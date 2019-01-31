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12:10 (мск), источник: Аргументы и факты

Чем кредитный рейтинг отличается от кредитной истории?

​Россиянам стали присваивать персональные кредитные рейтинги.

Источник: Reuters

С 31 января граждане России смогут получить вместе с кредитной историей свой персональный рейтинг. Сделать это можно онлайн — через портал Госуслуг без каких-либо дополнительных затрат. Индивидуальный кредитный рейтинг учитывает степень долговой нагрузки, наличие просрочек платежей, а также «возраст» кредитной истории. Кредитный рейтинг и кредитную историю сегодня активно используют банки и микрофинансовые организации (МФО) при принятии решения о выдаче кредита.

В чем различия?

Оба документа содержат информацию о займах и кредитах. В кредитной истории представлены данные о финансовой репутации гражданина, его платежной дисциплине и ответственности. Этот документ не содержит никакой оценочной информации, в отличие от кредитного рейтинга, в котором представлена аналитика по заемщику.

По сути, кредитная история — это отчет о том, какие кредиты заемщик брал (или пытался брать) и как он выполнял свои обязательства по ним, допускал ли нарушения и т.д., а кредитный рейтинг — это комплексная оценка заемщика относительно его способности к полному и своевременному выполнению долговых обязательств.
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Его рассчитывают на основе прошлой и текущей финансовой истории, социально-демографических данных и даже на данных родственников и созаемщиков. На итоговый балл также влияют наличие просрочек платежей, уровень долговой нагрузки заемщика, количество запросов его кредитной истории.

Зачем нужны?

Кредитная история и кредитный рейтинг нужны в первую очередь банкам. Они помогают финансовым институтам оценить риски при принятии решений о выдаче розничных кредитов. Банкиры каждый раз анализируют баллы заемщика и записи в его кредитной истории при рассмотрении заявки.

Исходя из собственной кредитной политики, каждая кредитная организация сама решает, хорошая кредитная история у заемщика или нет, высокий рейтинг или нет. Очень высокий индивидуальный кредитный рейтинг и вполне положительная кредитная история не является гарантией одобрения кредита, поскольку финальное решение о выдаче кредита и его условиях остается за кредитором. Иными словами, один банк может не выдать кредит заемщику с недостаточно «хорошей» кредитной историей, а другой, приняв решение предоставить ему не столь выгодные условия кредитования, может пойти на выдачу займа.

Как узнать?

Узнать свою кредитную историю и кредитный рейтинг можно через сайт Госуслуг. Для этого нужно:

1. Зайти на сайт gosuslugi.ru. Далее кликайте на вкладку «Услуги» вверху страницы. В разделе «Налоги и финансы» есть подраздел «Сведения о бюро кредитных историй».

2. Заполнить заявку в электронном виде. Система спустя пару минут выдает вам список БКИ, где хранится ваша информация (по состоянию на 12:00 31 января система, правда, выдавала ошибку).

3. Зайти на сайт любого из этих БКИ и оформить заявку на бесплатное получение в электронном виде.

Получить кредитную историю бесплатно также можно в некоторых крупных банках, если вы являетесь их клиентом.

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