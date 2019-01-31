Россия захлебывается в долгах. Почему население не вылезает из кредитов

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Всемирный банк бьет тревогу из-за чрезмерной закредитованности россиян — в декабре прошлого года показатель составил 210 миллиардов евро. Как пишет французская газета Le Figaro, специалисты ВБ видят риски для возникновения в России финансового пузыря. Дело в том, что в нашей стране рекордные темпы увеличения популярности микрокредитов со ставкой до 2% в день, да и проценты в банках остаются высокими — под 10% годовых. Все это сопровождается ростом инфляции, в том числе после повышения ставки НДС.

А население вынуждено брать новые займы, чтобы погасить старые. Получается замкнутый круг.

Издание приводит историю российского врача, набравшей кредитов на один миллион рублей — в кредит женщина покупала одежду, сумки, путевки. А сейчас она ходит в клуб «анонимных должников». Таких историй в России тысячи.

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Что стоит за закредитованностью?

Обеспокоенность Всемирного банка не напрасна — ее высказывают и российские власти. Например, министр экономического развития Максим Орешкин считает, что закредитованность населения тормозит рост реальных располагаемых доходов (они, напомним, падают уже пять лет подряд).

В прошлом году рост долговой нагрузки соотечественников оказался рекордным за пять лет, отчитался недавно Центральный банк. Долги населения перед финансовыми организациями увеличились на 22,8%. Для сравнения: годом ранее показатель составлял 13,2%. А размер задолженности россиян перед банками оценивается в 14,9 триллиона рублей.

Руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман рост закредитованности связывает с банальным желанием населения «жить хорошо».

«Россияне просто не хотят откладывать жизнь на потом, и хотя реальные доходы населения в денежном выражении снижались большую часть 2018 года, но и ставки по кредитам находились на минимальном уровне за много лет», — поясняет он.

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С ним соглашается руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель. Она напоминает, что в первом полугодии 2018 года ключевая ставка Центробанка понижалась, а вместе с ней снижались ставки по кредитам для населения. Пока кредиты были дешевыми, граждане брали деньги в банках, в том числе и для покупки дорогих товаров — автомобилей или недвижимости.

«Например, количество выданных ипотечных кредитов увеличилось примерно на 35%. Рост автокредитования составил 10,7% по сравнению с 2017 годом, по данным Национального бюро кредитных историй. Последний раз процентные ставки ЦБ на таких низких уровнях и, соответственно, дешевые кредиты граждане видели в 2014 году (был показатель 7% и ниже). Учитывая, что ЦБ осенью 2018 года начал подъем ставок, население побежало еще больше кредитоваться — мало ли, может, еще четыре года не увидим низких процентов по кредиту», — поясняет Френкель.

Кроме того, повышенному спросу на займы способствовало повышение НДС — квартиры, машины, бытовая техника с этого года стали дороже.

Чем опасна закредитованность

Самый высокий уровень закредитованности специалисты РИА Новости зафиксировали в Калмыкии (соотношение годовой зарплаты и среднего долга в республике составляет 83%), Адыгее (69%), Чувашии, Тыве, Курганской области (67%).

По словам Френкель, высокая долговая нагрузка ничем хорошим для заемщиков и для государства не заканчивается. Для первых она грозит банкротством и затягиванием поясов, для второго — замедлением экономического роста.

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Впрочем, как считает Марк Гойхман, ситуация с кредитами в России пока не критическая. «Основной индикатор опасности схлопывания кредитного пузыря — это доля просроченной задолженности населения по кредитам, а она сейчас не вызывает озабоченности. Так как эти цифры хотя и разные по разным сегментам кредитования, но в среднем уровень просрочки сейчас почти в два раза ниже, чем был в 2015 году», — поясняет он.

Более того, по данным Объединенного кредитного бюро (ОБКИ), в нашей стране растут наиболее благополучные сектора кредитования. Например, на 48% увеличились лимиты по кредитным картам (обычно банки не повышают их, если не уверены в платежеспособности клиентов), в то время как число выдачи новых кредиток выросло только на 8%. «Далее следуют по цифрам роста автокредитование и ипотека, а вовсе не потребкредиты и не займы «до зарплаты», — добавляет эксперт.

Где доля просроченной задолженности действительно велика и приближается к 20%, так это по потребительским кредитам. Именно по потребкредитованию и по микрокредитам государством принимаются упреждающие меры. «С 28 января законом ограничена предельная задолженность заемщика по договору потребительского кредита сроком до одного года, и если долг по платежам достигнет 2,5-кратной суммы такого займа, то закон запрещает дальше начислять проценты, а также взимать неустойки, штрафы, пени. А с 1 января следующего года эта планка устанавливается еще ниже, на уровне 1,5-кратной суммы займа.

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По займам «до зарплаты» в пределах 10 тысяч рублей сумма всех платежей в микрофинансовые организации не должна превышать теперь 3 тысяч рублей, и ставка не может быть более 200 рублей в день, — рассказывает Гойхман.

По его мнению, к началу 2020 года кредитный бум в России пойдет на спад. «Сыграют роль и более высокие процентные ставки по кредитам, и то, что россияне стремились прокредитоваться по максимуму именно на лучших условиях, и многие потребности в кредитах успели удовлетворить. К тому же, процесс постепенно ограничат меры Центробанка, а в части потребительских займов и микрофинансов, аппетиты кредиторов умерит новое законодательство», — уверен он.