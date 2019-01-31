Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Американец почистил машину от снега ребенком (видео)
В США испытали российские «Торы»
Мужчина полтора года вводил сперму себе в вены
20 завидных звездных холостяков 2019 года
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
Российские приложения на смартфонах хотят сделать обязательными ФАС выдвинула идею, чтобы во всех, продающихся в России смартфонах были предустановлены отечественные браузер
Будущая мама Саша Савельева выбрала дизайн детской
Нюша с трехмесячной дочкой украсила обложку журнала
Так ли трагична жизнь без секса, как принято думать
Названа самая полезная для здоровья рыба
Рубка за титул в Англии: «Лестер» отобрал очки у «Ливерпуля»
Чернышенко – не злодей, а громоотвод. КХЛ тормозят другие люди
Умерла дочь Анастасии Шевченко
Что нашли при обысках у сенатора Арашукова
Что делают немцы со старыми автомобилями (видео)
Назван крупнейший автопроизводитель в мире
Арендаторы ужаснули семью оставленным после себя «порядком»
5 признаков быта СССР, которых больше нет нигде
Фоторепортажи
19Морские дьяволы и рыбы-клоуны: победители конкурса Ocean Art 2018
10Остов сокровищ: что нашли греки на затонувших кораблях
18:57 (мск), источник: Интерфакс

Продукты питания в России в 2018 году дорожали в четыре раза быстрее, чем в ЕС

Москва. 31 января. INTERFAX.RU — Рост цен на продукты питания в России за 2018 год составил 5,5%, в то время как в среднем по ЕС продовольствие стало дороже на 1,3%, следует из данных Федеральной службы госстатистики (Росстат).

При этом в декабре цены на продукты в РФ подскочили на 2,1%, в ЕС выросли на 0,4%.

Как сообщалось, продукты питания в РФ в 2017 году дорожали медленнее, чем в ЕС, это наблюдалось впервые с 2011 года. Рост цен на продовольствие в РФ в 2017 году составил 0,7%, в то время как в ЕС — 2,6%.

Согласно сообщению Росстата, в РФ в 2018 году отмечался существенный прирост цен на мясо и мясопродукты — 7,8% (в ЕС он составил 0,5%), на овощи — 6,3% (в ЕС — 7,3%), а также на сахар, джем, мед, шоколад и конфеты — 5,9% (в среднем по ЕС цены на эту группу продуктов не изменились).

Молочные изделия, сыры и яйца подорожали в РФ за 2018 год на 5,4% (в ЕС — на 0,1%), хлебобулочные изделия и крупы — на 3,7% (в ЕС — на 1,7%).

Цены на рыбу и морепродукты, масла и жиры, а также на фрукты возросли в РФ за год на 3,1% (в ЕС цены на рыбу и морепродукты увеличились на 1,9%, на масла и жиры и на фрукты они снизились, соответственно, на 1,2% и 1,7%).

Путин: Россия вправе защищать свободу вероисповедания на Украине
Водитель ФСО вызвал 7 нарядов полиции из-за проколотого колеса
Япония отказалась считать четыре российских острова частью Курил
Захлебываются в долгах: почему россияне не вылезают из кредитов
Дрейк оставил 20 тысяч долларов чаевых сотрудницам «Макдоналдса»
СК показал роскошные интерьеры арестованного сенатора на видео
В Ессентуках нашли тайник охранника Николая II
Спорт
Не злите Малкина: российский форвард проучил канадца-провокатора Хоккеисты «Питтсбурга» на домашнем льду обыграли «Тампу» со счетом 4:2
Hi-Tech
В Антарктиде нашли гигантскую пещеру размером с Манхэттен Таинственный объект находится там, где раньше было около 14 миллиардов тонн льда.
Авто
Что вы знаете про Porsche (викторина с подсказками) Некоторые вопросы будут иметь подсказки. И не надо стесняться ими пользоваться!
Кино
Малахов прокомментировал увольнения из команды «Прямого эфира» Телеведущий прояснил ситуацию с «массовым» уходом сотрудников из его передачи, а также рассказал о своих отношениях с Дмитрием Борисовым
Недвижимость
Эталонно плохие арендаторы ужаснули российскую семью
Откуда взять стартовый взнос по ипотеке и что делать, если его нет и не будет
Россиянам пообещали годовой отдых от ипотеки
Может ли банк увеличить процент по уже взятой ипотеке?
Популярные темы на «Детях»
Домашний "нудизм". Что вы об этом думаете и как к этому относитесь. 585
Перепутали пробирки на ЭКО и мужик бросил жену.... 464
Что мы должны нашим детям? 384
Фотоуроки: обсуждение фотографий 340
Леди
20 завидных звездных холостяков 2019 года Миллионера, актеры, политики, бизнесмены...Осторожно, эта подборка вызывает желание выйти замуж!
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
Как эффективно помыть москитную сетку
5 отелей Парижа с самыми захватывающими видами из окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь