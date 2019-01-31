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13:58 (мск), источник: Коммерсантъ

Mail.Ru начала тестировать рекомендательную систему

Mail.Ru Group запустила бета-версию рекомендательной системы «Пульс» на главной странице портала Mail.Ru и на странице pulse.mail.ru, сообщила компания.

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Это лента контента, подобранного с учетом интересов пользователя при помощи технологий машинного обучения: алгоритм анализирует его поведение в соцсетях, историю кликов на сервисе и другие факторы. «Лента» работает с материалами из около 1,5 тыс. источников, прошедших редакторскую проверку.

В выдачу также планируется включить и другие форматы, такие как видео, фото и пользовательский контент, а также профессиональные СМИ и другие ресурсы, включая блоги. По аналогичному принципу работает платформа «Яндекс. Дзен».

Анна Афанасьева

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