ЦБ обнаружил новую схему серого импорта

Источник: Агентство «Москва»

По его словам, «по этой схеме импорт заходит в Российскую Федерацию через перевалочные пункты стран ближнего зарубежья». Это огромные деньги, добавил Скобелкин. Центробанк «по данной схеме работает совместно с ФНС, МВД и ФСБ».

Скобелкин отказался подробнее рассказать о схеме. «Могу сказать, что действительно очень большой теневой бизнес», — отметил он на встрече банкиров с представителями ЦБ в пансионате «Бор», организованной Ассоциацией банков России.

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Скобелкин назвал обнаруженный теневой бизнес очень большим и масштабным «по размаху, объему, по финансовой составляющей». По его словам, речь идет о цифрах, «близких к сотням миллиардов».

В ходе расследования ЦБ взаимодействовал с представителями небанковского сектора — туристическими и табачными компаниями, ритейлом, автоконцернами.