруты — сложившийся оптимальный способ доставки продуктов и любые изменения приведут к росту расходов на логистику, отмечает исполнительный директор «Союзмолока» Артем Белов. По оценкам источников «Ъ», расходы на логистику составляют 7−20% в цене продуктов в зависимости от категории.

Чем легче, дешевле и объемнее товар, тем больше в его себестоимости транспортной составляющей. К числу таких продуктов, например, относятся крупы, хлебобулочные изделия, соль. Дмитрий Леонов зампред правления «Руспродсоюза»

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