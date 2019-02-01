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16:11 (мск), источник: РИА Новости

Fitch заявил об угрозе «перегрева» в российском банковском секторе

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Высокие темпы роста необеспеченного розничного кредитования в России могут привести к перегреву банковского сектора страны, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Fitch.

Источник: Reuters

Fitch отмечает, что ускорение темпов роста розничного кредитования в России наблюдается со времени экономического кризиса 2014−2015 годов «на фоне снижения потерь по розничным кредитам и ограниченного спроса со стороны корпоративных заемщиков». В 2018 году объем розничного кредитования вырос на 22,4% против роста на 12,7% в 2017 году.

Если розничное кредитование продолжит увеличиваться такими темпами, это может привести к перегреву, при чрезмерно высокой доле кредитов, выдаваемых заемщикам более слабого качества. Меры ЦБ РФ по предотвращению такой ситуации за счет увеличения коэффициентов риска пока не имели заметного эффекта.
рейтинговое агентство Fitch
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При этом меры Банка России по сдерживанию роста за счет увеличения нагрузки по необеспеченным кредитам могут быть неэффективными, так как влияние на капитал крупных кредиторов будет ограниченным, и они по-прежнему будут иметь значительные возможности для наращивания объемов кредитования, считает Fitch.

В декабре совет директоров ЦБ РФ принял решение повысить на 30 процентных пунктов надбавки к коэффициентам риска для расчета нормативов достаточности капитала по потребительским кредитам, предоставленным с 1 апреля 2019 года, с полной стоимостью кредита от 10 до 30%.

Fitch пишет, что введение лимита PTI (payment to income — отношение ежемесячного платежа заемщика по всем кредитам к его среднемесячному доходу), рассматриваемое ЦБ, является более эффективной мерой для ограничения роста розничного кредитования. Зампред ЦБ Василий Поздышев в июле прошлого года заявил, что банки начнут регулярно рассчитывать показатель долговой нагрузки по методике Банка России с 2019 года. Но, по его словам, ЦБ планирует ввести меры регулирования кредитования с помощью показателя долговой нагрузки не ранее 2020 года.

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