Россияне стали пессимистичнее оценивать материальное положение

Инфляционные ожидания граждан на следующие 12 месяцев выросли на 0,2 процентного пункта по сравнению с декабрем и достигли 10,4%.

Основным фактором роста ожиданий стало фактическое повышение инфляции, уточняет ЦБ. Также среди причин роста инфляционных ожиданий опрошенные назвали повышение ставки НДС. «Инфляционные ожидания населения являются чувствительными к росту цен на регулярно приобретаемые товары, которые составляют значительную долю в бюджете (например, продукты питания и бензин)», — сообщил регулятор.