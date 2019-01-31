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20:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Через банки России в 2018 году нелегально обналичены 177 млрд рублей

Незаконное обналичивание средств через банковскую систему России в 2018 году сократилось в 1,8 раза — с 326 млрд руб. до 177 млрд руб., рассказал заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелькин на встрече представителей кредитных организаций с руководством ЦБ.

Источник: Reuters

Он отметил, что обналичивание ушло из банковского сектора на «неорганизованный рынок». Там объем нелегального оборота превышает 100 млрд руб.

По словам зампреда ЦБ, сократился и вывод денежных средств клиентами банков за рубеж. «По предварительным оценкам, объем вывода денежных средств за рубежом клиентами кредитных организаций в 2018 году сократился на 20% и составил, по нашим оценкам, 63 млрд руб. против 77 млрд руб. в предыдущем году», — сказал господин Скобелкин (цитата по ТАСС).

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Объем сомнительных операций в банковской сфере сократился почти в 2 раза — до 1,3 трлн руб., отметил он.

Вывод денежных средств клиентами банков за рубеж в 2018 году сократился на 20% и составил 63 млрд руб. В 2017 году данный показатель составил 77 млрд руб., сообщил Дмитрий Скобелькин.

Ранее Банк России сообщал, что лидерами на теневом рынке обналички являются строительство и торговля.

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