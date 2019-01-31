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17:36 (мск), источник: РИА Новости

ЦБ хочет усложнить попадание в «черные списки» клиентов банков

ПАНСИОНАТ БОР (Московская область), 31 янв — РИА Новости. ЦБ работает с Росфинмониторингом над смягчением критериев для включения предпринимателей в отказной список банков, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Источник: Reuters

«Мы работаем с Росфинмониторингом над корректировкой признаков сомнительных операций, чтобы исключить устаревшие, неактуальные, что должно существенно сократить основания для отказа в проведении операций», — сказала она на встрече руководства ЦБ РФ с банкирами, организованной Ассоциацией банков России.

«Мы также с Росфинмониторингом корректируем подход к передаче информации об отказах кредитным организациям, с тем чтобы в “черные списки” попадали только операции с повышенным уровнем риска. По нашей оценке, объем такой передаваемой информации может сократиться существенно, и случаев автоматических отказов, только на основании наличия информации о компании в “черном списке”, будет существенно меньше», — сообщила глава ЦБ.

«В-третьих, мы планируем в ближайшее время пересмотреть уже сформированные “черные списки”, оставив в них только тех, кто совершал самые рискованные операции», — добавила Набиуллина.

Кроме того, в ноябре прошлого года ЦБ разработал механизм реабилитации клиентов банков, которым могло быть отказано в совершении операции или открытии счета в рамках закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

По данным регулятора, банки РФ самостоятельно реабилитировали более 6,4 тысячи клиентов, которым неправомерно отказали в открытии счета или проведении операции, сообщали РИА Новости в пресс-службе регулятора в сентябре прошлого года.

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