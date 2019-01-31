ЦБ обнаружил новую схему серого импорта
Центробанк России выявил новую схему серого импорта, передает «Интерфакс». Об этом рассказал зампредседателя регулятора Дмитрий Скобелкин.
Центробанк России выявил новую схему серого импорта, передает «Интерфакс». Об этом рассказал зампредседателя регулятора Дмитрий Скобелкин.
По его словам, «по этой схеме импорт заходит в Российскую Федерацию через перевалочные пункты стран ближнего зарубежья». Это огромные деньги, добавил Скобелкин. Центробанк «по данной схеме работает совместно с ФНС, МВД и ФСБ».
Скобелкин отказался подробнее рассказать о схеме. «Могу сказать, что действительно очень большой теневой бизнес», — отметил он на встрече банкиров с представителями ЦБ в пансионате «Бор», организованной Ассоциацией банков России.
Скобелкин назвал обнаруженный теневой бизнес очень большим и масштабным «по размаху, объему, по финансовой составляющей». По его словам, речь идет о цифрах, «близких к сотням миллиардов».
В ходе расследования ЦБ взаимодействовал с представителями небанковского сектора — туристическими и табачными компаниями, ритейлом, автоконцернами.
Объем незаконного вывода денежных средств из России через банки в прошлом году сократился на 20% и составил 63 млрд руб., рассказал Скобелкин. Объем сомнительных операций в банковской системе по итогам 2018 г. снизился в 1,9 раза, до 1,3 трлн руб.