Болгария взялась за «Турецкий поток»

Оператор газотранспортной системы Болгарии «Булгартрансгаз» официально объявил, что потратит около $1,6 млрд на расширение газопроводов для подачи российского газа по «Турецкому потоку» из Турции в Сербию. Предложенные «Булгартрансгазом» будущие мощности трубы были на 100% забронированы заявителями, которых оператор не раскрыл. Собеседники «Ъ» в отрасли ожидали, что большую часть мощностей забронируют компании группы «Газпром».

«Булгартрансгаз» сообщил, что принял окончательное решение о расширении газотранспортной системы Болгарии с тем, чтобы поставлять через нее газ из Турции в Сербию. «Ъ» писал об этом проекте 22 ноября. По сути, это расширение представляет собой болгарский участок газопровода «Турецкий поток», по которому российский газ будет поставляться через Черное море в Турцию, и далее через Балканы в Центральную Европу.

Болгарский участок проекта ключевой, с его помощью «Газпром» уже с 2020 года сможет обеспечивать газом Болгарию, Грецию и Сербию, не прибегая к транзиту через Украину.

Согласно сообщению «Булгартрансгаза», в ходе проведения аукциона на будущие мощности их объем был несколько снижен по сравнению с первоначальным предложением: 15,8 млрд кубометров в год «на входе» в Болгарию со стороны Турции (что полностью соответствует мощности одной нитки «Турецкого потока»), и 4 млрд кубометров «на выходе» в Сербию, при этом с 1 января 2021 года мощность на выходе должна увеличиться до 11 млрд кубометров. Впрочем, судя по тому, что объем инвестиций практически не изменился, сократившись с $1,63 млрд до $1,604 млрд, изменение объема мощностей оказалось незначительным.

«Булгартрансгаз» сообщил, что 100% мощностей забронировали покупатели, но не назвал эти компании. Собеседники «Ъ» в отрасли ожидают, что подавляющая часть мощностей забронировала компаниями группы «Газпром».