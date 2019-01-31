Продукты питания в России в 2018 году дорожали в четыре раза быстрее, чем в ЕС

При этом в декабре цены на продукты в РФ подскочили на 2,1%, в ЕС выросли на 0,4%.

Как сообщалось, продукты питания в РФ в 2017 году дорожали медленнее, чем в ЕС, это наблюдалось впервые с 2011 года. Рост цен на продовольствие в РФ в 2017 году составил 0,7%, в то время как в ЕС — 2,6%.

Согласно сообщению Росстата, в РФ в 2018 году отмечался существенный прирост цен на мясо и мясопродукты — 7,8% (в ЕС он составил 0,5%), на овощи — 6,3% (в ЕС — 7,3%), а также на сахар, джем, мед, шоколад и конфеты — 5,9% (в среднем по ЕС цены на эту группу продуктов не изменились).

Молочные изделия, сыры и яйца подорожали в РФ за 2018 год на 5,4% (в ЕС — на 0,1%), хлебобулочные изделия и крупы — на 3,7% (в ЕС — на 1,7%).