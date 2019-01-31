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16:36 (мск), источник: Ведомости

Набиуллина предупредила о рисках создания зарплатного реестра

Вместе с тем регулятор признает проблему зарплатного рабства и намерен решить ее.

Источник: Андрей Гордеев / Ведомости

Создание единого зарплатного реестра для борьбы с так называемым зарплатным рабством технически возможно, но несет в себе определенные риски для населения, предупредила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с банкирами. А именно — вырастут риски того, что люди будут получать зарплату с задержкой, пояснила она.

Оператор [реестра] должен будет сверить данные, и если один из участников цепочки — а она здесь удлиняется, появляется новый посредник — допустил ошибку в данных, то зарплата вовремя на счет не поступит. Такие ситуации неизбежно будут возникать, будет возникать напряжение.
Эльвира Набиуллина
председатель ЦБ (цитата по «РИА Новости»)

У проекта есть и другие минусы, в частности возможное увеличение комиссии за обслуживание счетов, добавила она. «Плюс этого решения — это, конечно, снятие формального ограничения по выбору банка», — сказала Набиуллина.

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По ее словам, ЦБ не считает проблему «зарплатного рабства» надуманной и готов дальше с банками «обсуждать, как можно обеспечить работнику более свободный выбор, какие препятствия можно снять». Например, сделать так, чтобы у крупных предприятий было как минимум два-три банка для начисления зарплат. «Можно предусмотреть, как это правило вводить — либо законодательно, либо рекомендательно, но расширить выбор для работников», — отметила Набиуллина.

Проект консолидированного зарплатного реестра выработали Альфа-банк, «Тинькофф банк» и Совкомбанк. Как рассказывал «Ведомостям» зампред правления Альфа-банка Владимир Сенин, такой реестр позволил бы существенно снизить доминирование госбанков. По оценкам Альфа-банка, на счета в Сбербанке и ВТБ поступает около 75% зарплат россиян. В результате госбанки аккумулируют не только деньги населения, но и информацию об экономическом положении граждан, их финансовом поведении, говорил Сенин на парламентских слушаниях 21 января. С внедрением реестра понятие зарплатного проекта исчезнет, прогнозирует он: банки, желающие получить средства работника, будут общаться с ним напрямую, а не через работодателя.

Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в интервью «Ведомостям» говорила, что регулятор проработал вопрос создания единого зарплатного реестра и пришел к выводу, что «недостатки этого подхода перевешивают его преимущества».

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