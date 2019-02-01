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15:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Россияне стали пессимистичнее оценивать материальное положение

Согласно опросу ООО «инФОМ», на который ссылается Центробанк, в январе 2019 года россияне начали пессимистичнее оценивать «динамику их будущего материального положения».

Источник: РИА "Новости"

Инфляционные ожидания граждан на следующие 12 месяцев выросли на 0,2 процентного пункта по сравнению с декабрем и достигли 10,4%.

Основным фактором роста ожиданий стало фактическое повышение инфляции, уточняет ЦБ. Также среди причин роста инфляционных ожиданий опрошенные назвали повышение ставки НДС. «Инфляционные ожидания населения являются чувствительными к росту цен на регулярно приобретаемые товары, которые составляют значительную долю в бюджете (например, продукты питания и бензин)», — сообщил регулятор.

С января 2019 года НДС вырос с 18% до 20%. Из-за этого, как показал опрос «Ъ FM», примерно половина предпринимателей собираются повысить стоимость своей продукции или уже это сделали. По прогнозу ЦБ, инфляция снизится во втором полугодии.

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