Набиуллина предупредила о рисках создания зарплатного реестра
Вместе с тем регулятор признает проблему зарплатного рабства и намерен решить ее.
Вместе с тем регулятор признает проблему зарплатного рабства и намерен решить ее.
Создание единого зарплатного реестра для борьбы с так называемым зарплатным рабством технически возможно, но несет в себе определенные риски для населения, предупредила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с банкирами. А именно — вырастут риски того, что люди будут получать зарплату с задержкой, пояснила она.
Оператор [реестра] должен будет сверить данные, и если один из участников цепочки — а она здесь удлиняется, появляется новый посредник — допустил ошибку в данных, то зарплата вовремя на счет не поступит. Такие ситуации неизбежно будут возникать, будет возникать напряжение.
У проекта есть и другие минусы, в частности возможное увеличение комиссии за обслуживание счетов, добавила она. «Плюс этого решения — это, конечно, снятие формального ограничения по выбору банка», — сказала Набиуллина.
По ее словам, ЦБ не считает проблему «зарплатного рабства» надуманной и готов дальше с банками «обсуждать, как можно обеспечить работнику более свободный выбор, какие препятствия можно снять». Например, сделать так, чтобы у крупных предприятий было как минимум
Проект консолидированного зарплатного реестра выработали
Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в интервью «Ведомостям» говорила, что регулятор проработал вопрос создания единого зарплатного реестра и пришел к выводу, что «недостатки этого подхода перевешивают его преимущества».
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