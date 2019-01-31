Удорожание жизни: почему рост инфляции превысит все прогнозы

Источник: Reuters

Из-за повышения НДС Банк России прогнозировал всплеск инфляции в 2019 году: в апреле рост цен в годовом выражении может превысить 5,5% и даже достичь 6%. Однако пока данные Росстата говорят о том, что рост инфляции до 21 января был не таким значительным: +0,9% с начала года или 4,8% в годовом выражении. Почему данные не показывают столь существенного повышения цен, которого ждал ЦБ?

Есть несколько моментов, которые необходимо учитывать, когда мы говорим о динамике потребительских цен. Во-первых, данные по инфляции содержат информацию по всем товарам и услугам. Туда входят как товары народного потребления (пшено, мука, мясо курицы), так и товары редкого пользования — например, цемент, елочные игрушки и щебень.

Многие товары уже весомо прибавили в цене с начала года. Так, мясо курицы подорожало на 1%, капуста — на 9,9%, морковь — на 5,7%, цены на бензин выросли на 0,6%.

Но на редкие товары цены не растут так быстро. Например, стоимость строительных материалов не показывает такой же динамики, как цены на продукты, поскольку спрос на товары из этой категории невелик. В отдельных категориях товаров цены, наоборот, даже падают. Например, нет смысла в январе повышать цены на елочные игрушки или подарки с новогодней символикой. Их сейчас в некоторых магазинах и вовсе продают по акции со скидками.

Во-вторых, о повышении НДС в 2019 году было известно заранее, так что задолго до 1 января некоторые ретейлеры заполнили склады товарами по старым ценам.

Именно по этой причине мы не видим бурного роста цен на некоторые товары, а Росстат фиксирует даже их падение в некоторых категориях (например, на 0,3% за январь подешевела свинина). Конечно, дело не в том, что добрые продавцы заботятся о населении. Просто они стремятся обойти конкурентов в ценовой политике в первые месяцы года и выиграть борьбу за покупателя.

Удар по льготникам

Самое удивительное, что стоимость льготных товаров, для которых ставка НДС осталась на уровне 10%, тоже выросла. В эту категорию входят продукты, детские товары, лекарства, медицинские изделия, книги. Например, ячменная крупа подорожала на 4 рубля (с 33,9 рублей до 37,9), макароны — на 2,5 рубля (с 44,50 до 47 рублей), и это статистика только по магазинам эконом-класса.

Почему так происходит? Ответ простой: потому, что выросли издержки. Сахар или крупа ведь не производятся сразу в магазинах, их привозят от поставщиков. А стоимость бензина выросла и у поставщика, и у продавца. В итоге конечная стоимость товара тоже идет вверх.

Надо сказать, что на этом фоне сильнее всего дорожает овощная продукция.

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В России раньше действовала программа «Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта», которая с 2015 года не позволяла ощутимо вырасти ценам на огурцы и помидоры. С начала 2019 года эту поддержку отменили. С учетом повышения НДС в ближайшее время овощи станут заметно дороже.

Двойная инфляция

Есть и еще один неочевидный фактор. Продажа товаров по старым ценам из запасов, купленных в прошлом году, влияет не только на кошелек обычных потребителей, но и на бюджет предприятий, которые занимаются торговлей и оказывают различные услуги.

К примеру, прачечные в январе повысили цены на свои услуги, исходя из того, что вырос НДС и стали дороже химические компоненты. Но, допустим, еще в 2018 году они запаслись порошками и маслами. Позже прачечные, скорее всего, еще раз поднимут цены, поскольку подорожал бензин, а порошок и вправду теперь придется покупать по более высокой цене.

Получается, мы увидим значительный рост цен, но он не проявится одномоментно, а будет постепенным, как будто по расписанию, в котором сначала бежит вверх стоимость одного товара, потом — другого.

Не по прогнозу

В результате того, что цены на одни товары растут, а на другие — падают, удорожание одной категории «гасится» падением стоимости другой, и как средняя температура по больнице в статистике появляются скромные 0,9%.

Если весь первый квартал 2019 года рост инфляции будет демонстрировать текущие 0,9−1% каждый месяц, то за апрель индекс потребительских цен в годовом выражении составит 6,7−7,1% и без отложенного эффекта от НДС. Показатель в этом случае уже выйдет за границу, обозначенную в прогнозе Центробанка.

У годовой инфляции за апрель теоретически есть шансы выйти на 6% год к году, но тогда темпы роста цен должны заметно снизиться с 0,9% до 0,2% месяц к месяцу и держаться на этом уровне в феврале, марте и апреле.

Проблема в том, что когда цены временно ускоряются, у населения и предприятий заметно повышаются инфляционные ожидания. Так, в прошлом году весной подорожали бензин и дизельное топливо. И хотя рост цен быстро остановился, беспокойство по поводу дальнейшего подорожания топлива у населения осталось до сих пор. Сейчас же цены растут не только на бензин.