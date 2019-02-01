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15:49 (мск), источник: RNS

ЦБ оценил рост реальных зарплат в 2018 году без эффекта майских указов

Прирост реальных зарплат россиян за 2018 год составил 6,8%, с исключением эффекта выполнения майских указов президента России Владимира Путина зарплаты выросли на 4,6%, следует из подготовленного ЦБ информационно-аналитического материала «Экономика. Декабрь 2018».

Источник: Reuters

«По итогам 2018 г. прирост реальной заработной платы составил 6,8%, что близко к прогнозу Банка России (7−8%) …С исключением эффекта выполнения майских указов прирост реальной заработной платы оценивается на уровне 4,6%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что годовой темп прироста реальной заработной платы в декабре 2018 года замедлился до 2,5%.

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«Это обусловлено в первую очередь эффектом высокой базы предыдущего года (в декабре 2017 г. активно повышались трудовые компенсации работников социальной сферы и культуры в рамках исполнения майских указов Президента России). Дополнительный вклад в замедление годового прироста показателя внесло ускорение инфляции», — добавили в ЦБ.

Ранее Росстат сообщил, что реальные зарплаты россиян в 2018 году выросли на 6,8%, а реальные доходы россиян в 2018 году снизились на 0,2% по сравнению с 2017 годом.

В мае 2012 года президент России Владимир Путин подписал указ о планомерном повышении оплаты труда работникам бюджетных организаций в период 2012—2018 годов. Действие указа распространялось на учителей, врачей, социальных работников, работников культуры, преподавателей вузов, научных сотрудников. Согласно указу, к 2018 году среднюю заработную плату врачей, преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального образования и научных сотрудников к 2018 должны были повысить до уровня 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе.

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