Fitch заявил об угрозе «перегрева» в российском банковском секторе

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Fitch отмечает, что ускорение темпов роста розничного кредитования в России наблюдается со времени экономического кризиса 2014−2015 годов «на фоне снижения потерь по розничным кредитам и ограниченного спроса со стороны корпоративных заемщиков». В 2018 году объем розничного кредитования вырос на 22,4% против роста на 12,7% в 2017 году.

Если розничное кредитование продолжит увеличиваться такими темпами, это может привести к перегреву, при чрезмерно высокой доле кредитов, выдаваемых заемщикам более слабого качества. Меры ЦБ РФ по предотвращению такой ситуации за счет увеличения коэффициентов риска пока не имели заметного эффекта. рейтинговое агентство Fitch

При этом меры Банка России по сдерживанию роста за счет увеличения нагрузки по необеспеченным кредитам могут быть неэффективными, так как влияние на капитал крупных кредиторов будет ограниченным, и они по-прежнему будут иметь значительные возможности для наращивания объемов кредитования, считает Fitch.

В декабре совет директоров ЦБ РФ принял решение повысить на 30 процентных пунктов надбавки к коэффициентам риска для расчета нормативов достаточности капитала по потребительским кредитам, предоставленным с 1 апреля 2019 года, с полной стоимостью кредита от 10 до 30%.

Fitch пишет, что введение лимита PTI (payment to income — отношение ежемесячного платежа заемщика по всем кредитам к его среднемесячному доходу), рассматриваемое ЦБ, является более эффективной мерой для ограничения роста розничного кредитования. Зампред ЦБ Василий Поздышев в июле прошлого года заявил, что банки начнут регулярно рассчитывать показатель долговой нагрузки по методике Банка России с 2019 года. Но, по его словам, ЦБ планирует ввести меры регулирования кредитования с помощью показателя долговой нагрузки не ранее 2020 года.