Россияне увеличили траты на АЗС и питание

Источник: Известия

Согласно данным компании, за период с 1 по 25 января этого года по сравнению с аналогичным периодом в декабре прошлого года средний чек граждан на автозаправках вырос на 8%, при этом стоимость топлива повысилась незначительно. Эксперты связали это с увеличением НДС и повышенным спросом россиян на сопутствующую продукцию.

Больше всего за тот же период увеличилась средняя сумма покупки в супермаркетах и гипермаркетах — на 11%. Расходы на питание в общественных заведениях выросли на 9%. Прежде всего это связано с инфляцией, отметили эксперты.