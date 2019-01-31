Удорожание жизни: почему рост инфляции превысит все прогнозы
Повышение НДС с 18 до 20% уже вызвало рост цен, но пока он не проявился в полной мере. Насколько вырастет инфляция и почему она выйдет за рамки прогноза ЦБ?
Повышение НДС с 18 до 20% уже вызвало рост цен, но пока он не проявился в полной мере. Насколько вырастет инфляция и почему она выйдет за рамки прогноза ЦБ?
Есть несколько моментов, которые необходимо учитывать, когда мы говорим о динамике потребительских цен.
Но на редкие товары цены не растут так быстро. Например, стоимость строительных материалов не показывает такой же динамики, как цены на продукты, поскольку спрос на товары из этой категории невелик. В отдельных категориях товаров цены, наоборот, даже падают. Например, нет смысла в январе повышать цены на елочные игрушки или подарки с новогодней символикой. Их сейчас в некоторых магазинах и вовсе продают по акции со скидками.
Именно по этой причине мы не видим бурного роста цен на некоторые товары, а Росстат фиксирует даже их падение в некоторых категориях (например, на 0,3% за январь подешевела свинина). Конечно, дело не в том, что добрые продавцы заботятся о населении. Просто они стремятся обойти конкурентов в ценовой политике в первые месяцы года и выиграть борьбу за покупателя.
Удар по льготникам
Самое удивительное, что стоимость льготных товаров, для которых ставка НДС осталась на уровне 10%, тоже выросла. В эту категорию входят продукты, детские товары, лекарства, медицинские изделия, книги. Например, ячменная крупа подорожала на 4 рубля (с 33,9 рублей до 37,9), макароны — на 2,5 рубля (с 44,50 до 47 рублей), и это статистика только по магазинам
Почему так происходит? Ответ простой: потому, что выросли издержки. Сахар или крупа ведь не производятся сразу в магазинах, их привозят от поставщиков. А стоимость бензина выросла и у поставщика, и у продавца. В итоге конечная стоимость товара тоже идет вверх.
В России раньше действовала программа «Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта», которая с 2015 года не позволяла ощутимо вырасти ценам на огурцы и помидоры. С начала 2019 года эту поддержку отменили. С учетом повышения НДС в ближайшее время овощи станут заметно дороже.
Двойная инфляция
Есть и еще один неочевидный фактор. Продажа товаров по старым ценам из запасов, купленных в прошлом году, влияет не только на кошелек обычных потребителей, но и на бюджет предприятий, которые занимаются торговлей и оказывают различные услуги.
К примеру, прачечные в январе повысили цены на свои услуги, исходя из того, что вырос НДС и стали дороже химические компоненты. Но, допустим, еще в 2018 году они запаслись порошками и маслами. Позже прачечные, скорее всего, еще раз поднимут цены, поскольку подорожал бензин, а порошок и вправду теперь придется покупать по более высокой цене.
Получается, мы увидим значительный рост цен, но он не проявится одномоментно, а будет постепенным, как будто по расписанию, в котором сначала бежит вверх стоимость одного товара, потом — другого.
Не по прогнозу
В результате того, что цены на одни товары растут, а на другие — падают, удорожание одной категории «гасится» падением стоимости другой, и как средняя температура по больнице в статистике появляются скромные 0,9%.
Если весь первый квартал 2019 года рост инфляции будет демонстрировать текущие 0,9−1% каждый месяц, то за апрель индекс потребительских цен в годовом выражении составит 6,7−7,1% и без отложенного эффекта от НДС. Показатель в этом случае уже выйдет за границу, обозначенную в прогнозе Центробанка.
Проблема в том, что когда цены временно ускоряются, у населения и предприятий заметно повышаются инфляционные ожидания. Так, в прошлом году весной подорожали бензин и дизельное топливо. И хотя рост цен быстро остановился, беспокойство по поводу дальнейшего подорожания топлива у населения осталось до сих пор. Сейчас же цены растут не только на бензин.
Зная и ожидая роста цен, россияне будут экономить, а предприятия смогут поднимать цены на свою продукцию даже после завершения действия разового фактора. Поэтому вряд ли стоит ждать годовую инфляцию в 6% в апреле.