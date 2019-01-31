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31 января, источник: Известия

Россияне увеличили траты на АЗС и питание

Россияне стали тратить больше на АЗС, в супермаркетах и заведениях общепита. Это подтверждается статистикой крупнейшего оператора фискальных данных ООО «Такском», с которой ознакомились «Известия».

Источник: Известия

Согласно данным компании, за период с 1 по 25 января этого года по сравнению с аналогичным периодом в декабре прошлого года средний чек граждан на автозаправках вырос на 8%, при этом стоимость топлива повысилась незначительно. Эксперты связали это с увеличением НДС и повышенным спросом россиян на сопутствующую продукцию.

Больше всего за тот же период увеличилась средняя сумма покупки в супермаркетах и гипермаркетах — на 11%. Расходы на питание в общественных заведениях выросли на 9%. Прежде всего это связано с инфляцией, отметили эксперты.

Вместе с тем средний чек на алкогольную продукцию снизился на 2%. В компании это объяснили повышенным интересом к спиртному в декабре прошлого года, когда население страны готовилось к новогодним праздникам.

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